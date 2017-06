Transfert : Nice prêt à tenter le coup pour Tello ?

En quête de renforts offensifs, Nice lorgnerait l'ailier du FC Barcelone Cristian Tello. Prêté 18 mois à la Fiorentina, l'international espagnol serait fortement désiré par les dirigeants niçois qui pourraient tenter le coup très rapidement.

Tello se retrouve dans les petits papiers de Nice.

Quelle équipe pour Nice en 2017-2018 ? Après une saison réussie, le club azuréen va connaître de sérieux bouleversements cet été. Paul Baysse, Younès Belhanda et Ricardo Pereira partis, Jean-Michaël Seri proche de l'AS Rome, le récent 3e de Ligue 1 va devoir se renforcer sérieusement pour espérer poursuivre sur sa lancée. Pour cela, le président Jean-Pierre Rivère penserait à réaliser un joli coup afin de renforcer son attaque : Cristian Tello (25 ans) !

Nice a les arguments pour Tello

Selon Sky Sport Italia, Nice serait dans le coup pour attirer le joueur du FC Barcelone ! Prêté depuis 18 mois, l'ailier ibérique, auteur de 4 buts et 4 passes décisives en 34 matchs de Serie A cette saison, n'a pas été retenu par les dirigeants de la Fiorentina, qui n'ont pas levé l'option d'achat de 9 millions d'euros dans son contrat. De retour dans son club formateur, l'international espagnol ne devrait pas y faire long feu puisque ses supérieurs ne souhaitent pas le conserver.

Qualifié pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, le Gym se montre ambitieux et dispose des arguments nécessaires pour convaincre Tello, à la recherche d'un nouveau challenge. Surtout, le profil du joueur semble intéressant pour les Aiglons qui manquent d'éléments percutants dans les couloirs.

Le Barça veut vendre

Reste que la possible arrivée de Tello ne sera pas aussi simple. En effet, les décideurs catalans, qui lorgnent de nombreux joueurs très cotés sur le marché des transferts (Verratti, Dembélé,...) ont besoin de cash et privilégient une vente plutôt qu'un prêt. Un prix qui devrait osciller entre 5 et 8 millions d'euros pour un joueur à qui il reste une année de contrat, convoité par le Zénith Saint-Pétersbourg et Valence. Nice réussira-t-il à boucler cette affaire ?

