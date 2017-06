Transfert : Ounas, Crivelli, Rolan, N. Mendy, Sabaly... Bordeaux avance à vive allure sur le mercato

Après avoir enregistré les arrivées de Costil et Lerager, et les départs de Carrasso et Ménez notamment, Bordeaux continue d'oeuvrer pour renouveler son effectif. Crivelli, Ounas, Rolan, Sabaly, Nampalys Mendy... Plusieurs mouvements vont encore intervenir ces prochains jours.

Nampalys Mendy (Leicester) veut rejoindre les Girondins.

Jocelyn Gourvennec souhaitait renouveler un tiers de son effectif. L'entraîneur bordelais n'est déjà plus très loin de parvenir à ses fins alors que le mercato ne fait que débuter. Les Girondins ont déjà enregistré les départs de Cédric Carrasso, en fin de contrat, et de Jérémy Ménez, parti à Antalyaspor (Turquie). D'autres joueurs devraient suivre. Notamment Adam Ounas, en route pour Naples.

«Adam est un garçon attachant, avec beaucoup de talent. Il y a eu une proposition d'un club de Ligue des champions, à l'étranger, on ne peut pas rivaliser et ça fait partie de la vie d'un club de faire des ventes. Le deal satisfait tout le monde» , fait remarquer Gourvennec, dans des propos rapportés par L'Equipe. L'attaquant uruguayen Diego Rolan, qui ne possède plus qu'une année de contrat, est susceptible d'être vendu lui aussi.

Gourvennec s'explique pour Crivelli

De retour de prêt, les défenseurs Cédric Yambéré et Frédéric Guilbert ne seront pas conservés. «Ils sont sollicités par deux clubs différents. Il n'y a pas d'accord aujourd'hui, mais ça pourrait se concrétiser» , admet l'entraîneur bordelais. Maxime Poundjé, qui bénéficie d'un bon de sortie, pourrait les imiter. Enfin en attaque, Enzo Crivelli est en route pour Angers.

«Il y a un an, alors que je comptais sur lui, au bout d'un mois il m'a dit qu'il ne voulait plus jouer pour les Girondins et qu'il voulait être prêté à Bastia, fait savoir Gourvennec. Un joueur qui ne veut plus jouer aux Girondins, il n'y joue plus. C'est aussi simple que ça. Fin de l'histoire» . Le club aquitain devrait récupérer 4 millions d'euros dans la transaction.

C'est fait pour Sabaly, ça sent bon pour Mendy

Rayon arrivées, les Marine et Blanc ont bien avancé aussi. Après Benoît Costil et Lukas Lerager, c'est Youssouf Sabaly, déjà prêté la saison passée, qui va signer. Bordeaux a convaincu le PSG de lui céder définitivement son défenseur latéral contre un chèque de 4 millions. Les Girondins travaillent par ailleurs pour conserver le défenseur Vukasin Jovanovic, prêté par le Zénith Saint-Pétersbourg en janvier dernier. Enfin au milieu, cela sent bon pour Nampalys Mendy, en grosse difficulté à Leicester.

«Depuis que mon conseiller m'a parlé de la possibilité de rejoindre Bordeaux, je suis fixé là-dessus. Si je reviens en France, ça sera à Bordeaux ou nulle part ailleurs» , confie l'ancien Niçois à L'Equipe ce mardi. Reste maintenant à s'entendre avec le champion d'Angleterre 2016. Mais une chose est sûre, le mercato bordelais avance à vive allure.

