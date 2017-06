Nantes : Sirigu, Ben Arfa, Veretout, Mendy, Vainqueur... Le président Kita sans langue de bois

Avec l'arrivée de Claudio Ranieri sur le banc de touche du FC Nantes, Waldemar Kita a l'espoir d'attirer quelques joueurs majeurs sur les bords de l'Erdre. Sans langue de bois, le président des Canaris a fait le point sur les pistes nantaises.

Waldemar Kita avait plusieurs messages à faire passer.

«J'étais obligé de prendre quelqu'un d'un niveau supérieur à Sergio Conceiçao.» Lors de la présentation de Claudio Ranieri à la presse lundi soir, on s'est vite aperçu que Waldemar Kita était en forme. En plus de faire l'éloge de son nouvel entraîneur, tout en égratignant au passage son prédécesseur, le président du FC Nantes a fait le point sur les cibles des Canaris.

Le dirigeant nantais souhaite attirer quelques joueurs majeurs sur les bords de l'Erdre. Les Parisiens Salvatore Sirigu et Hatem Ben Arfa ont notamment été sondés. Mais sans espoir de réussite visiblement. «J'ai eu Sirigu en ligne deux fois. J'ai eu le PSG. Il m'a dit qu'il aimerait bien venir à Nantes car il connaît un petit peu, mais il devait résoudre le problème avec le PSG. Il m'a dit aussi qu'il voulait retourner en Italie pour être en sélection italienne pour le futur Mondial. Donc, il a choisi l'Italie» , a fait savoir Kita. Libéré par le PSG, le portier italien devrait s'engager avec le Torino.

Veretout viendra-t-il après ça ?

«Ben Arfa va aller en Turquie, mais évidemment que ça m'intéresse» , a ensuite ajouté le président nantais. Le FCN aura-t-il plus de succès avec Jordan Veretout, de retour à Aston Villa après son prêt à Saint-Etienne ? Le milieu de terrain a demandé à réfléchir, ce qui agace fortement Kita.

"Veretout m'intéresse beaucoup, mais il a besoin d'un temps de réflexion pour prendre la décision. Je ne pense pas que, quand un coach comme Monsieur Ranieri téléphone, on le refuse deux fois. C'est une question de volonté du joueur. Si Veretout a l'intention de repartir faire la préparation avec Aston Villa, son club de deuxième division… Si c'est ça son ambition personnelle… Quand on gagne beaucoup d'argent, on n'a pas faim. J'aurais aimé réaliser trois joueurs cette semaine et je comptais beaucoup sur Veretout, mais il m'a répondu, tout à l'heure, qu'il voulait réfléchir. Je ne suis pas vexé, mais on ne répond pas comme ça. On dit oui ou non. Surtout quand ça fait deux mois qu'on le sollicite..."

Harit et Dubois en prennent aussi pour leur grade

William Vainqueur, prêté par la Roma à l'OM lors du dernier exercice, et Nampalys Mendy, que Ranieri avait fait signer à Leicester il y a un an, sont également pistés. «Vainqueur m'intéresse pour plusieurs raisons, mais il n'est pas libre, regrette Kita. Donc ça pose un petit problème. C'était jouable. Pour Mendy, c'est la presse qui a lancé ça. Moi, je ne suis pas au courant. Comme Donis (prêté par la Juve à Nice en 2016-17), c'est pareil, c'est la presse qui a lancé ça, mais ça peut m'intéresser.» Mendy semble aujourd'hui se diriger vers Bordeaux.

Pour finir, Amine Harit, en partance pour Schalke 04, n'a pas manqué de se faire épingler. «Il n'y a pas d'accord. J'estime que ce n'est pas assez et le joueur ne nous aide pas. Il fait son cirque. Il ne veut plus revenir. Donc on ne peut rien faire» , regrette Kita. Un dernier tacle pour la route ? Il sera pour Léo Dubois, très exigeant pour prolonger son contrat.

«Ce n'est pas encore finalisé parce qu'il veut des primes sur ses passes décisives et s'il joue en équipe de France… Donc on est un peu embêté.» Waldemar Kita est visiblement prêt à réaliser une grande saison.

