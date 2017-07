Et à la fin, ce sont encore les Allemands qui gagnent - Débrief et NOTES des joueurs (Chili 0-1 Allemagne) Pierre-Damien Lacourte - Actu Allemagne, Mise en ligne: le 02/07/2017 à 21h58 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Sérieusement malmenée par une vaillante, mais inefficace, sélection chilienne, l'Allemagne est tout de même parvenue à remporter la Coupe des Confédérations en s'imposant 1-0 en finale. Et à la fin, ce sont les Allemands qui gagnent peut-on dire encore une fois. Même avec une équipe bis. Stindl et Werner peuvent se féliciter après le but allemand. Et à la fin, ce sont les Allemands qui gagnent. Cette phrase mythique a encore pris tout son sens ce dimanche en Russie à l'occasion de la finale de la Coupe des Confédérations. Malmenée par une généreuse, mais maladroite, équipe sud-américaine, la Mannschaft, même avec une équipe B, est tout de même parvenue à s'imposer 1-0 en profitant d'une erreur adverse en première période. La boulette de Diaz Les Chiliens se montraient dominateurs en début de match. Poussés par leur public très nombreux à Saint-Pétersbourg, les hommes de Pizzi mettaient d'entrée le feu devant la cage de Ter Stegen mais le portier allemand stoppait la tentative de Vidal. Par la suite, le dernier rempart du FC Barcelone repoussait difficilement une autre frappe du Munichois dans les pieds d'Alexis Sanchez. Alors qu'on s'attendait à ce que les filets tremblent, le joueur d'Arsenal se manquait de manière assez incroyable. La Roja se faisait punir dans la foulée. Profitant d'une grossière erreur de Diaz, Werner servait sur un plateau Stindl, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond (0-1, 20e). Dur pour les Chiliens. Bousculée en début de match, la Mannschaft était beaucoup mieux après cette ouverture du score. Son adversaire accusait le coup en revanche. Ter Stegen brille une dernière fois Au retour des vestiaires, le Chili remettait la pression mais Draxler, percutant devant, n'était pas loin de mettre un deuxième coup sur la tête de ses adversaires. Toujours volontaires, les Chiliens poussaient mais se heurtaient encore et toujours à la défense allemande. En fin de match, Sagal, à peine entré en jeu, avait la balle de l'égalisation au bout du pied mais le cadre se dérobait. Dans le temps additionnel, c'est Ter Stegen qui s'illustrait sur un coup franc d'Alexis Sanchez. Malgré un nombre important d'occasions franches, le Chili n'aura jamais su prendre à défaut une équipe allemande réaliste mais surtout très solide. Le Parisien Draxler, capitaine de cette sélection, pouvait soulever le premier le trophée. La note du match : 6/10 Si cette Coupe des Confédérations est décriée pour son manque d'attractivité, les Allemands et les Chiliens ont prouvé à l'occasion de cette finale que cette compétition leur tenait à coeur. On regrettera juste que la Roja n'ait pas su inscrire ce petit but qui aurait donner plus de piment à cette rencontre. Le but - Devant sa surface, Diaz veut relancer proprement mais oublie Werner dans son dos. L'attaquant allemand chipe le ballon dans les pieds du Chilien avant de servir sur un plateau Stindl, qui marque dans le but vide (0-1, 20e). Les NOTES des joueurs : Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur. L'homme du match : Leon Goretzka (7/10) Infatigable travailleur, le milieu de terrain allemand a multiplié les kilomètres dans l'entrejeu. En deuxième période, lorsque les Chiliens poussaient fort pour égaliser, il a gratté un nombre important de ballons, permettant à la Mannschaft de se donner de l'air. Remplacé à la 91e minute par Niklas Süle (non noté). CHILI : Claudio Bravo (6) : élu meilleur gardien de la compétition, le Chilien n'a pas démérité au cours de cette finale, se montrant décisif à deux reprises. Il laisse notamment les siens dans le match en mettant Goretzka en échec en première période. Mauricio Isla (7) : intenable sur son côté droit, il a multiplié les montées. Mais malheureusement pour lui, ses centres n'ont jamais trouvé preneur. Gary Medel (6) : réussissant plusieurs interventions décisives, il n'a pas démérité en charnière centrale. Combatif jusqu'au bout. Gonzalo Jara Reyes (5) : à l'inverse de Medel, il a davantage été en difficulté en charnière centrale. Approximatif par moments. Jean Beausejour (5) : sur son côté gauche, il a été moins en vue qu'Isla. Mais l'offensif Kimmich ne lui a pas facilité la tâche. Charles Aranguiz (6) : comme toujours, il a travaillé pour deux au milieu. Il est tout proche d'être passeur décisif pour Vidal en tout début de rencontre. Remplacé à la 81e minute par Angelo Sagal (non noté), qui manque la balle du un partout à la 84e minute. Marcelo Diaz (3) : il débute bien cette finale de Coupe des Confédérations en effectuant un gros travail devant sa défense. Mais il se manque complètement à la 20e minute, permettant à Werner de servir Stindl sur un plateau. Plus dans son assiette ensuite. Remplacé à la 53e minute par Leonardo Valencia (non noté). Pablo Hernandez (5) : moins en vue qu'Aranguiz et Vidal au milieu, il a bien fait circuler le ballon en première période avant d'être moins performant après la pause. Arturo Vidal (6) : le Munichois a tenté à de nombreuses reprises au cours de cette rencontre. Sans succès. Véritable plaque tournante du jeu de son équipe. Eduardo Vargas (4) : bien pris par la défense allemande, l'attaquant chilien a eu du mal à s'illustrer au cours de cette rencontre. Remplacé à la 81e minute par Edson Puch (non noté), qui aurait pu être passeur décisif pour Sagal. Alexis Sanchez (4) : l'attaquant d'Arsenal est passé à côté de sa finale. En première période, il possède notamment une occasion en or de marquer mais il se troue complètement face à Ter Stegen. En fin de match, son bon coup franc est repoussé par le portier allemand. ALLEMAGNE : Marc-André Ter Stegen (6) : après avoir mis Vidal en échec en début de match, il n'est pas loin d'être fautif sur une autre frappe du Munichois, mais heureusement pour lui Alexis Sanchez s'est troué. Dans le temps additionnel, il est en revanche parfait sur un coup franc du Gunner. Shkodran Mustafi (6) : match sérieux du défenseur allemand, qui a remporté plusieurs duels importants face aux attaquants chiliens. Matthias Ginter (5) : moins en vue dans les duels que ses partenaires Mustafi et Rüdiger, il a tout de même bien tenu sa partie en charnière centrale. Antonio Rüdiger (6) : le futur joueur de Chelsea a rempli son contrat en charnière centrale, réalisant plusieurs interventions importantes. Joshua Kimmich (6) : appliqué sur son côté droit, il a essayé d'apporter le danger quand il a pu. Nerveux en seconde période, on l'a notamment vu s'accrocher avec son partenaire en club, Vidal. Sebastian Rudy (6) : comme Goretzka, il a été l'auteur d'un bon match au milieu. Une grosse activité en deuxième période pour empêcher les Chiliens d'attaquer véritablement comme ils le voulaient. Leon Goretzka (7) : lire le commentaire ci-dessus. Jonas Hector (5) : moins en vue que Kimmich, il a davantage souffert sur son côté gauche notamment face aux montées incessantes d'Isla. Lars Stindl (6) : actif devant, il est récompensé de ses efforts en inscrivant le but de la victoire allemande en première période. Il a beaucoup lutté pour empêcher les relances chiliennes depuis l'arrière. Timo Werner (6) : parfois maladroit, il est néanmoins décisif au cours de cette rencontre en chipant le ballon dans les pieds de Diaz avant de servir sur un plateau Stindl. Remplacé à la 79e minute par Emre Can (non noté). Julian Draxler (6) : percutant offensivement, impliqué défensivement, le Parisien a encore été bon au cours de ce match. Pas loin de marquer en seconde période après une belle percée. Il n'a pas volé son titre de meilleur joueur de la compétition. Et pour vous, quels ont été les MEILLEURS joueurs et les MOINS BONS de chaque équipe ? Réagissez dans la rubrique "commentaires" ci-dessous ! FICHE TECHNIQUE

Coupe des Confédérations / Finale

Chili 0-1 Allemagne (0-1)

Stade Krestovski (Saint-Pétersbourg, Russie)

Arbitre : M. Milorad Mazic (Serbie)

But : Stindl (20e)

Avertissements : Vidal (59e), Jara (65e), Vargas (75e) pour le Chili ; Kimmich (59e), Can (90e), Rudy (92e) pour l'Allemagne



Chili : Bravo - Isla, Medel, Jara Reyes, Beausejour - Aranguiz (Sagal, 81e), Diaz (Valencia, 53e), Hernandez - Vidal - Vargas (Puch, 81e), Alexis Sanchez. Sélectionneur : Juan Antonio Pizzi.



Allemagne : Ter Stegen - Mustafi, Ginter, Rüdiger - Kimmich, Rudy, Goretzka (Süle, 91e), Hector - Stindl, Werner (Can, 79e), Draxler. Sélectionneur : Joachim Löw. Servi par Werner, Stindl ouvre le score pour l'Allemagne (20e) La joie des Allemands après le but de Stindl Avant le but allemand, Alexis Sanchez avait été l'auteur d'un gros raté face à Ter Stegen La joie des Allemands au coup de sifflet final Cela valait bien un selfie pour Kimmich et Rüdiger Le Parisien Draxler a été élu meilleur joueur de la compétition... ... avant de soulever le trophée avec ses partenaires





