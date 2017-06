Caen : Karamoh joue avec les nerfs de ses dirigeants...

Souhaitant initialement quitter Caen, Yann Karamoh pourrait finalement rester jusqu'au bout de son contrat, qui expire dans un an. Problème, ses dirigeants veulent absolument le vendre au plus offrant alors que l'ailier désire rejoindre Saint-Etienne.

Karamoh veut rejoindre Saint-Etienne... dans un an.

«Il appartient au Stade Malherbe. 'Yannou' est un garçon super, son avocat un peu moins. C'est désormais un cas présidentiel. S'il doit partir, ce sera pour une telle somme. Laquelle ? Je ne vais pas vous le dire mais il s'agit d'un montant élevé.»

Il y a deux semaines, le directeur sportif de Caen Xavier Gravelaine évoquait de manière transparente la probabilité élevée que Yann Karamoh (18 ans) soit vendu au prix fort cet été. Mais voilà, l'affaire a pris une tournure inattendue ces derniers jours.

Karamoh ne veut que Saint-Etienne

Et pour cause, le principal intéressé ne fera absolument rien pour faciliter la tâche de ses dirigeants. Pire encore, il ne souhaite pas se plier à leur volonté. Car à un an de la fin de son contrat, Karamoh, désireux de rallier un club plus huppé, pourrait finalement honorer son bail jusqu'au bout. Pourquoi ? Pour rejoindre Saint-Etienne librement à l'issue de la prochaine saison !

En effet, les Verts, qui convoitent fortement le Normand, ne souhaitent pas payer les 10 millions d'euros réclamés par la direction malherbiste, contrairement à des formations étrangères comme le RB Leipzig ou West Ham. Des destinations qui n'intéressent pas forcément le jeune talent. Afin d'arriver à ses fins, le club stéphanois aurait donc décidé de convaincre Karamoh de rester une année de plus au SMC afin de négocier avec lui dès le mois de janvier une arrivée libre en juin 2018, assure L'Equipe.

Caen dans l'impasse…

Du coup, la direction caennaise se retrouve coincée. Face à la volonté de Karamoh, que doit faire le récent 17e de Ligue 1 ? Brader son joueur, qui a déjà fait son choix, ou faire une croix définitive sur une vente en le laissant s'en aller dans un an ? D'autant plus que la possible menace de passer une saison sur le flanc ne semble pas effrayer le natif d'Abidjan, bien décidé à jouer avec les nerfs de ses supérieurs jusqu'au bout.

Que pensez-vous de la situation de Karamoh à Caen ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous...