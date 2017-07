OM : motivé et affûté, Ocampos va bientôt être fixé

Rentré de ses prêts en Italie, l'ailier Lucas Ocampos a affiché un visage intéressant mercredi en amical face au FC Sion (3-2). Désireux de s'imposer à l'Olympique de Marseille, l'Argentin a sans doute marqué des points alors que ses dirigeants vont très prochainement se pencher sur son avenir.

Lucas Ocampos très impliqué depuis son retour de prêt du Milan AC.

Tomas Hubocan, Henri Bedimo, Bouna Sarr, Saîf-Eddine Khaoui… Alors que l'Olympique de Marseille a débuté son mercato ambitieux, plusieurs éléments ne seront pas retenus cet été en cas de sollicitation. Après une saison passée en prêt en Italie, d'abord au Genoa puis au Milan AC, l'ailier Lucas Ocampos va-t-il rejoindre ce groupe de joueurs non souhaités ?

A priori, l'Argentin de 22 ans va bientôt savoir à quoi s'en tenir. «Ocampos est un bon joueur. Il a de bonnes possibilités, de bonnes qualités. On doit faire un point avec Rudi (Garcia) pour dresser un bilan de ce stage en Suisse et notamment discuter du cas de Lucas», a indiqué le directeur sportif phocéen Andoni Zubizarreta ce jeudi devant la presse.

Ocampos veut «enfin exploser»

De son côté, sous contrat jusqu'en 2020, l'ancien Monégasque s'est montré très clair sur son avenir cette semaine. «Ça serait un rêve de m'imposer à Marseille. Garcia, c'est un grand coach. On travaille beaucoup. Il peut me faire progresser», a lancé le natif de Quilmes dans les colonnes de L'Equipe. «Je me sens bien et j'espère que je vais enfin exploser comme on l'attend depuis longtemps. (…) Je n'ai pas montré encore tout mon potentiel. Et je pense que je peux le faire cette année à l'OM. J'espère gagner une place de titulaire, marquer, remporter quelque chose.»

Quelle place à l'OM ?

Et le Sud-Américain n'a pas traîné pour joindre les actes à la parole. A son avantage mercredi en match amical face au FC Sion (3-2), le Phocéen a ouvert le score et affiché beaucoup d'envie, ce qui lui a valu un 6/10 et un titre d'homme du match décerné par la rédaction de Maxifoot (voir ici).

Autant dire qu'Ocampos compte se donner les moyens de convaincre le staff. Ses six bons mois au Genoa en début de saison dernière ont d'ailleurs prouvé que le joueur formé à River Plate peut viser mieux que le statut d'éternel espoir qui lui colle à la peau, même si la seconde partie d'exercice s'est révélée plus délicate au Milan. Avec les indéboulonnables Florian Thauvin et Dimitri Payet sur les ailes, la mission s'annonce compliquée à l'OM. Mais, s'il est conservé, l'Argentin fera tout pour prouver qu'il peut avoir un rôle à jouer dans l'ambitieux OM Champions Project.

D'après vous, l'OM doit-il conserver Lucas Ocampos cet été ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…