OM : Pelé gardien numéro un, une si mauvaise idée ?

En quête d'un gardien, l'Olympique de Marseille attend le dénouement dans le dossier Steve Mandanda. Mais Crystal Palace ne lâche rien et continue de jouer avec les nerfs des dirigeants phocéens, qui pourraient finalement réitérer leur confiance en Yohann Pelé.

Pelé a réalisé une belle saison avec l'OM.

Voilà un dossier qui commence sérieusement à agacer les dirigeants de l'Olympique de Marseille. Alors que Steve Mandanda (32 ans) souhaite revenir, le club phocéen bute sur l'intransigeance de Crystal Palace, qui refuse de céder son troisième gardien à moins de 8 millions d'euros.

Si l'ancien capitaine marseillais patiente sagement avant de connaître le fin mot de cette histoire, les décideurs olympiens, qui refusent de payer plein pot pour le natif de Kinshasa, doivent absolument avancer alors que la reprise a déjà eu lieu.

Attendre Mandanda… ou miser sur Pelé

D'autant plus que l'OM vient de céder deux de ses portiers : Julien Fabri a rejoint Brest tandis que Brice Samba s'est engagé avec Caen. Ne reste plus que Yohann Pelé (34 ans) et le jeune Florian Escales, sur lequel Rudi Garcia ne compte pas forcément. Du coup, l'étau se resserre.

L'Equipe annonce ce samedi que le récent 5e de Ligue 1 dispose de deux options : soit il augmente son offre pour Mandanda, lui réserve la place de titulaire, mais prend le risque d'attendre de longues semaines pour convaincre les Eagles, soit il poursuit avec Pelé dans le but, une saison de plus, et recrute une doublure à l'ancien Manceau.

Pelé a répondu présent !

Finalement, la seconde solution est-elle si mauvaise ? Dans un contexte particulier, Pelé n'a franchement pas démérité. Avec une défense centrale souvent remaniée et dans un début de saison très moyen de la formation olympienne, Pelé a terminé l'exercice avec 18 clean-sheet en 38 journées, soit le meilleur total en Ligue 1 en 2016-2017.

Bien évidemment, les supporters de l'OM espèrent probablement voir débarquer un dernier rempart de grand talent comme Alban Lafont (Toulouse), mais face à la réalité du marché des gardiens, très fermé, réitérer sa confiance en Pelé pourrait s'avérer un choix judicieux avant de saisir la bonne opportunité à moyen terme. D'autant plus que les dirigeants n'ont jamais caché leur admiration pour le joueur passé par Sochaux, longtemps freiné dans sa progression au cours de sa carrière et qui pourrait avoir l'occasion d'exploser sur le tard.

