PSG : un alléchant plan B Sergio Agüero, mais...

Souhaitant s'attacher les services de Kylian Mbappé cet été, le Paris Saint-Germain étudie également d'autres pistes en cas d'échec sur le dossier du Monégasque. Le directeur sportif francilien aurait désigné Sergio Agüero comme plan B.

Sergio Agüero intéresse Antero Henrique.

Ce n'est pas un secret, le Paris Saint-Germain s'est lancé dans la course pour recruter Kylian Mbappé, adoré par l'entraîneur francilien Unai Emery. Si le club de la capitale est prêt à effectuer des offres importantes pour le buteur de l'AS Monaco, ce dossier s'annonce très compliqué avec l'intérêt du Real Madrid mais aussi la probable préférence de l'ASM, qui souhaite avant tout le conserver, de le vendre à l'étranger.

Ambitieux sur ce mercato d'été, le PSG ne met logiquement pas tous ses oeufs dans le même panier. Ainsi, à ce poste, le vice-champion de France disposerait également d'un alléchant plan B d'après les révélations du quotidien régional Le Parisien.

Le PSG sur la piste d'Agüero !

En effet, le directeur sportif parisien Antero Henrique aurait dans son viseur l'avant-centre de Manchester City Sergio Agüero ! Connaissant l'agent de l'Argentin Hernan Reguera depuis plusieurs années, le dirigeant portugais aimerait profiter de la situation de l'attaquant chez les Citizens, où il n'entretient pas de bonnes relations avec son entraîneur Pep Guardiola, pour le recruter.

Sondé à ce sujet, le Kun n'aurait pas fermé la porte à Paris en raison de l'émergence de Gabriel Jesus et de l'arrivée possible d'un avant-centre supplémentaire à City. Etant donné les qualités de l'international albiceleste, le PSG serait contraint de changer de système, en passant d'un 4-3-2-1 à un 4-4-2, pour associer Agüero à Edinson Cavani. Alors qu'Emery avait trouvé une bonne formule sur la seconde partie de la saison, l'Espagnol sera-t-il prêt à ce changement ? Pas sûr, surtout que dans le football moderne, un schéma à deux pointes devient bien plus rare.

Un accord très difficile

Du coup, à moins qu'Emery valide cette opportunité, les chances de voir Agüero débarquer à Paris paraissent minces. Et le technicien ibérique devra être sûr de lui car le recrutement du Citizen aurait un coût important avec un transfert estimé à plus de 60 millions d'euros et un salaire imposant (environ 1 million d'euros par mois). De plus, le président du club britannique Khaldoon Al Mubarak a récemment assuré que le buteur, lié jusqu'en juin 2020, allait rester. Le joueur de 29 ans a lui-même confirmé cette tendance cette semaine.

Pour ne rien arranger, les relations entre les pays des propriétaires des deux équipes (le Qatar et les Émirats arabes unis) sont particulièrement tendues et il paraît donc difficile d'imaginer pour le moment un transfert. Dans le même temps, Le Parisien rappelle que le milieu offensif du Real Madrid James Rodriguez a bien été proposé aux décideurs franciliens par son agent Jorge Mendes. Malgré le prix élevé réclamé par les Merengue (80 millions d'euros), une arrivée du Colombien à Paris semble plus probable...

Que pensez-vous de la piste menant à Sergio Agüero ? Est-ce une bonne idée ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.