Bordeaux : Javi Garcia, Nampalys Mendy, Arana... Gourvennec fait le point

Très actif depuis le début du mercato, Bordeaux travaille actuellement sur la piste Javi Garcia. L'entraîneur des Girondins Jocelyn Gourvennec a confirmé l'intérêt pour le milieu de terrain du Zénith Saint-Pétersbourg, avant d'évoquer d'autres dossiers en cours.

Gourvennec attend encore du renfort cet été.

Conscient que la concurrence se renforce, Bordeaux ne reste pas les bras croisés. A l'image de Marseille, Lyon ou Rennes, les Girondins tentent de frapper fort.

A la recherche d'un milieu défensif pour remplacer Jérémy Toulalan (33 ans), qui s'installera sûrement en charnière centrale, le club aquitain a notamment ciblé le joueur du Zénith Saint-Pétersbourg Javi Garcia (30 ans) en vue d'un prêt.

Nampalys Mendy en solution de repli

Une piste ambitieuse au vu du CV de l'Espagnol, passé par le Real Madrid ou encore Manchester City, mais aussi de son salaire estimé à 800.000 euros par mois. Ce qui n'empêche pas Jocelyn Gourvennec de croire en cette opportunité. «Ce n'était pas un joueur ciblé au départ car quand on cible des joueurs, on cible des joueurs qui vont être dans notre gamme de tarif, de salaire» , a reconnu l'entraîneur des Marine et Blanc dans Sud-Ouest.

«Mais il y a parfois des situations dans les clubs qui rendent des choses possibles, et on a eu cette info. Il est évident que ça nous intéresse» , a confirmé le technicien. Bien sûr, Bordeaux s'est préparé à un éventuel échec. Du coup, Gourvennec a révélé l'existence de trois alternatives, dont le milieu de Leicester Nampalys Mendy (25ans) qui ne cache pas sa volonté de rejoindre le Haillan. Pendant ce temps-là, un autre dossier anime l'actu mercato des Girondins.

Arana, le coach n'est pas emballé

Pour anticiper les possibles départs de Diego Contento et Maxime Poundjé, le 6e de Ligue 1 a jeté son dévolu sur Guilherme Arana (20 ans), dont le transfert coûterait 9 M€ plus le défenseur central Pablo, estimé à 3 M€. On parle donc d'un gros investissement pour un latéral gauche que le Corinthians refuse de libérer avant la fin de sa saison en décembre prochain. Si le président Stéphane Martin n'y voit pas d'inconvénient, son coach, lui, est moins emballé.

«C'est un joueur qui nous intéresse depuis longtemps, a confié Gourvennec. Ce n'est pas un dossier simple car le Corinthians est en pleine saison, il marche bien. Sur l'envie de faire venir le joueur et de le voir, on est bien. Après il y a d'autres joueurs qui nous intéressent. Attendre janvier n'est pas idéal. Il ne faut jamais dire jamais mais ça ne me convient pas totalement.» A noter que le FCGB est prêt à recruter un latéral gauche sans attendre un départ au même poste.

Autres précisions apportées, Bordeaux cherche un ailier pour compenser le départ d'Adam Ounas à Naples, ainsi qu'un attaquant polyvalent en cas de départ de Diego Rolan. Après avoir attiré Benoît Costil, Lukas Lerager, Alexandre Mendy et Youssouf Sabaly (transfert définitif), les Girondins sont loin d'avoir bouclé leur recrutement.

