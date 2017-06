Transfert : le PSG bien inspiré d'oublier Pepe ?

Un temps annoncé proche du Paris Saint-Germain, Pepe semble désormais se diriger vers la Turquie. Les exigences salariales du défenseur central portugais ont très certainement refroidi le club de la capitale.

Pepe est en fin de contrat au Real Madrid

A la recherche d'un défenseur central supplémentaire cet été, le Paris Saint-Germain est annoncé depuis plusieurs jours sur le dossier Pepe. En fin de contrat au Real Madrid, l'international portugais représentait une opportunité pour le PSG de recruter un joueur d'expérience et de caractère sans débourser la moindre indemnité de transfert. Pourtant, cette piste s'est refroidie ces derniers jours.

Pepe proche de Besiktas ?

Un émissaire de Besiktas, Ahmet Bulut, serait bien parti pour finaliser l'arrivée de Pepe avec son agent Jorge Mendes. «Je suis actuellement à Lisbonne pour Pepe, a confié l'intermédiaire turc dans des propos relayés par le quotidien espagnol AS. Il y a de très grands clubs qui le suivent, mais son transfert à Besiktas est proche.» Le PSG est-il battu ? Ou plutôt devrait-on dire, le PSG a-t-il abandonné ce dossier ?

Si la direction parisienne a sondé le Lusitanien en raison de sa situation contractuelle intéressante, Nasser Al-Khelaïfi ayant rencontré son agent au début du mois, on peut penser que Paris n'a finalement pas trop insisté et que les récentes rumeurs sur un accord proche ont très certainement servi au joueur et à son entourage pour faire grimper les enchères. Car à 34 ans, Pepe a bien l'intention de s'offrir un (dernier ?) gros contrat.

Un salaire annuel net de 5 M€ demandé

Selon AS, le Merengue réclame un bail de deux ans, assorti d'un salaire annuel de 5 millions d'euros net et d'une prime à la signature de 2,5 millions d'euros. Le club désirant s'offrir Pepe devra donc débourser près de 15 millions d'euros sur deux ans, sans compter les diverses primes. Des prétentions dignes des joueurs majeurs d'un effectif.

Si Besiktas est peut-être prêt à miser autant sur un joueur capable de devenir le patron de sa défense la saison prochaine, le PSG n'avait pas le même projet pour Pepe, attendu surtout comme une doublure supplémentaire pour le duo Thiago Silva-Marquinhos. Quitte à dépenser une telle somme, autant miser sur un jeune talent pour préparer l'avenir, comme cela avait été fait pour Marquinhos. Et non sur un élément plus proche de la fin de carrière et pas épargné par les pépins physiques cette saison.

Pensez-vous que le PSG aurait tort de ne pas recruter Pepe, même avec ces exigences ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...