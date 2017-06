PSG : le clan Motta met la pression sur Henrique !

Alors que les négociations semblaient bien parties, un point de désaccord empêche la prolongation de contrat de Thiago Motta au Paris Saint-Germain. En effet, le milieu de 34 ans réclame des garanties pour une reconversion, pendant que le directeur sportif Antero Henrique se focalise sur sa carrière de joueur.

Thiago Motta veut des garanties sur sa reconversion.

Longtemps annoncé sur le départ, Thiago Motta (34 ans) a finalement décidé de rester au Paris Saint-Germain. Attaché au club francilien, le milieu de terrain souhaite prolonger son contrat qui expire cette semaine.

Mais les négociations ne se passent pas comme prévu. Si les deux parties sont tombées d'accord sur la durée du bail (un an) et le salaire, un point précis empêche la finalisation.

Alors que l'Italien aimerait débuter sa reconversion en tant qu'entraîneur d'une équipe de jeunes du PSG à l'été 2018, le nouveau directeur sportif Antero Henrique n'aborde pas l'après-carrière du joueur dans le contrat proposé. De quoi agacer le clan Motta, dont l'agent Alessandro Canovi s'est exprimé sur le site du quotidien Le Parisien.

L'agent de Motta menace le PSG

«En l'état actuel, les conditions ne sont pas réunies pour que Thiago prolonge au PSG, a prévenu le représentant. Ce n'est pas un problème financier. Mais le projet de reconversion doit être clair et précis. S'il ne l'est pas et s'il n'y a pas d'accord d'ici le 30 juin, alors Thiago sera sur le mercato et à l'écoute de toutes les propositions.» Une manière de mettre la pression sur le club, même si l'on imagine que l'ancien joueur du FC Barcelone n'a aucune envie de partir.

De son côté, le président Nasser Al-Khelaïfi avait déjà donné son accord pour préparer la reconversion de sa sentinelle. Le patron du PSG fera donc le nécessaire pour trouver une solution, si possible rapidement puisque le contrat de Motta expire à la fin de la semaine. Tandis que la reprise est prévue le mardi 4 juillet.

