ASSE : bonne nouvelle pour Oscar Garcia, Ruffier n'a pas la cote

Considéré comme un des meilleurs gardiens de Ligue 1 depuis de nombreuses années, Stéphane Ruffier devrait poursuivre l'aventure à Saint-Etienne. Un temps annoncé à Nice, l'international tricolore n'a pas vraiment la cote attendue sur le marché des transferts.

Ruffier parti pour rester à Saint-Etienne.

S'il fallait désigner le gardien de Ligue 1 le plus régulier depuis près d'une décennie, Stéphane Ruffier (30 ans) figurerait en tête de liste. Toujours aussi impressionnant dans le but de Saint-Etienne, le Basque n'a jamais caché ses ambitions de disputer un jour la Ligue des Champions. Un rêve qui ne devrait pas arriver lors du prochain exercice.

Ruffier n'a aucune offre

Et pour cause, l'ancien Monégasque n'a pas vraiment la cote sur le marché des transferts. Un temps annoncé dans le viseur de Nice, le portier stéphanois devrait finalement débuter une septième saison avec la formation du Forez.

En effet, le nouveau directeur sportif des Verts, Dominique Rocheteau, a assuré que rien n'allait changer pour son gardien. «Concernant Stéphane Ruffier, il est toujours sous contrat, et nous n'avons reçu aucune offre. Il est bien chez nous» , a indiqué l'ancien attaquant sur les ondes de France Bleu.

Garcia ne s'en plaindra pas...

A la fin du mois de mai, son agent Patrick Glanz assurait déjà que Ruffier n'avait pas forcément envie de quitter l'ASSE, où il se sent très bien. «Stéphane a prolongé en novembre dernier jusqu'en 2021, il lui reste quatre ans de contrat, et il n'est pas question pour lui de partir huit mois plus tard même s'il doit gagner quelques euros de plus» , confiait-il à But Football Club. De quoi donner un large sourire au nouvel entraîneur, Oscar Garcia, qui pourra compter sur une valeur sûre du championnat de France pour ses débuts dans l'Hexagone.

