Transfert : Mbappé, le PSG sur le point de formuler une offre supérieure à 135 M€ ?

Alors que Monaco veut prolonger Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain s'apprêterait à faire une offre supérieure à 135 millions d'euros ! Le PSG veut envoyer un message fort, même si une telle proposition ne garantit pas un succès dans ce dossier.

Le PSG rêve de s'offrir Mbappé

Kylian Mbappé agite à nouveau la rubrique des transferts ce dimanche. Alors que le JDD annonce que Monaco est prêt à multiplier presque par neuf son salaire pour le convaincre de prolonger son contrat qui se termine en juin 2019 (lire ici), le Paris Saint-Germain serait sur le point de formuler une offre record pour l'attaquant de 18 ans !

Une offre supérieure à 135 M€ ?

Selon les informations de Téléfoot ce dimanche, le Paris SG prépare une offre supérieure à 135 millions d'euros ! Cela ferait bien évidemment du Monégasque le joueur le plus cher de l'histoire. Le jeune international français est annoncé comme la priorité absolue du club de la capitale qui compte sur la cote de popularité du joueur et son talent pour redorer un peu son image.

Si le PSG passait réellement à l'action avec une telle proposition, sera-t-elle suffisante pour convaincre l'ASM ? Le champion de France aurait déjà repoussé une offre de 130 millions d'euros du Real Madrid, avec lequel les contacts ont été confirmés. Du coup, on voit mal les décideurs monégasques craquer pour un montant légèrement supérieur et renforcer un concurrent direct en Ligue 1.

Paris doit se montrer

Mais Paris aurait tort de ne pas tenter le coup. Pour le club de la capitale, c'est l'occasion de rappeler à tout le monde sa puissance financière et de s'affirmer à nouveau sur le marché des transferts en tentant de s'offrir un joueur désiré par tous les plus grands clubs européens. Une étape importante pour rendre le PSG plus attractif. Car ces derniers mois, sa cote a baissé en Europe.

«La combinaison Qatariens et Ville de Paris attisait énormément les curiosités. Mais là, on commence à avoir des doutes. Le charme de la Tour Eiffel s'estompe si les performances ne suivent pas. Le 6-1 encaissé contre le Barça a été un signal fort» , a confié un agent italien au quotidien Le Parisien. Une arrivée de Mbappé pourrait tourner tous les regards vers le PSG. Mais ce ne sera pas facile, surtout que le natif de Bondy a une préférence pour le Real en cas de départ.

