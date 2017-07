Transfert : le PSG déroule le tapis rouge pour Mbappé !

Assez discret jusqu'ici sur le marché des transferts, le Paris Saint-Germain fait néanmoins le forcing pour arracher sa cible prioritaire de l'été : Kylian Mbappé. Le président parisien Nasser Al-Khelaïfi et son directeur sportif Antero Henrique ont récemment rencontré l'attaquant monégasque et lui ont sorti le grand jeu.

Kylian Mbappé se laissera-t-il convaincre par le PSG ?

Et si le Paris Saint-Germain grillait le Real Madrid et Arsenal ? Le club de la capitale se démène depuis plusieurs jours maintenant pour convaincre Kylian Mbappé (18 ans) de rejoindre ses rangs. Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique ont ainsi récemment rencontré l'attaquant monégasque et son entourage, rapporte L'Equipe ce mardi.

Cet entretien s'est visiblement bien passé et le PSG afficherait même un certain optimisme dans ce dossier dorénavant. L'international tricolore, flatté de cet intérêt que lui porte le vice-champion de France, tout comme il apprécie évidemment d'être courtisé par le Real Madrid, n'a toutefois encore rien décidé. Mbappé ne sait toujours pas s'il va rester sur le Rocher avec son nouveau statut de vedette du club de la Principauté, ou s'il va relever dès cet été un nouveau challenge. Et si la deuxième option était privilégiée, sa future destination reste inconnue.

Le plus dur sera de convaincre Monaco

Ces hésitations poussent aujourd'hui le PSG à jouer le coup à fond. La direction parisienne a promis à Mbappé de devenir la nouvelle vedette du club. Tout sera fait pour ériger le jeune Français en mégastar de l'équipe. Il a même été promis au Monégasque un changement de système tactique pour lui permettre d'exprimer au mieux toutes ses qualités, avec sans doute un passage en 4-4-2 avec Edinson Cavani à ses côtés. Le PSG a aussi promis à Mbappé de tout faire pour recruter également son coéquipier Fabinho. Tout ça fait que l'international tricolore a été séduit.

Mais il reste aussi à convaincre Monaco. Et ça, c'est une autre paire de manches. Le champion de France est bien décidé à ne laisser filer aucun joueur chez son principal concurrent en Ligue 1. La récente offre de 45 millions d'euros du PSG repoussée pour Fabinho est là pour le prouver.

