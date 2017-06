Journal des Transferts : Verratti pose ses conditions, deux pistes offensives prestigieuses au PSG, Mandanda prêt au clash... Romain Rigaux - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 24/06/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Verratti pose ses conditions, le PSG pense à Agüero et Bale, Mandanda prêt au clash pour rejoindre l'OM, Arsenal séduit Lacazette, pendant qu'Aulas rêve toujours de Giroud... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24h. Verratti maintient la pression sur le PSG Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Verratti pose ses conditions Alors que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Marco Verratti, a rencontré jeudi ses dirigeants pour évoquer sa situation et son envie de rejoindre le FC Barcelone, Sport Mediaset annonce que le PSG, pas du tout disposé à le vendre cet été, a proposé au natif de Pescara une prolongation de contrat avec un salaire annuel de plus de 10 millions d'euros, soit pratiquement le double de ses émoluments actuels. Une offre refusée par le milieu de terrain italien qui calme un peu le jeu mais met la pression sur Paris en attendant un gros mercato. «Je ne dois pas partir à tout prix, je veux voir si cette fois ils font vraiment une grande équipe. Dans ce cas, je serai content de rester. Chaque année ils disent qu'ils vont monter une grande équipe et on a vu le résultat. Les promesses ne suffisent pas. Si cette fois avec Henrique le PSG fait ce qu'il dit, alors je suis content de rester. Rien au fond ne me pousse à partir» , a confié le Transalpin à La Gazzetta dello Sport. Si le joueur semble démentir avoir tenu de tels propos, le journaliste Alessandro Grandesso a maintenu sa version. Mais, de toute manière, le PSG n'a pas l'intention de céder à la pression... 2. Les deux prestigieuses pistes offensives du PSG Si le Paris Saint-Germain vise en priorité Kylian Mbappé (Monaco), le club de la capitale a peu de chances de parvenir à ses fins pour le Français, qui semble donner sa priorité au Real Madrid en cas de départ. Selon le quotidien Le Parisien, le vice-champion de France a fait de Sergio Agüero (Manchester City) son plan B. Malgré des relations fraîches avec son entraîneur Josep Guardiola, l'Argentin sous contrat jusqu'en 2020 n'est pas une cible facile et les tensions entre les pays des deux propriétaires (Qatar et Émirats arabes unis) ne facilitent pas les choses. Selon The Times, le PSG va tout de même passer rapidement à l'action et serait prêt à proposer 70 millions d'euros pour obtenir El Kun. En parallèle, Paris reste attentif à la situation de Gareth Bale (Real Madrid), annonce le journal régional. Souvent blessé cette saison, le Gallois sera-t-il la fameuse star sacrifiée par les Merengue pour faire venir Mbappé dès cet été ? Son entraîneur Zinédine Zidane lui avait renouvelé sa confiance mais tout peut aller très vite au sein de la Casa Blanca. Pour le moment, le PSG est à l'affût... 3. Mandanda prêt au clash pour rejoindre l'OM Disposant d'un accord pour revenir à l'Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines, le gardien Steve Mandanda doit prendre son mal en patience puisque le club phocéen ne parvient pas à trouver un terrain d'entente avec Crystal Palace. Les négociations entre les deux équipes sont même tendues puisque la formation anglaise a récemment provoqué l'OM en réclamant 8 millions d'euros pour le Tricolore ! D'après le tabloïd britannique The Sun, Mandanda ne se sentirait pas respecté chez les Eagles, où il a perdu son statut de portier numéro 1 face à Wayne Hennessey. Du coup, pour forcer son transfert vers l'OM, l'international français aurait l'intention d'entamer un bras de fer avec Palace en séchant la reprise des entraînements. Le temps pourrait donc jouer en faveur de Marseille... 4. Arsenal accélère et séduit Lacazette... L'avenir d'Alexandre Lacazette pourrait s'écrire du côté d'Arsenal. Disposant d'un bon de sortie cet été, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais intéresse grandement les Gunners. Selon RMC, le club anglais a même réalisé une première offre, estimée à 50 millions d'euros. Les positions des deux clubs étant désormais proches, une réunion est prévue entre les deux parties au début de la semaine prochaine afin de finaliser cette transaction. De son côté, le buteur lyonnais serait de plus en plus séduit par la proposition londonienne, annonce L'Equipe. Le discours d'Arsène Wenger, désignant Lacazette comme sa priorité en attaque, aurait été apprécié par le principal intéressé. 5. ...pendant qu'Aulas rêve toujours de Giroud Si le jeune talent du Real Madrid, Mariano Diaz, devrait rejoindre l'OL pour renforcer le secteur offensif, le président rhodanien Jean-Michel Aulas rêve toujours d'Olivier Giroud, selon L'Equipe. Conscient que l'international français se trouvera en grande difficulté chez les Gunners en cas d'arrivée de Lacazette, Aulas souhaiterait le rapatrier et serait prêt à tout pour atteindre cet objectif. De son côté, Giroud ne serait pas forcément emballé par un retour en France et dispose d'une piste en Angleterre avec l'intérêt grandissant de West Ham. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 24 juin à 18h C'est officiel : - Bordeaux a annoncé un accord de principe avec Guingamp pour l'attaquant Alexandre Mendy.

- Le défenseur central de Nantes, Oswaldo Vizcarrondo, a signé 2 ans à Troyes.

- Après la résiliation de son contrat avec Derby County, l'ailier Abdoul Razzagui Camara a signé 2 ans à Guingamp.

- Le défenseur central Christophe Kerbrat a prolongé avec Guingamps jusqu'en 2020. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France - Le gardien du PSG, Salvatore Sirigu, va s'engager lundi au Torino.

- Laissé libre par le Real Madrid et annoncé proche du PSG depuis plusieurs jours, le défenseur central Pepe pourrait finalement rejoindre Besiktas.

- Prêté cette saison à l'OM, et appartenant à Swansea, l'attaquant Bafétimbi Gomis serait attendu en Turquie le 28 juin pour s'engager avec Galatasaray.

- L'OM s'est renseigné sur la situation de l'attaquant de Chelsea, Loïc Rémy, prêté à Crystal Palace cette saison.

- En parallèle du dossier Eliaquim Mangala (Manchester City), Lyon songe au défenseur central Jason Denayer, prêté par les Skyblues à Sunderland cette saison.

- Même si cela semble en bonne voie, Nice n'a pas encore bouclé la prolongation de l'attaquant Mario Balotelli.

- Le jeune milieu du PSG, Lorenzo Callegari, va faire l'objet d'une offre de 1 M€ du Zénith Saint-Pétersbourg.

- Courtisé par Bordeaux, Lille ou encore Rennes, le latéral gauche du Havre, Ferland Mendy, aurait choisi de rejoindre Lyon.

- Lille n'écarte pas un départ de son latéral droit Sébastien Corchia, sous contrat jusqu'en juin 2018.

- Lille s'intéresse au milieu international mexicain des Tigres, Javier Aquino.

- Bordeaux espère que le dossier du latéral droit Youssouf Sabaly va s'accélérer. Il était prêté par le PSG cette saison et les Girondins souhaitent le conserver.

- Le milieu offensif de Nantes, Amine Harit, s'apprête à rejoindre Schalke 04.

- Nantes pense à son ancien milieu de terrain Jordan Veretout, prêté cette saison à Saint-Etienne par Aston Villa. Le club anglais espère 8 M€.

- Le jeune attaquant de Lille Martin Terrier est désiré par Everton.

- Prêté à Bastia, l'attaquant Allan Saint-Maximin est dans le viseur de Nice.

- Prêté à Bourg-en-Bresse depuis deux saisons, le gardien de l'OM, Julien Fabri va rejoindre Brest. A l'étranger - Chelsea a formulé une nouvelle offre de 70 M€ pour le latéral gauche de la Juve, Alex Sandro.

- L'attaquant du Real Madrid, Alvaro Morata, pourrait rejoindre Manchester United la semaine prochaine.

- Le milieu de Chelsea, Nemanja Matic, est d'accord avec Manchester United. Il faut désormais attendre un accord entre les deux clubs.

- Annoncé possible partant, le milieu du Bayern Munich, Renato Sanches, est ciblé par la Juventus Turin pour un prêt.

- Le FC Séville a débuté des discussions avec l'Inter Milan pour le milieu Ever Banega, surveillé par le PSG. + Transferts : les tableaux mercato de Ligue 1 de Maxifoot. A lundi 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS