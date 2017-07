Journal des Transferts : Paris se démène pour Mbappé, salaire XXL pour Luiz Gustavo à l'OM, Lyon a encore faim... Pierre-Damien Lacourte - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 04/07/2017 à 17h58 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Paris se démène pour Mbappé, salaire XXL pour Luiz Gustavo, Lyon a encore faim, le PSG tient son latéral gauche, Rami enfin d'accord avec l'OM… Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24h. Le PSG sort le grand jeu pour séduire le Monégasque Kylian Mbappé. Le mercato battant son plein, les clubs s'activent pour peaufiner leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. En un clic, vous avez l'essentiel de ce que vous devez savoir sur le mercato ! Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1 – Paris se démène pour Mbappé Le Paris Saint-Germain se démène depuis plusieurs jours maintenant pour convaincre Kylian Mbappé (18 ans) de rejoindre ses rangs. Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique ont ainsi récemment rencontré l'attaquant monégasque et son entourage, rapporte L'Equipe ce mardi. Cet entretien s'est visiblement bien passé et le PSG afficherait même un certain optimisme dans ce dossier dorénavant. La direction parisienne a promis à Mbappé de devenir la nouvelle vedette du club. Tout sera fait pour ériger le jeune Français en mégastar de l'équipe. Il a même été promis au Monégasque un changement de système tactique pour lui permettre d'exprimer au mieux toutes ses qualités, avec sans doute un passage en 4-4-2 avec Edinson Cavani à ses côtés. Le PSG a aussi promis à Mbappé de tout faire pour recruter également son coéquipier Fabinho. Tout ça fait que l'international tricolore a été séduit. Mais le plus dur sera sans doute de convaincre Monaco, qui n'entend pas céder un seul de ses meilleurs éléments à son concurrent direct en Ligue 1... 2 – Salaire XXL pour Luiz Gustavo Comme prévu, Luiz Gustavo (29 ans) s'est engagé ce mardi matin pour les quatre prochaines saisons en faveur de l'Olympique de Marseille. Wolfsburg récupère 8 millions d'euros dans la transaction plus de 2 millions de bonus éventuels. Le milieu de terrain brésilien devrait percevoir sur la Canebière un salaire proche de celui qui était le sien en Allemagne. La Provence évoque 750.000 euros par mois, soit 9 millions d'euros brut annuels. Autrement dit, le plus gros salaire du club et même le plus gros salaire de l'histoire du club ! 3 – Lyon a encore faim S'il s'est déjà montré très actif depuis le coup d'envoi du mercato avec les arrivées de Fernando Marçal, Ferland Mendy, Mariano Diaz et Bertrand Traoré, l'Olympique Lyonnais ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le club rhodanien pourrait notamment accueillir dans les jours qui viennent Kenny Tete (21 ans). Le latéral droit de l'Ajax Amsterdam, qui n'a pas repris l'entraînement avec ses partenaires hier lundi, négocierait actuellement son arrivée dans le Rhône. D'après le quotidien Le Parisien, le défenseur néerlandais pourrait débarquer à Lyon avant la fin de la semaine. Montant estimé de l'opération : 4 millions d'euros. Une possible arrivée qui devrait la fin de l'aventure lyonnais pour Christophe Jallet. 4 – Le PSG tient son latéral gauche Après avoir multiplié les pistes au poste de latéral gauche pour succéder à Maxwell, le Paris Saint-Germain a trouvé son bonheur en la personne de Yuri Berchiche (27 ans). Convaincu par Unai Emery de rejoindre le club de la capitale, la défenseur espagnol va s'engager dans les heures qui viennent pour les quatre prochaines saisons en faveur du vice-champion de France. A en croire le Mundo Deportivo, la Real Sociedad devrait récupérer un peu moins de 15 millions d'euros dans la transaction. 5 – Rami enfin d'accord avec l'OM L'Olympique de Marseille est enfin parvenu à un accord avec Adil Rami (31 ans). Le défenseur français du FC Séville, également sollicité par Crystal Palace, Galatasaray et Besiktas, a opté pour Marseille qui lui a proposé un contrat de trois ans plus une année supplémentaire en option. Reste maintenant à s'entendre également avec la formation espagnole, qui réclame environ 5 millions d'euros pour libérer l'ancien Lillois de ses deux dernières années de contrat. Après Rami, l'OM se mettra en quête de son deuxième défenseur central pour la saison à venir. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le mardi 4 juillet à 18h C'est officiel : - Thiago Motta a prolongé jusqu'en 2018 au Paris Saint-Germain.

- Monaco a dépensé 13 millions d'euros pour recruter le défenseur du Feyenoord Rotterdam Terence Kongolo.

- Le milieu offensif bordelais Adam Ounas a rejoint Naples.

- Le frère de Nabil Fekir, Yassin Fekir, a signé un premier contrat professionnel d'un an à Lyon.

- Libre, Benjamin Corgnet a signé 3 ans à Strasbourg.

- L'attaquant serbe Aleksandar Pesic a quitté Toulouse pour l'Etoile Rouge de Belgrade.

- L'attaquant de Valenciennes Nuno Da Costa a signé 4 ans à Strasbourg.

- Le défenseur argentin de Metz Guido Milan a signé 2 ans à Veracruz, au Mexique.

- Le gardien de Tubize (D2 belge) Quentin Beunardeu a signé 2 ans à Metz.

- Le latéral droit du Celta Vigo Alvaro Lemos a été prêté à Lens.

- Djibril Cissé va rejouer en Suisse sous le maillot d'Yverdon Sport (D3).

- Le défenseur français d'Eibar Florian Lejeune a signé 5 ans à Newcastle.

- Le milieu de Guingamp Baïssama Sankoh a signé 3 ans à Caen.

- L'attaquant de Malaga Sandro Ramirez a signé 4 ans à Everton.

- Everton a déboursé 34 millions d'euros pour s'offrir le défenseur de Burnley Michael Keane.

- Le milieu de terrain du FC Séville Vicente Iborra va rejoindre le Bayer Leverkusen.

- Le milieu offensif du Bayer Leverkusen Hakan Calhanoglu a rejoint le Milan AC pour 21 millions d'euros.

- Le Borussia Mönchengladbach a déboursé 20 millions d'euros pour lé défenseur du Borussia Dortmund Matthias Ginter. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Alexandre Lacazette a passé sa visite médicale à Arsenal ce mardi.

- Javier Pastore ne souhaite pas quitter le PSG cet été.

- Naples a des vues sur le gardien parisien Alphonse Areola.

- L'Inter Milan apprécie beaucoup l'ailier marseillais Florian Thauvin.

- Libre, Benoît Trémoulinas pourrait être mis à l'essai par Bordeaux.

- Bien qu'écarté par Marcelo Bielsa, Julian Palmieri souhaite rester à Lille.

- Le défenseur de Belenenses, Edgar Ié, va signer 5 ans à Lille.

- Lille veut convaincre Rennes de lui céder son défenseur Ramy Bensebaini.

- Le Zénith Saint-Pétersbourg devrait de nouveau prêter son défenseur Vukasin Jovanovic à Bordeaux.

- Nantes pense maintenant au gardien de l'Udinese, Orestis Karnezis. A l'étranger : - Olivier Giroud a exprimé son souhait de rester à Arsenal.

- Libre, Gaël Clichy va rejoindre la Turquie et l'Istanbul Basaksehir.

- Fenerbahçe a des vues sur l'attaquant français de Chelsea Loïc Rémy.

- Courtisé par le FC Barcelone, Leonardo Bonucci ne compte pas quitter la Juventus.

- L'attaquant espagnol Alvaro Morata serait proche de quitter le Real Madrid pour Manchester United.

- Le gardien Gianluigi Donnarumma devrait prolonger au Milan AC pour cinq ans et 6 millions d'euros par an.

- West Ham veut s'offrir l'attaquant du Bayer Leverkusen Javier Chicharito Hernandez.

- L'attaquant du FC Séville Vitolo devrait rejoindre l'Atletico Madrid en janvier prochain après six mois à Las Palmas. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

+ Les tableaux mercato à l'étranger (Angleterre, Italie, Espagne, Allemagne) A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





