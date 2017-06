Monaco : pour prolonger Mbappé, l'ASM va proposer une augmentation énorme !

Afin de convaincre Kylian Mbappé de rester une saison supplémentaire sur le Rocher, l'AS Monaco s'apprête à proposer un nouveau contrat XXL à son jeune attaquant. Un salaire presque multiplié par neuf attend l'international français !

Mbappé a brillé avec Monaco en 2017

Le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, Manchester City ou encore Arsenal, les grands clubs européens sont prêts à casser leur tirelire en dépensant plus de 100 millions d'euros pour s'offrir Kylian Mbappé. Si l'ogre espagnol semble avoir la préférence du joueur de 18 ans, ce dossier est encore loin d'être bouclé et il n'est pas certain qu'un départ aura lieu dès cet été.

Pour le moment, l'ASM a repoussé les différentes offres arrivées sur son bureau et laisse entendre que Mbappé prendra la décision. Le joueur, lui, souhaiterait rejoindre le Real en cas de départ, mais rester une saison de plus sur le Rocher ne serait pas un problème. Avec la Coupe du monde dans un an, une place de titulaire assurée dans une équipe disputant la Ligue des Champions ne serait pas une mauvaise chose. Mais pour cela, il doit aussi être rassuré par le mercato monégasque.

Monaco doit prolonger Mbappé pour le garder

Persuadé que Mbappé sera un très grand du football mondial dans les années à venir et qu'il confirmera la saison prochaine, Monaco peut se permettre de refuser des offres colossales cet été. A condition que l'international français prolonge son bail qui se termine en juin 2019. Sinon, le natif de Bondy n'aura plus qu'un an de contrat l'été prochain et l'ASM serait sous pression alors que les clubs négocieraient forcément un prix bien moins élevé. Pour le convaincre de signer un nouveau contrat, mais aussi de sa volonté de le conserver, Monaco est prêt à réaliser des efforts financiers très importants.

Selon le Journal du Dimanche, la base des négociations pourrait se situer aux alentours de 700 000 euros par mois, soit au niveau du salaire de Radamel Falcao. Une revalorisation salariale énorme pour Mbappé qui perçoit actuellement 80 000 euros mensuels ! Le nouveau chouchou du football français sera-t-il séduit par cette proposition ? Le geste pourrait le toucher, mais on sait aussi que ses courtisans peuvent lui proposer autant, voire plus. Affaire à suivre...

