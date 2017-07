OM : gros effort pour Luiz Gustavo, accord trouvé avec Rami

Première star à débarquer à Marseille cet été, Luiz Gustavo va s'engager pour 4 ans ce mardi avec l'OM. Avec le plus gros salaire du club à la clé. Par ailleurs, le club phocéen s'est enfin mis d'accord avec le défenseur français du FC Séville Adil Rami.

Adil Rami s'est enfin mis d'accord avec l'OM.

Comme prévu, Luiz Gustavo (29 ans) quitte Wolfsburg pour l'Olympique de Marseille. Le milieu de terrain brésilien, après avoir passé la visite médicale, va s'engager ce mardi pour les quatre prochaines saisons en faveur du club phocéen, avant de rejoindre ses nouveaux coéquipiers en stage en Suisse.

Pour attirer l'international auriverde, la direction olympienne y a mis les moyens. Le transfert est estimé à 8 millions d'euros, plus 2 millions de bonus éventuels. Et surtout, l'ancien joueur du Bayern Munich devrait percevoir un salaire proche de celui qui était le sien en Allemagne. La Provence évoque 750.000 euros par mois, soit 9 millions d'euros brut annuels. Autrement dit, le plus gros salaire du club et même le plus gros salaire de l'histoire du club !

Séville veut 5 millions

Par ailleurs, comme on vous le laissait entendre dès ce week-end, l'OM est enfin parvenu à un accord avec Adil Rami (31 ans). Le défenseur français du FC Séville, également sollicité par Crystal Palace, Galatasaray et Besiktas, a opté pour Marseille qui lui a proposé un contrat de trois ans plus une année supplémentaire en option.

Reste maintenant à s'entendre également avec la formation espagnole, qui réclame environ 5 millions d'euros pour libérer l'ancien Lillois de ses deux dernières années de contrat. Après Rami, l'OM se mettra en quête de son deuxième défenseur central pour la saison à venir.

Que pensez-vous des arrivées de Luiz Gustavo et Rami à l'OM ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.