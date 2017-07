PSG : bonne nouvelle, Marquinhos prolonge le plaisir !

Après de très longs mois de négociations, Marquinhos a finalement prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain. Initialement lié jusqu'en juin 2019, le Brésilien, fortement convoité par Manchester United, Chelsea ou encore le FC Barcelone, a étendu son bail de trois années supplémentaires, soit jusqu'en juin 2022.

Marquinhos jure fidélité à Paris.

Une épine dans le pied en moins pour le Paris Saint-Germain ! Devant faire face aux envies de départ de Marco Verratti, les dirigeants du club de la capitale ont retrouvé le sourire ce samedi matin. Et pour cause, Marquinhos (23 ans) a finalement décidé de prolonger son contrat !

Marquinhos prolonge enfin !

Un dossier qui a mis énormément de temps à se concrétiser. En effet, les différentes parties, en discussions depuis de très longs mois, n'avaient jamais réussi à se mettre d'accord. A deux années de la fin de son contrat, le temps pressait pour le club de la capitale, conscient qu'une extension du bail du Brésilien dès cet été serait la meilleure solution. Bingo.

Convoité par Manchester United, Chelsea, le FC Barcelone, le Real Madrid ou encore la Juventus Turin, l'ancien joueur de l'AS Rome, arrivé en 2013 sur les bords de la Seine, a accepté de prolonger pour trois années supplémentaires, soit jusqu'en juin 2022. Bien évidemment, l'Auriverde a bénéficié d'une revalorisation salariale conséquente dont on ignore pour le moment les détails.

La fierté de Marquinhos

Une bonne nouvelle pour le PSG mais également pour Marquinhos. Malgré sa saison moins brillante, avec notamment des performances moyennes à Montpellier, Guingamp, Nice ou encore Barcelone, le Sud-Américain garde l'entière confiance de ses supérieurs, qui l'ont désigné comme le futur grand patron de leur charnière défensive. De quoi ravir le principal intéressé.

«J'ai toujours exprimé mon bonheur de jouer pour le Paris Saint-Germain et cette prolongation de contrat est une preuve supplémentaire de mon attachement pour ce club. (…) J'ai trouvé ici un cadre parfait pour m'épanouir et espérer remporter de nombreux titres. Depuis quatre ans, je mesure tout le chemin parcouru avec le Paris Saint-Germain, qui m'a permis notamment d'intégrer mon équipe nationale. Je suis déjà impatient de reprendre la préparation de la nouvelle saison avec mes coéquipiers et de donner le meilleur de moi-même pour que notre équipe continue de rendre fiers et heureux nos supporters au cours des prochains mois» , a communiqué le joueur. Les fans du PSG doivent être ravis !

