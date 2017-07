OM : son choix, ses objectifs, sa réputation... Les premiers mots de Luiz Gustavo Romain Lantheaume - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 06/07/2017 à 12h45 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Deuxième recrue de l'Olympique de Marseille cet été après l'attaquant Valère Germain, Luiz Gustavo a été présenté à la presse ce jeudi. L'occasion pour le milieu de terrain brésilien d'affirmer ses ambitions avec le club phocéen. Luiz Gustavo a déjà hâte d'évoluer au Vélodrome. Officiellement recruté mardi en provenance de Wolfsbourg pour 4 ans en échange de 8 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus, Luiz Gustavo était présenté à la presse ce jeudi par l'Olympique de Marseille. Alors qu'il ne manquait pas de prétendants, à l'image de l'Inter Milan, du Milan AC, de Schalke 04 et du Paris Saint-Germain, le milieu de terrain de 29 ans a justifié son choix de rejoindre la Canebière. «Je suis venu ici car tout ce que j'ai fait au fil de ma carrière c'est grâce aux projets et aux objectifs que je l'ai réalisé. L'OM m'a présenté un projet et des objectifs à réaliser. Je suis motivé pour aider ce club à réussir ce qu'il souhaite», a lancé l'international brésilien, totalement séduit par l'OM Champions Project. «Je connaissais l'équipe étant donné que j'avais déjà joué une fois contre l'OM. Je me souviens que les supporters étaient fantastiques. Je connais plusieurs joueurs comme Doria, Rolando et Evra. Je sais aussi que l'équipe a de jeunes talents. Il y a un grand potentiel dans cette équipe. Je suis là pour les aider à évoluer. J'ai parlé avec Dante (défenseur central de Nice, ndlr). Il m'a dit du bien de ce club, de ce championnat.» L'OM d'abord, la Seleção ensuite «J'ai l'habitude de dire que ma meilleure qualité c'est d'aider les autres. (…) Ma venue ici n'est pas pour retrouver la sélection. Je suis là pour le projet de l'OM. Si je joue bien ici, je pourrais prétendre à la sélection, mais mon objectif premier est l'OM», a poursuivi l'ancien joueur du Bayern Munich, avant de tenter de tordre le cou à sa réputation de sanguin, lui qui a écopé de 8 cartons rouges en dix ans passés dans le championnat allemand ! «Je ne sais pas ce que c'est qu'être dur. Je fais tout pour gagner. Je ne me souviens pas avoir blessé un adversaire ou avoir été déloyal. J'ai une volonté énorme de gagner mais je ne pense pas être un joueur méchant ou agressif», a clarifié le vainqueur de la Ligue des Champions 2013. «Je suis ici pour faire mon job. J'ai eu quelques cartons, je ne suis pas toujours d'accord avec les décisions. Je vais jouer comme je sais le faire.» Eyraud dément le salaire XXL de sa recrue Recruté pour amener de l'équilibre et faire «le lien entre la défense et l'attaque» selon les mots du directeur sportif Andoni Zubizarreta, l'Auriverde émarge, d'après la presse, à 9 millions d'euros brut annuels, un salaire record pour l'OM ! Mais le président olympien, Jacques-Henri Eyraud, a démenti. «Les chiffres vus dans la presse sont très éloignés de la réalité. Il est important de garder une homogénéité, comme dans toute entreprise. Il a la rémunération qu'il mérite d'un joueur qui a gagné des titres et possède une certaine expérience, mais ce n'est pas ce que j'ai vu dans les journaux ces derniers jours.» Charge à Luiz Gustavo de justifier son statut sur le rectangle vert. Luiz Gustavo pose avec Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud Que vous inspirent les premières déclarations de Luiz Gustavo ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…





