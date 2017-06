Journal des Transferts : l'OM provoqué pour Mandanda, Ronaldo brandit la menace PSG, le Barça chasse Dembélé... Damien Da Silva - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 22/06/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: L'OM provoqué pour Mandanda, Ronaldo brandit la menace PSG, le Barça chasse Dembélé, Balotelli proche de rester à Nice, Bacca veut rester au Milan, Mendes et Maia se rapprochent du LOSC... Voici le Top 6 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24 heures. Steve Mandanda se trouve encore loin de l'OM. Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 6 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. L'OM provoqué par Palace pour Mandanda ! A force de réaliser des offres jugées trop faibles pour Steve Mandanda, l'Olympique de Marseille a agacé Crystal Palace ! Réclamant 5 millions d'euros pour céder l'international français depuis le début du mercato d'été, le club anglais n'a pas réussi à trouver un accord jusqu'à maintenant avec l'OM, seulement prêt à investir 1,5 million d'euros pour faire revenir le gardien. Pour provoquer les dirigeants phocéens, les Eagles auraient désormais fixé le prix de vente de Mandanda à 8 millions d'euros selon L'Equipe ! Une manière de faire comprendre à Marseille que le portier ne sera pas bradé. Autant le dire tout de suite, l'OM n'investira pas un tel montant pour le Tricolore et d'autres pistes, comme Guillermo Ochoa, seront sûrement creusées. Bien évidemment, le mercato reste encore long, les positions de Marseille et de Palace pourraient se rapprocher à un montant intermédiaire. Pour l'instant, Mandanda reste la priorité, mais ce dossier ne devra pas trop traîner... 2. Ronaldo brandit la menace PSG... Accusé d'avoir dissimulé 14,7 millions d'euros au fisc espagnol et touché dans son orgueil par cette affaire, Cristiano Ronaldo aurait menacé de quitter le Real Madrid cet été. Mercredi, le quotidien AS a révélé que le Portugais avait été rassuré par le président Florentino Perez et qu'il n'était plus déterminé à partir. De son côté, le média ibérique Marca confirme une réunion à venir entre les deux hommes après la Coupe des Confédérations, mais révèle que Ronaldo va venir à cet entretien avec une offre concrète du Paris Saint-Germain. Si l'intérêt du club de la capitale paraît crédible, on a la forte impression que CR7 veut utiliser la formation française pour mettre la pression sur le Real... A Perez de trouver les mots et surtout le bon montant pour le retenir. 3. Le Barça chasse Dembélé Le FC Barcelone ne lâche pas Ousmane Dembélé ! Déjà intéressé par les services de l'international français l'an dernier, le club catalan n'avait pas réussi à l'attirer avant son départ pour le Borussia Dortmund. Revenus à la charge cet été, les Blaugrana disposeraient d'un accord avec l'agent de l'ancien Rennais. Confirmant cette information, le quotidien catalan Sport assure que le vice-champion d'Espagne a même réalisé une première offre de 50 millions d'euros, plus 20 millions d'euros de bonus éventuels, auprès de la formation allemande ! Quelques heures plus tard, le directeur sportif de Dortmund Michael Zorc a assuré que Dembélé allait évoluer sous les couleurs du BvB l'an prochain... 4. Balotelli proche de rester à Nice ! En fin de contrat au terme du mois de juin, l'attaquant Mario Balotelli ne va peut-être pas quitter l'OGC Nice ! En effet, ces derniers jours, les deux parties ont discuté pour continuer leur aventure ensemble et le président des Aiglons Jean-Pierre Rivère s'est montré confiant ce jeudi. «Sur ce dossier-là, je peux vous dire deux ou trois choses. La première, c'est qu'on a un joueur qui a envie de venir à Nice, de rester à Nice. Deux, qu'il est prêt à faire des efforts financiers. Et trois, on est encore en train de travailler. Donc, je ne peux pas en dire plus», a commenté le boss du Gym devant les médias. Une excellente nouvelle pour Nice, qui semble bien parti pour conserver l'Italien ! 5. Bacca, fin de la piste pour l'OM ? Dans le viseur de l'Olympique de Marseille depuis plusieurs mois, l'attaquant Carlos Bacca ne prend pas la direction de la Provence. En effet, bien qu'en difficulté au Milan AC, le Colombien a assuré qu'il n'envisage pas de quitter la Lombardie cet été ! «Quand le mercato s'ouvre, les pistes sont nombreuses. Je suis tranquille, je suis heureux à Milan. J'en profite, il me reste encore trois ans de contrat, a lancé le Rossonero dans les colonnes du journal El Heraldo. Je reste à Milan. J'ai trois ans de contrat et je dois revenir à l'entraînement le 5 juillet pour me mettre à disposition du staff technique.» Difficile malgré tout de croire au discours du Sud-Américain, qui a vu un concurrent de poids débarquer cet été avec André Silva. Annoncé également sur les tablettes de son ancien club, le FC Séville, Bacca essaie peut-être tout simplement de faire monter les enchères pour négocier un contrat plus avantageux avec ses prétendants. 6. Thiago Mendes et Thiago Maia se rapprochent du LOSC ! Officiellement autorisé à recruter par la DNCG, Lille est passé à la vitesse supérieure dans son mercato. Et après l'arrivée de l'ailier Luiz Araujo en provenance de Sao Paulo, le club nordiste continue de se tourner vers le Brésil. D'après RMC, le LOSC s'est déjà mis d'accord avec Sao Paulo pour le transfert du milieu de terrain Thiago Mendes et avec Santos pour le milieu Thiago Maia. La première transaction porterait sur près de 9 millions d'euros, la seconde sur plus de 10 millions d'euros. Selon la même source, les négociations contractuelles avec les deux joueurs sont bien avancées, mais le LOSC hésiterait encore à valider ces deux arrivées. Une décision finale est attendue d'ici la fin de semaine ou pour le début de la prochaine. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le jeudi 22 juin 2017 à 18h00. C'est officiel : - Comme convenu dans le cadre du transfert de Nicolas Pepe à Lille, Angers récupère en retour l'attaquant Baptiste Guillaume.

- Après un prêt raté à l'Olympique de Marseille, l'attaquant d'Anderlecht Aaron Leya Iseka a été prêté à Zulte Waregem. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Le milieu de terrain de l'AS Monaco Fabinho serait proche de rejoindre Manchester United pour 35 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de bonus éventuels.

- Attendant une proposition concrète du Paris Saint-Germain, le clan du milieu Blaise Matuidi s'impatiente.

- Poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain, le milieu Grzegorz Krychowiak n'écarterait pas de rester.

- Prêté par le Paris Saint-Germain lors de la seconde partie de saison, l'ailier Jesé ne sera pas conservé par Las Palmas.

- Le Paris Saint-Germain surveillerait le milieu de terrain de l'Inter Milan Ever Banega.

- Le FC Nantes se serait renseigné sur la situation du portier du Paris Saint-Germain Salvatore Sirigu.

- L'Olympique de Marseille serait sur la piste du latéral gauche de Flamengo Miguel Trauco.

- Annoncé à l'Olympique de Marseille, le défenseur central du FC Séville Adil Rami prendrait la direction de Besiktas.

- Si l'Olympique de Marseille s'intéresse toujours au milieu de l'AS Roma William Vainqueur, le club phocéen ne compte pas surenchérir par rapport à une offre de Galatasaray.

- Galatasaray attend une réponse ce jeudi de l'attaquant de Swansea Bafétimbi Gomis, également en contacts avec l'Olympique de Marseille.

- Pour vendre le milieu Jean-Michaël Seri, Nice réclame toujours 40 millions d'euros.

- Malgré un accord contractuel avec l'Inter Milan, le latéral gauche Dalbert va être retenu par Nice.

- L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais Bruno Génésio souhaiterait récupérer le buteur de Nice Alassane Pléa.

- Estimé à 7 millions d'euros, le latéral droit de Lille Sébastien Corchia suscite les intérêts de Watford et du Besiktas.

- Indésirable du côté de Lille, l'attaquant Eder serait disponible contre 5 millions d'euros.

- Rennes va retenir cet été les défenseurs centraux Joris Gnagnon et Ramy Bensebaïni.

- Montpellier pourrait enregistrer la venue du défenseur central Johan Djourou, libre. À l'étranger : - Poussé dehors par Chelsea, l'attaquant Diego Costa aurait décidé de rejoindre l'Atletico Madrid.

- Malgré plusieurs offres, le FC Barcelone compte garder le milieu André Gomes.

- Face à l'intérêt de Chelsea, la Juventus Turin a rappelé que le latéral gauche Alex Sandro n'était pas à vendre. Un moyen de faire grimper les enchères ?

- Le latéral droit Daniel Alves va quitter la Juventus Turin pour sûrement rejoindre Manchester City. La Vieille Dame pense au défenseur du Real Madrid Danilo pour le remplacer.

- L'entraîneur de Chelsea Antonio Conte souhaiterait recruter les défenseurs de la Juventus Turin Leonardo Bonucci et de Southampton Virgil van Dijk.

- Comme pressenti depuis plusieurs semaines, le buteur de la Sampdoria Patrik Schick a passé sa visite médicale avec la Juventus Turin.

- Le Borussia Dortmund a demandé à l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang de trancher sur son avenir avant le 26 juillet.

- Annoncé partant, l'ailier Juan Cuadrado ne voudrait finalement pas quitter la Juventus Turin.

- Comme prévu, l'ailier de l'AS Roma Mohamed Salah a passé sa visite médicale avec Liverpool.

- En échec sur le dossier Hector Bellerin, le FC Barcelone penserait au latéral droit de Benfica Nelson Semedo. + Transferts : les tableaux mercato de Ligue 1 de Maxifoot. A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





