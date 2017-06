Journal des Transferts : une bataille olympique pour Giroud, Fabinho proche du PSG, un grand ménage chez les Verts... Damien Da Silva - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 29/06/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Une bataille olympique pour Giroud, Fabinho proche du PSG, un grand ménage chez les Verts, l'OM sous le charme de Gnagnon, Monaco résiste pour Lemar, Manchester City y croit pour Sanchez... Voici le Top 6 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24 heures. L'OM et l'OL apprécient Olivier Giroud Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 6 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Une bataille olympique pour Giroud ! Après une dernière saison compliquée du côté d'Arsenal, l'attaquant Olivier Giroud a prévenu qu'il ne souhaitait pas connaître le même exercice à un an de la Coupe du Monde 2018. Sauf que la possible arrivée d'un buteur cet été chez les Gunners, avec notamment la piste Alexandre Lacazette, complique sérieusement son avenir à Londres. D'après les informations du quotidien L'Equipe, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais sont très intéressés par ses services ! A la recherche d'un gros coup, les deux formations seraient prêtes à bondir sur Giroud, estimé à 30 millions d'euros par Arsenal. Un montant qui pourrait tout de même refroidir les ardeurs des deux prétendants tricolores... Dans le même temps, West Ham se trouverait toujours à l'affût concernant l'avant-centre titulaire de l'équipe de France. Un feuilleton à suivre. 2. Fabinho se rapproche du PSG... Fabinho au Paris Saint-Germain, c'est en excellente voie ! Courtisé par Manchester United, Manchester City, l'Atletico Madrid ou encore la Juventus Turin, le milieu polyvalent de Monaco devrait très prochainement rejoindre le club de la capitale. Selon les informations du Daily Record, confirmées par RMC, le vice-champion de France aurait pris une «avance considérable» sur la concurrence pour le Brésilien. En effet, le média britannique précise qu'aucun autre club ne souhaite s'aligner sur les 45 millions d'euros demandés par l'ASM pour l'ancien joueur du Real Madrid, au contraire du PSG, proche de boucler le dossier. Un superbe coup en perspective pour la formation francilienne, qui devrait également accueillir le défenseur central du Real Madrid Pepe. 3. Un grand ménage chez les Verts Même si l'AS Saint-Etienne n'a repris les entraînements que lundi, le nouvel entraîneur des Verts, Oscar Garcia, doit déjà trancher dans le vif. En effet, le club forézien compte 35 éléments sous contrat alors que l'Espagnol souhaite s'appuyer sur 23 joueurs. D'après L'Equipe, l'ancien coach du Red Bull Salzbourg a donc établi une liste noire de 7 éléments qui ne correspondent pas à son style de jeu et qui peuvent faire leurs valises. Il s'agirait de Léo Lacroix, Cheikh M'Bengue, Pierre-Yves Polomat, Jérémy Clément, Fabien Lemoine, Nolan Roux et Alexander Toft Söderlund. Les agents de tous ces joueurs ont été prévenus. Cependant, rien n'est figé et tous peuvent encore avoir espoir de faire changer d'avis le technicien, souligne la même source. S'ils veulent rester dans le Forez, les "indésirables" vont devoir mettre les bouchées doubles pendant la préparation ! 4. L'OM sous le charme de Gnagnon Auteur d'une saison solide à Rennes, le défenseur central Joris Gnagnon (20 ans, 27 matchs et 1 but en L1 cette saison) attire de nombreux prétendants. Le dernier en date ? L'Olympique de Marseille, qui multiplie les pistes pour renforcer sa charnière centrale ! D'après le quotidien La Provence, le néo-international ivoirien plaît tout particulièrement à l'entraîneur phocéen Rudi Garcia. En début de semaine, le président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud, a d'ailleurs profité de la convention du football professionnel à Cannes pour prendre contact avec son homologue René Ruello à ce sujet. Mais, comme l'entraîneur Christian Gourcuff l'a affirmé, les Rouge et Noir ne sont pas vendeurs et réclameraient au moins 15 millions d'euros pour le natif de Bondy. De son côté, Gnagnon apprécierait le challenge sportif offert par l'OM et privilégierait même cette piste en cas d'un départ de la formation bretonne malgré les intérêts de Chelsea, du FC Séville ou encore de Monaco. 5. Monaco résiste pour Lemar, mais... Appréciant le profil du milieu offensif de l'AS Monaco Thomas Lemar, Arsenal a réalisé une offre de 35 millions d'euros pour s'attacher ses services. Une proposition refusée par le champion de France en titre ! Si les Gunners ont l'intention de revenir à la charge, la concurrence serait énorme sur le dossier de l'international tricolore. En effet, d'après les informations du quotidien L'Equipe, Tottenham prépare également une offre pour l'ancien Caennais, alors que Manchester City, Chelsea et le FC Barcelone ont sollicité un rendez-vous avec les agents du Monégasque ! Dans le même temps, l'ASM rêverait de prolonger Lemar, mais les deux parties se trouveraient loin d'un accord. 6. Manchester City y croit pour Sanchez Pour renforcer son secteur offensif, Manchester City cible depuis plusieurs semaines l'attaquant d'Arsenal Alexis Sanchez, lié jusqu'en juin 2018 avec les Gunners. Malgré la situation contractuelle du Chilien, le récent 5e de Premier League s'est toujours opposé au départ de son buteur cet été et espère même le prolonger. Pourtant, selon le sérieux média britannique The Guardian, les Citizens sont particulièrement confiants sur ce dossier. La raison ? Sanchez voudrait absolument rejoindre City afin d'évoluer sous les ordres de l'entraîneur des Skyblues Pep Guardiola. Mais Arsenal peut-il vendre sa star à un concurrent direct en Premier League ? Il s'agirait tout de même d'un choix étonnant qui pourrait agacer encore un peu plus les supporters londoniens... Télégramme Foot Transfert - mis à jour le jeudi 29 juin 2017 à 18h00. C'est officiel : - L'Olympique Lyonnais a officialisé le recrutement du latéral gauche Ferland Mendy du Havre pour 5 millions d'euros.

- Montpellier a annoncé l'arrivée du gardien Benjamin Lecomte en provenance de Lorient.

- Le milieu de terrain André-Frank Zambo Anguissa a prolongé jusqu'en juin 2021 avec l'Olympique de Marseille.

- Libre après la fin de son contrat à l'OM, l'attaquant Jérémie Porsan-Clémenté a signé à Montpellier.

- Le buteur de l'Olympique Lyonnais Jean-Philippe Mateta a été prêté au Havre. - Le latéral droit Daniel Alves a été libéré de son contrat par la Juventus Turin. Le Brésilien devrait filer à Manchester City.

- L'attaquant Jermain Defoe a signé un contrat de trois ans avec Bournemouth.

- Le latéral droit Rick Karsdorp quitter Feyenoord pour rejoindre l'AS Roma. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Le défenseur central du Paris Saint-Germain Marquinhos plaît au Real Madrid. Son départ cet été est impossible.

- En fin de contrat, le milieu Thiago Motta devrait bel et bien prolonger au Paris Saint-Germain.

- La Juventus Turin ne voudrait finalement pas du latéral droit du Paris Saint-Germain Serge Aurier.

- Recalant Rennes, l'attaquant du Paris Saint-Germain Jean-Kévin Augustin espère rejoindre le Borussia Dortmund.

- Courtisé par le Zénith, le milieu Lorenzo Callegari veut partir libre du Paris Saint-Germain.

- Le milieu de l'AS Monaco Tiémoué Bakayoko a passé sa visite médicale avec Chelsea.

- Le milieu de l'Olympique Lyonnais Maxime Gonalons va rejoindre l'AS Roma.

- L'Olympique Lyonnais aurait refusé une offre d'Arsenal pour son attaquant Alexandre Lacazette.

- Courtisé par l'Olympique Lyonnais, le défenseur central de Besiktas Marcelo plaît aussi à l'Olympique de Marseille.

- Le jeune buteur Amine Gouiri va signer son premier contrat pro avec l'Olympique Lyonnais.

- Ciblé par l'Olympique de Marseille, l'attaquant du Milan AC Carlos Bacca serait obnubilé par un retour au FC Séville.

- L'ailier de l'Olympique de Marseille Florian Thauvin figure toujours dans les petits papiers de l'AS Roma.

- Le milieu de terrain de l'OGC Nice Jean-Michaël Seri serait également courtisé par Arsenal.

- Un temps intéressé, le FC Nantes a déjà abandonné la piste menant au gardien d'Arsenal David Ospina. À l'étranger : - Le Milan AC rêve toujours de recruter l'attaquant du Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang.

- Le départ du milieu de terrain de Chelsea Nemanja Matic vers Manchester United se confirme.

- Le Real Madrid pense au défenseur central de l'Atletico Madrid Lucas Hernandez pour se renforcer.

- En cas d'échec sur la piste Marco Verratti, le FC Barcelone pense au milieu de Manchester United Ander Herrera et à l'ailier de Leicester Riyad Mahrez.

- La Juventus Turin insiste pour le latéral droit du Real Madrid Danilo.

- Le Milan AC va enregistrer l'arrivée de l'ailier de Sunderland Fabio Borini.

- Le milieu de terrain du FC Valence Enzo Perez va partir à River Plate.

- Courtisé par Lille et le PSG, le milieu de terrain de Santos Thiago Maia intéresse aussi l'Inter Milan.

- Courtisé par Lille et le PSG, le milieu de terrain de Santos Thiago Maia intéresse aussi l'Inter Milan.

- Le milieu offensif du Dynamo Kiev Younés Belhanda est arrivé en Turquie pour signer avec Galatasaray. + Transferts : les tableaux mercato de Maxifoot. A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





