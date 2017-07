OM : très courtisé en Italie, Thauvin a fait son choix

Annoncé sur les tablettes de l'AS Rome, de l'Inter Milan et de la Lazio Rome, Florian Thauvin va rester à l'Olympique de Marseille cet été. Seule une petite différence concernant le salaire de l'ailier olympien empêche, pour le moment, la signature de son nouveau contrat.

Thauvin va poursuivre son aventure à l'OM

Revenu à l'Olympique de Marseille en janvier 2016 après une expérience ratée à Newcastle, Florian Thauvin a passé un cap la saison dernière. Plus régulier et plus souvent décisif, l'ailier de 24 ans a été l'un des meilleurs Marseillais de cet exercice 2016-2017 et s'est totalement réconcilié avec des supporters qui n'ont pas toujours été tendres avec lui.

Ses performances ont attiré les regards à l'étranger, et surtout en Italie. L'AS Rome, la Lazio Rome et l'Inter Milan ont tous coché le nom de l'ancien Bastiais sur leurs tablettes cet été. La presse italienne annonçait même que l'OM était prêt à céder son joueur pour 30 millions d'euros. Chose surprenante puisque Thauvin est l'un des éléments importants du nouveau projet et son départ aurait été un mauvais message envoyé aux fans.

Un dernier détail pour son salaire

Mais que les supporters marseillais se rassurent, Thauvin est bien parti pour poursuivre son aventure dans la cité phocéenne. D'ailleurs, lui n'a sans doute jamais eu envie de quitter un club pour lequel il ne cesse d'afficher son attachement. Selon L'Equipe, les discussions entre l'OM et le joueur pour une prolongation de contrat sont proches d'aboutir. Seule une différence comprise entre 10 000 et 20 000 euros concernant son salaire retarde pour le moment la signature.

Il ne s'agit pas d'un véritable obstacle dans les négociations puisque cela ne représente pas grand-chose pour un nouveau salaire estimé à environ 400 000 euros brut par mois. Nul doute que les deux parties vont s'entendre très prochainement pour renforcer leur collaboration et entamer sereinement la nouvelle saison. Rudi Garcia pourra toujours compter sur Thauvin en 2017-2018.

