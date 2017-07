Journal des Transferts : Luiz Gustavo arrive à Marseille, un duo de choc vers Arsenal, le successeur de Maxwell tout proche... Youcef Touaitia - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 03/07/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Luiz Gustavo va signer à Marseille, Lacazette et Mahrez proches d'Arsenal, Yuri veut jouer à Paris, Baldé Keita pisté par Monaco, la Roma pense à Lucas, une grosse offre pour Giroud… Voici le Top 6 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24 heures. Luiz Gustavo va porter les couleurs de l'OM. Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 6 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Luiz Gustavo arrive à Marseille ! C'est un joli coup que va réaliser l'Olympique de Marseille sur le marché des transferts. Malgré l'intérêt de clubs comme le Milan AC, l'Inter Milan ou encore le Paris Saint-Germain, Luiz Gustavo a choisi de quitter Wolfsbourg pour Marseille. L'international brésilien est attendu sur la Canebière dans les prochaines heures, affirme L'Equipe. Le milieu de terrain doit passer la traditionnelle visite médicale avant de s'engager en faveur de l'OM. Le club phocéen a convaincu Wolfsbourg avec une offre de 10 millions d'euros. Luiz Gustavo rejoindra ensuite ses nouveaux partenaires en stage. 2. Lacazette et Mahrez vers Arsenal Arsène Wenger avait promis un mercato très animé, l'entraîneur français a tenu ses promesses. Si rien n'est encore officiel, Arsenal s'apprête à réaliser deux énormes coups puisqu'Alexandre Lacazette et Riyad Mahrez vont prochainement signer en faveur du club londonien ! Concernant l'attaquant tricolore, qui va parapher un contrat de 5 ans, les Gunners devraient débourser une somme comprise entre 45 et 50 millions d'euros, a annoncé Jean-Michel Aulas dans des propos relayés par Le Progrès. L'Algérien de Leicester, lui, coûtera environ 40 millions d'euros au récent 5e de Premier League. 3. Yuri Berchiche veut jouer à Paris Comme nous vous l'indiquions dimanche, le Paris Saint-Germain serait sur les rangs pour enrôler le latéral gauche de la Real Sociedad, Yuri Berchiche. Bonne nouvelle pour le club de la capitale, le Basque serait réceptif à l'idée de rejoindre le vice-champion de France. Ainsi, le Diario Vasco assure que l'Espagnol souhaiterait rallier un club de haut standing, qui dispute régulièrement la Ligue des Champions, où il aurait l'opportunité de doubler son salaire. Surtout, la possibilité d'évoluer sous les ordres de son compatriote Unai Emery enchanterait le natif de Zarautz. Convoité par Naples et l'AS Rome, Berchiche aurait la ferme conviction que le PSG serait le meilleur choix pour la suite de sa carrière. Le média régional précise que l'affaire pourrait se conclure autour de 15 millions plus des bonus à définir. 4. Monaco cible Baldé Keita A Monaco, l'été est déjà très agité. Sollicité pour ses meilleurs talents, le champion de France devra également se renforcer pour réaliser une aussi belle saison en 2017-2018. A ce titre, Il Tempo affirme que la formation de la Principauté aurait réactivé la piste menant à l'attaquant de la Lazio Rome, Keita Baldé Diao. Grand artisan du bel exercice réalisé par les Biancocelesti, le Sénégalais souhaite quitter la cité italienne, où il ne lui reste plus qu'une année de contrat. Désireux de rejoindre un club disputant la Ligue des Champions, le Lion de la Téranga pourrait avoir cette opportunité en cas de départ vers le Rocher. Un avantage important pour l'ASM puisque le Milan AC et Everton, qui courtisent le joueur formé au FC Barcelone, sont eux privés de C1. Pour arriver à leurs fins, les dirigeants princiers devront débourser les 25 millions d'euros demandés par leurs homologues transalpins. 5. La Rome d'attaque pour Lucas ? Quatre ans et demi après son arrivée, l'ailier Lucas pourrait quitter le Paris Saint-Germain. Courtisé par l'Inter Milan et Liverpool, le Brésilien se retrouve désormais dans le viseur de l'AS Rome. En quête d'un remplaçant à Mohamed Salah, vendu à Liverpool pour 50 millions d'euros, bonus compris, la Louve, qui bute sur l'intransigeance des dirigeants de l'Olympique de Marseille pour Florian Thauvin, aurait finalement fait de Lucas sa priorité. Le Corriere dello Sport annonce que Monchi s'est rapproché d'Antero Henrique afin de tâter le terrain. Le directeur sportif parisien aurait clairement indiqué à son homologue romain qu'un départ du Sud-Américain était largement envisageable, à condition de débourser les 30 millions d'euros demandés par le vice-champion de France. Une offre sur laquelle les Italiens pourraient s'aligner. 6. Une offre de 22 M€ pour Giroud ! Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille et de l'Olympique Lyonnais, l'attaquant Olivier Giroud pourrait quitter Arsenal cet été. Cependant, l'international tricolore pourrait poursuivre sa carrière en Angleterre, où un nouveau prétendant s'est manifesté. En effet, The Sun affirme qu'Everton, à la recherche d'un éventuel remplaçant à Romelu Lukaku, proche d'un départ, aurait transmis une première offre de 22 millions d'euros aux dirigeants des Gunners. Une somme équivalente à ce que West Ham pourrait proposer pour l'ancien Montpelliérain, sur laquelle les deux clubs français ne devraient pas s'aligner. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le lundi 3 juillet 2017 à 18h00. C'est officiel : - Le milieu de terrain Maxime Gonalons quitte l'Olympique Lyonnais pour l'AS Rome, où il a signé un contrat de quatre ans. Un transfert estimé à 5 millions d'euros.

- L'attaquant Corentin Jean quitte Monaco pour Toulouse, où il a signé pour quatre années.

- Le défenseur central Jérémy Sorbon a prolongé jusqu'en juin 2019 avec Guingamp.

- L'attaquant de Valenciennes, Nuno Da Costa, s'est engagé pour quatre saisons avec Strasbourg.

- Le latéral droit Grégoire Puel a quitté Le Havre pour le Gazélec Ajaccio. - Le défenseur central John Terry quitte Chelsea pour Aston Villa, où il a signé un contrat d'une saison.

- Le milieu offensif de l'Inter Milan, Ever Banega, retourne au FC Séville contre 9 millions d'euros.

- En fin de contrat au FK Astana, le milieu de terrain Nemanja Maksimovic a signé un bail de cinq ans avec le FC Valence.

- Le milieu de terrain Leandro Paredes a quitté l'AS Rome pour le Zénith Saint-Pétersbourg contre un chèque de 27 millions d'euros, bonus compris. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Monaco réclame 60 millions d'euros au Paris Saint-Germain pour recruter le milieu polyvalent, Fabinho.

- Le Paris Saint-Germain aurait réactivé la piste menant au milieu offensif de Liverpool, Philippe Coutinho.

- Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Blaise Matuidi, pourrait rejoindre la Juventus Turin.

- L'attaquant du Paris Saint-Germain, Gonçalo Guedes, intéresse Monaco et Lille.

- L'Olympique de Marseille se retrouve sur les rangs pour le défenseur central de la Lazio Rome, Stefan de Vrij.

- L'Olympique de Marseille discute avec l'attaquant du Milan AC, Carlos Bacca.

- De retour après deux prêts au Genoa et au Milan AC, l'attaquant Lucas Ocampos souhaite s'imposer à l'Olympique de Marseille.

- L'ailier de l'Olympique de Marseille, Bouna Sarr, intéresse Strasbourg.

- Le défenseur central de l'Olympique de Marseille, Baptiste Aloé, se retrouve dans le viseur de Bursaspor.

- Indésirable du côté de l'Olympique Lyonnais, le latéral gauche Maciej Rybus se trouve actuellement à Moscou où il pourrait s'engager avec le CSKA.

- Arsenal offrirait 142 millions d'euros à Monaco pour l'attaquant Kylian Mbappé.



- Le latéral gauche de Nice, Dalbert Henrique, préfère rejoindre l'Inter Milan qu'Arsenal.

- Le latéral droit de Genk, Timothy Castagne, souhaite absolument rejoindre Nice.

- Le latéral droit de Lille, Sébastian Corchia, intéresse le FC Séville et Galatasaray.

- Pour le remplacer, Lille devrait payer 9 millions d'euros afin de recruter le joueur de Saint-Etienne, Kevin Malcuit.

- L'attaquant Adam Ounas va quitter Bordeaux pour Naples contre 12 millions d'euros, bonus compris.

- Bordeaux vise le milieu de terrain du Zénith Saint-Pétersbourg, Javi Garcia.

- Nantes viserait le gardien de la Fiorentina, Ciprian Tatarusanu.

- Pascal Dupraz incite son attaquant, Martin Braithwaite, à rester à Toulouse.

- Attendu à Angers, le milieu de terrain Jérémy Clément est pour le moment bloqué par Saint-Etienne.

- En fin de contrat à Saint-Etienne, le milieu offensif Benjamin Corgnet va bien rejoindre Strasbourg.

- Le milieu de terrain de Saint-Etienne, Fabien Lemoine, intéresse Lorient.

- Le latéral droit Jean-Kévin Duverne préfère rester à Lens que de rejoindre Lille. A l'étranger : - Chelsea va recruter le défenseur polyvalent de l'AS Rome, Antonio Rüdiger. Prix : 38 millions d'euros, bonus compris.

- Jürgen Klopp a décidé de retenir son attaquant, Daniel Sturridge, à Liverpool.

- Le gardien de Manchester City, Joe Hart, pourrait rebondir à Newcastle.

- Manchester United surveillerait le défenseur central du Borussia Dortmund, Marc Bartra.

- Le FC Barcelone voudrait tenter le coup pour le défenseur central de la Juventus Turin, Leonardo Bonucci.

- Villarreal a refusé une offre de 25 millions d'euros de West Ham pour son attaquant, Cédric Bakambu.

- La Juventus Turin va débourser 20 millions d'euros pour le latéral droit du Real Madrid, Danilo.

- La Juventus Turin aurait réalisé une première offre de 35 millions d'euros pour recruter l'ailier de la Fiorentina, Federico Bernardeschi.

- L'AS Rome vise le défenseur polyvalent du Real Madrid, Nacho Fernandez.

- Le milieu offensif Hakan Calhanoglu va quitter le Bayer Leverkusen pour le Milan AC. Prix du transfert : 21 millions d'euros.

- La Fiorentina va proposer 20 millions d'euros pour l'attaquant du Genoa, Giovanni Simeone.

- José Anigo est pressenti sur le banc du club grec de Levadiakos. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

+ Les tableaux mercato à l'étranger (Ang, Esp, Ita, All) A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





