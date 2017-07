Journal des Transferts : Monaco recale le PSG pour Fabinho, Rami arrive à l'OM, Benjamin Mendy a choisi... Pierre-Damien Lacourte - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 01/07/2017 à 18h02 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Monaco recale le PSG pour Fabinho, Rami arrive à l'OM, Benjamin Mendy a choisi, Lacazette en route pour Arsenal, Bakayoko rapporte gros à Monaco… Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24h. Fabinho a repris l'entrainement avec Monaco, mais y restera-t-il ? Le mercato battant son plein, les clubs s'activent pour peaufiner leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. En un clic, vous avez l'essentiel de ce que vous devez savoir sur le mercato ! Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1 – Monaco recale le PSG pour Fabinho Alors qu'on l'annonce déjà d'accord avec le Paris Saint-Germain sur un contrat de 5 ans, Fabinho (23 ans) est encore loin d'avoir rejoint le vice-champion de France. L'Equipe indique ce samedi que le club de la Principauté a refusé une offre de 45 millions d'euros du PSG pour son milieu de terrain brésilien. L'ASM aimerait conserver l'ancien Madrilène une saison supplémentaire, surtout avec le départ imminent de Tiémoué Bakayoko pour Chelsea, et, surtout, n'a aucune envie de renforcer un concurrent direct pour le titre. Paris devra sans doute revoir sensiblement son offre à la hausse pour avoir une chance de compter Fabinho dans ses rangs la saison prochaine. 2 – Rami arrive à l'OM Après plusieurs semaines de négociations, Adil Rami (31 ans) va enfin rejoindre l'Olympique de Marseille. Le défenseur français du FC Séville, sous contrat jusqu'en 2019, a finalement refusé une offre de Besiktas pour se diriger vers le club phocéen. L'ancien Lillois doit rencontrer les dirigeants olympiens en début de semaine afin de boucler le transfert, fait savoir beIN Sports. Son départ devrait rapporter entre 5 et 6 millions d'euros au FC Séville. 3 – Benjamin Mendy a choisi Après Bernardo Silva, un autre Monégasque pourrait débarquer à Manchester City. Malgré les approches de Liverpool et Chelsea, le latéral gauche Benjamin Mendy (22 ans) aurait annoncé sa volonté de rejoindre les Citizens, révèle L'Equipe. Tout comme les clubs anglais cités, l'AS Monaco est au courant des intentions de l'international français. Mais à moins d'une offre folle, le champion de France n'a pas l'intention de libérer l'ancien Marseillais. Estimé entre 40 et 45 millions d'euros, Mendy n'a plus qu'à espérer une énorme proposition de Manchester City. Rien d'impossible puisque les dirigeants mancuniens seraient toujours en contact avec leurs homologues monégasques… 4 – Lacazette en route pour Arsenal Lors de la présentation de Mariano Diaz, le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a de nouveau évoqué la situation d'Alexandre Lacazette (26 ans). Face aux médias, le dirigeant a confirmé que son attaquant souhaitait partir et que l'intérêt d'Arsenal était de plus en plus concret. Mais apparemment, ce n'est pas encore suffisant. «Il y a des échanges et c'est vrai qu'Arsenal se montre assez pressant. Le moment n'est pas venu, je ne suis pas prêt à donner un accord dans les conditions actuelles à Arsenal» , a confié le patron de l'OL, contredit par plusieurs sources. Tout comme la presse anglaise, le journal L'Equipe affirme que Lacazette devrait bien rejoindre Arsenal dans les prochains jours. Les deux clubs pourraient s'entendre sur un transfert à environ 60 M€. Ce que JMA a toujours réclamé. 5 – Bakayoko rapporte gros à Monaco Tiémoué Bakayoko (22 ans) à Chelsea, c'est imminent. Après avoir satisfait à la traditionnelle visite médicale, le futur ex-milieu de terrain de Monaco va rejoindre les Blues la semaine prochaine. Un transfert qui va coûter cher à la formation londonienne puisque L'Equipe évoque un total de 50 millions d'euros, bonus compris, pour s'offrir l'international tricolore ! L'ancien Rennais va lui parapher un contrat de cinq années avec le champion d'Angleterre. Encore un joli coup pour l'ASM qui avait déboursé 8 millions d'euros pour arracher Bakayoko à Rennes en 2014. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 1er juillet à 18h C'est officiel : - Le Brésilien Marquinhos a prolongé jusqu'en 2022 au PSG.

- Le latéral Youssouf Sabaly a quitté définitivement le PSG pour Bordeaux, un transfert estimé à 4 millions d'euros.

- Le latéral du PSG Fodé Ballo-Touré a signé un premier contrat professionnel de 3 ans à Lille.

- En fin de contrat à l'OM, le gardien Brice Samba a signé 4 ans à Caen.

- La Roma a acquis le Lyonnais Maxime Gonalons pour 5 millions d'euros.

- Deux jeunes éléments de l'AS Monaco ont signé à Lille : le défenseur Kouadio-Yves Dabila et le milieu de terrain Chahreddine Boukholda (21 ans). Tous les deux se sont engagés avec le LOSC jusqu'en 2020.

- Le défenseur de Strasbourg Felipe Saad a signé 2 ans à Lorient.

- Le milieu Saul Niguez a prolongé jusqu'en 2026 à l'Atletico Madrid.

- En fin de contrat à Manchester City, le gardien Willy Caballero a signé à Chelsea.

- L'attaquant de la Juventus Turin, Anastasios Donis, prêté à Nice la saison passée, a signé 4 ans à Stuttgart.

- La Roma a déboursé 10 millions d'euros pour acheter le milieu de terrain de Sassuolo Federico Pellegrini. L'ailier Federico Ricci effectue le chemin inverse.

- Le Barcelonais Cristian Tello a signé 5 ans au Betis Séville. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Le défenseur portugais Pepe pourrait finalement échapper au PSG pour signer à Besiktas.

- Kylian Mbappé devrait passer de 80.000 à 700.000 euros mensuels à Monaco.

- Le PSG pourrait rapidement transmettre une offre au Real Madrid pour James Rodriguez.

- Toujours pas prolongé par le PSG, Thiago Motta aimerait revenir au Genoa.

- Le Norvégien Ole Selnaes ne compte pas quitter Saint-Etienne.

- Saint-Etienne réclame 500.000 euros à Angers en échange de Jérémy Clément.

- Newcastle et West Ham comptent offrir 11 millions d'euros à Saint-Etienne pour Kevin Malcuit.

- Waldemar Kita n'imagine pas Guillaume Gillet quitter Nantes pour l'Olympiakos.

- Convoité par Lille, le jeune défenseur Jean-Kévin Duverne a choisi de rester à Lens. A l'étranger : - Jérémy Mathieu a été autorisé par le FC Barcelone à faire un essai au Sporting Portugal.

- Le défenseur de la Roma Antonio Rüdiger devrait rejoindre Chelsea pour 35 millions d'euros.

- Le latéral droit du Real Madrid Danilo serait tout proche de la Juventus Turin.

- L'Atletico Madrid pourrait rapidement transmettre une offre à Chelsea pour Diego Costa. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

