Journal des Transferts : Pepe proche de Paris, Ben Arfa veut y rester, nouvelle piste à Lyon, le rebondissement Modeste... Romain Rigaux - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 28/06/2017 à 17h59

Pepe proche de Paris, Ben Arfa veut y rester, nouvelle piste défensive à Lyon, le rebondissement Modeste, le coup de pression de l'agent de Thiago Motta... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24h.

Pepe devrait être la première recrue estivale du PSG

Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot.

Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater

1. Pepe proche du PSG

Laissé libre après la fin de son contrat au Real Madrid, le défenseur central Pepe devrait bel et bien rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. Comme pressenti mardi, Besiktas n'aurait aucune chance sur le dossier de l'international portugais, déjà d'accord avec le club de la capitale, selon le quotidien régional Le Parisien. En effet, le directeur sportif francilien Antero Henrique et l'agent du défenseur Jorge Mendes se seraient entendus sur un contrat d'un an, plus une année supplémentaire en option, qui sera finalisé après la Coupe des Confédérations. Pour rassurer le PSG, Pepe aurait même déjà passé des examens médicaux notamment concernant son genou, qui a été touché à plusieurs reprises cette saison. Une affaire presque bouclée !

2. Ben Arfa veut rester à Paris

Arrivé l'été dernier au Paris Saint-Germain, Hatem Ben Arfa n'est jamais parvenu à s'imposer et il a été écarté par Unai Emery durant toute la fin de saison. Dès lors, on n'imaginait pas le milieu offensif rester dans la capitale cet été. C'est pourtant bien le discours tenu par son conseiller Michel Ouazine. «On parle de challenge à l'étranger mais le challenge, c'est Paris. Un départ est inenvisageable pour le moment» , a-t-il indiqué à Eurosport. «Ce sont des bêtises. Nous n'avons aucun contact avec des clubs turcs. Hatem est sous contrat avec le PSG. Même chose pour Nice, un retour n'a jamais été envisagé. Quand on est en situation d'échec, soit on baisse les bras, soit on se bat. Hatem va se battre» , a-t-il poursuivi. Une volonté tout de même étonnante au vu du peu de confiance affichée par Unai Emery ces derniers mois. Les deux hommes feront-ils bientôt une mise au point ? Ce dossier peut encore évoluer.

3. Nouvelle piste défensive à Lyon

Le mercato de l'OL est animé. Alors que les Gones ont déjà accueilli Fernando Marçal et Bertrand Traoré, les arrivées de Jason Denayer, Mariano Diaz et Ferland Mendy sont pressenties. Un latéral droit pourrait aussi débarquer pour compenser le départ probable de Christophe Jallet. Et d'après le quotidien Le Parisien, il pourrait bien s'agir du défenseur de l'Ajax Amsterdam, Kenny Tete. Le Batave serait proche de Lyon qui pourrait débourser 4 millions d'euros pour boucler cette opération.

4. Rebondissement pour Modeste

Alors que le transfert d'Anthony Modeste au Tianjin Quanjian était presque bouclé, la presse allemande indiquant que le Français s'était même déjà envolé pour la Chine, le FC Cologne annonce la fin des négociations avec le club chinois, faute d'accord entre les parties ! Est-ce un dossier à refermer définitivement ? Ou un coup de pression de la part de la formation allemande ? D'après les dernières informations, les différends concernaient le versement des 32 millions d'euros du transfert. Cologne réclamait un seul versement alors que le Tianjin Quanjian souhaitait réaliser deux paiements (20 M€ + 12 M€).

5. L'ultimatum de l'agent de Motta

Alors que les derniers détails concernant la prolongation de Thiago Motta ne semblaient pas insurmontables, l'agent du milieu de terrain du Paris Saint-Germain a mis la pression sur la direction parisienne. Il menace d'arrêter les discussions à partir du 30 juin. «C'est la première fois que je vois autant de difficultés à mettre sur écrit un accord. Si le 30 (juin) il n'a pas signé, c'est fini. Thiago a été disponible et patient. Je suis venu quatre fois. On a parlé, mais à chaque fois il y a des choses qui ne vont pas. Selon moi, Thiago n'est pas une priorité pour le PSG» , a-t-il lâché à Foot Mercato. Un coup de pression payant ? Réponse dans les prochains jours.

Télégramme Foot Transfert - mis à jour le mercredi 28 juin à 18h

C'est officiel :

- L'attaquant Bafétimbi Gomis quitte Swansea pour Galatasaray.

- L'attaquant de Bordeaux, Enzo Crivelli, a signé 4 ans à Angers.

- L'attaquant d'Angers, Famara Diedhiou, s'est engagé pour 4 ans avec Bristol City pour un transfert de 5,9 M€.

- Lille prête son défenseur Gabriel à Troyes.

- Le milieu offensif de Porto, Joris Kayembe, est la première recrue de Nantes.

- Caen a recruté le latéral gauche de Diambars (D1 sénégalaise) Adama Mbengue. Il a signé 4 ans.

- Réginald Ray a été nommé entraîneur de Bastia. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France - Le latéral droit Serge Aurier veut quitter le PSG.

- Le Barça attend que Marco Verratti sèche l'entraînement lors de la reprise du PSG pour lancer les hostilités.

- Le milieu offensif du PSG Angel Di Maria aurait un accord avec l'Inter Milan sur un contrat de 4 ans assorti d'un salaire annuel net de 6 M€.

- Le PSG serait intéressé par le latéral gauche de la Juventus Turin, Alex Sandro.

- Le milieu de terrain de l'Atletico Madrid, Saul Niguez, plaît au PSG.

- Leonardo Jardim a annoncé vouloir conserver Kylian Mbappé à Monaco et le conseille d'attendre avant de partir.

- Arsenal a fait une offre supérieure à 30 M€ pour le milieu offensif de Monaco, Thomas Lemar.

- Alors que Jason Denayer veut rejoindre Lyon, Manchester City veut prêter son défenseur central à Gérone, club qui lui appartient.

- Jean-Michel Aulas assure que les 20 M€ demandés pour le défenseur Eliaquim Mangala n'est pas un prix trop cher pour Lyon.

- Le président de Nantes, Waldemar Kita, assure avoir les moyens de se payer le milieu de l'AS Rome, William Vainqueur, qui discute toujours avec l'OM.

- Le milieu de Besiktas, Oguzhan Ozyakup, ne devrait finalement pas venir à l'OM.

- Prêté depuis janvier à Las Palmas, l'attaquant du PSG, Jesé, plaît à l'AS Rome pour un prêt.

- Le PSG s'intéresse au gardien de l'IFK Göteborg, Pontus Dahlberg, estimé à 2,5 M€.

- Monaco serait en pole pour l'ailier de Metz, Ismaïla Sarr, ciblé aussi par l'OM, Rennes et Lille en France.

- Rennes tente le coup pour l'attaquant de Bordeaux, Diego Rolan. L'opération pourrait se boucler pour 7 ou 8 M€.

- Montpellier pourrait revoir à la baisse ses exigences (15 M€) pour son milieu offensif Ryad Boudebouz. A l'étranger - Dortmund assure que son ailier Ousmane Dembélé ne partira pas cet été.

- Le Tianjin Quanjian a proposé 80 M€ pour l'attaquant de Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, ainsi qu'un salaire de 30 M€ annuel. Sport Bild annonce un accord avec le joueur mais l'information parait très surprenante.

- Le Real Madrid est proche de boucler le transfert du milieu du Betis Séville, Dani Ceballos, pour un transfert estimé à 15 M€.

- Le défenseur du Barça, Jérémy Mathieu, pourrait signer 2 ans au Sporting Portugal.

- Le milieu de l'Inter Milan, Ever Banega, va signer 3 ans au FC Séville.

A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





