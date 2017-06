Transferts : Vainqueur, N. Mendy, Veretout... Le Nantes de Ranieri prêt à tenter tous les coups ! Romain Lantheaume - Actu Transferts, Mise en ligne: le 26/06/2017 à 13h12 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Même en dépensant une fortune pour le salaire de l'entraîneur Claudio Ranieri, le FC Nantes compte bien se montrer actif sur le mercato cet été. Formés au club, William Vainqueur et Jordan Veretout sont notamment ciblés avec une autre vieille connaissance de Ligue 1, Nampalys Mendy. Le président Kita compte bien gâter son nouveau coach Ranieri. Le FC Nantes ne manque décidément pas d'ambitions cet été ! Après avoir réalisé un énorme coup en recrutant l'entraîneur Claudio Ranieri, rémunéré d'après les estimations à 300 000 euros net mensuels, on se disait que les Canaris allaient mener un mercato au rabais. Le président du FCN, Waldemar Kita, l'avait d'ailleurs bien signalé : «Ranieri ne m'a pas demandé de garanties et je ne lui ai rien promis.» Mais, visiblement, il s'agissait d'un bluff car le récent 7e de Ligue 1 compte bien réaliser encore quelques bonnes affaires cet été. Vainqueur, c'est cher… En quête d'un milieu récupérateur pour aligner Valentin Rongier et Guillaume Gillet comme relayeurs, le club de Loire-Atlantique s'est penché sur deux profils ambitieux selon L'Equipe : William Vainqueur (28 ans) et Nampalys Mendy (25 ans) ! Appartenant à l'AS Roma, le premier sort d'un prêt réussi à l'Olympique de Marseille. Le club phocéen souhaitait le conserver mais sans faire d'effort financier… Du coup, Nantes se verrait bien tenter sa chance pour rapatrier cet élément formé au club. «Il fait partie des noms que nous suivons, oui», a confirmé le président du FCN. Sur ce dossier, les pensionnaires de la Jonelière risquent quand même d'avoir du mal à lutter avec Galatasaray, qui propose au Français un salaire de 2,5 millions d'euros net annuels (sans oublier environ 3 M€ d'indemnités de transfert pour la Roma). Même si la vente à venir du prometteur Amine Harit à Schalke 04 devrait rapporter 10 M€, on voit mal Nantes réinvestir la moitié de cette somme pour le seul Vainqueur. C'est pourquoi une autre piste conduit à l'ancien Niçois Nampalys Mendy, qui a bouclé une première saison en Angleterre cauchemardesque avec Leicester (9 matchs joués toutes compétitions confondues) à cause de ses pépins physiques répétés. Mais Bordeaux figure aussi sur les rangs, sans compter que les émoluments du Français seront là aussi très élevés. Ranieri avait tenté Sirigu Un cran plus haut, le FCN aimerait rapatrier Jordan Veretout (24 ans) sous la forme d'un prêt, comme Saint-Etienne la saison passée. Problème : Aston Villa souhaiterait désormais vendre l'ex-Bleuet et réclamerait 8 M€. A ce prix, les Canaris ne pourront jamais s'aligner… Mais pas de quoi refroidir leurs ambitions car après avoir tenté sa chance pour le gardien du Paris Saint-Germain Salvatore Sirigu, qui va finalement sans surprise rejoindre le Torino, le FCN aurait proposé 2,9 M€ pour l'ailier du Maccabi Tel-Aviv Tal Ben Haïm (27 ans). Homonyme de l'ancien joueur de Bolton, l'international israélien dispose toutefois d'une offre du Sparta Prague qui lui promet 1,2 M€ de salaire annuel contre 1 M€ à Nantes. Encore une piste onéreuse donc, mais au moins, le club dirigé par Ranieri tente des coups ! Que pensez-vous des pistes suivies par Nantes ? Selon vous, le club tape-t-il trop haut financièrement ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…





