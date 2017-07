Transfert : Giroud, l'OM a une bonne raison d'y croire

Toujours à la recherche d'un attaquant de classe mondiale, l'Olympique de Marseille n'a pas abandonné la piste menant à Olivier Giroud. Alors que l'international français a annoncé sa volonté de continuer à Arsenal, le club phocéen pense avoir de bonnes chances de l'attirer.

Olivier Giroud intéresse toujours l'OM.

L'arrivée d'Alexandre Lacazette aurait pu sceller l'avenir d'Olivier Giroud (30 ans) à Arsenal. Barré par Alexis Sanchez la saison dernière, l'attaquant des Gunners a prévenu qu'il ne passerait pas le prochain exercice dans cette situation.

A l'approche du Mondial 2018, l'international tricolore souhaite un statut de titulaire, à l'Emirates Stadium ou ailleurs. On ne s'attendait donc pas à cette sortie médiatique de l'ancien Montpelliérain.

«Je veux poursuivre ma belle aventure à Arsenal et continuer à donner le meilleur de moi-même, a confié l'avant-centre au site officiel de son club cette semaine. J'aimerais remporter un autre titre, ou pourquoi pas plusieurs, d'ici la fin de mon contrat à Arsenal (2019).» Mais Giroud tiendra-t-il le même discours si son compatriote à 60 M€ (bonus inclus) lui fait de l'ombre en tout début de saison ? L'Olympique de Marseille n'en est pas si sûr…

L'OM est confiant

En effet, le club phocéen serait confiant sur ce dossier, révèle The Telegraph. Et pour cause, le 5e de Ligue 1 envisagerait de finaliser son transfert pour 28 millions d'euros (plus bonus) ! Contrairement à ce qui était annoncé ces derniers jours, l'OM serait toujours prêt à miser gros sur un buteur. Mais cette fois, le plus dur sera de convaincre le joueur.

Convoité par Everton, West Ham et l'Olympique Lyonnais, Giroud privilégie la Premier League et n'est pas emballé par un retour en Ligue 1. Reste à savoir si Marseille lui présentera les arguments (sportifs et financiers) nécessaires pour le séduire. Sachant que le Français, parfois en manque de reconnaissance dans son pays natal, pourrait en profiter pour augmenter sa cote de popularité dans l'Hexagone.

Selon vous, l'OM doit-il insister et miser gros sur Olivier Giroud ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.