OM : le pessimisme ambiant, le mercato et le départ de Gomis... Eyraud passe ses messages ! Damien Da Silva - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 26/06/2017 à 17h03 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Présent en conférence de presse ce lundi lors de la présentation de Valère Germain, le président de l'Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud a tenu à rassurer les supporters. Le boss phocéen a profité de l'occasion pour faire des annonces, notamment concernant le départ de Bafétimbi Gomis. Jacques-Henri Eyraud a réalisé une mise au point. Jacques-Henri Eyraud n'avait pas de temps à perdre ! En marge de la présentation de Valère Germain ce lundi, le président de l'Olympique de Marseille a pris la parole en préambule pour s'adresser aux supporters et aux médias inquiets après le début de mercato d'été du club phocéen. «J'ai noté ces derniers temps un petit peu de nervosité auprès de certains supporters avec le démarrage de la période des transferts, je voulais leur proposer des produits licites, qui permettent de passer de bons moments. C'est peut-être valable pour quelques journalistes aussi. De notre côté, tout va très bien», a-t-il lancé avec une image d'une marque de tisane dévoilée via un powerpoint. Le ton était donné ! Eyraud tient un discours rassurant Comme lors de ses premières sorties médiatiques, Eyraud s'est montré à l'aise dans l'exercice et a bien évidemment tenu un discours rassurant par rapport au mercato en cours. «Le mercato ne se termine pas le 26 juin, enfin je crois, donc on poursuit notre chemin et ça prendra le temps que ça prendra. Les discussions continuent, avancent. Andoni et Rudi font un travail collectif excellent. On va le faire à notre rythme», a avancé le boss de l'OM. Alors que le récent 5e de Ligue 1 a été pointé du doigt pour sa frilosité sur certains dossiers et sa propension à négocier le plus possible, le dirigeant marseillais a rappelé que le club se fixait un prix maximum avant de lancer des discussions. «Je trouve certains prix déconnectés de toute réalité. Mais c'est le football. On essaye de négocier vers le prix juste», a-t-il ensuite indiqué. Marseille a le temps, Gomis c'est fini... Assurant que des recrues allaient bientôt garnir l'effectif à la disposition de Rudi Garcia, Eyraud a aussi précisé qu'il n'allait pas agir dans l'urgence à cause de l'impatience générale. Le président de l'OM a aussi profité de l'occasion pour démentir certains bruits de couloir. «Quatre recrues annoncées à la reprise ? Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit ça aux supporters ? Il va falloir les ramener ici car je n'ai jamais dit ça. Même chose, on n'a jamais voulu booster la campagne d'abonnements avec des arrivées», a-t-il insisté. Bien évidemment, il s'agit aussi d'un plan de communication et Marseille aurait sûrement préféré pouvoir compter sur de «grands noms» pour améliorer ses ventes. Puis, Eyraud a confirmé la tendance en annonçant la fin de l'aventure de Bafétimbi Gomis, attendu à Galatasaray, sur la Canebière. «Bafé Gomis ne sera pas Olympien la saison prochaine. Je lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière et son prochain contrat. (...) Ce n'est pas une conférence de presse sur le mercato, on la fera en temps voulu», a-t-il conclu après des questions sur les futures arrivées. Le patron marseillais va désormais devoir se montrer à la hauteur de son discours... Que pensez-vous des propos tenus par Jacques-Henri Eyraud ? Quel est votre avis sur le départ de Bafétimbi Gomis de l'OM ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





