Billet de (Y. Touaitia) : "Que le PSG fasse confiance à Trapp une bonne fois pour toutes !"

Recruté à l'été 2015, Kevin Trapp ne fait toujours pas l'unanimité au Paris Saint-Germain. Alors que le club de la capitale rechercherait un nouveau portier, il ferait mieux d'installer définitivement l'Allemand, qui n'a jamais eu la vie facile depuis son arrivée en France. Le grand gardien recherché, c'est lui !

Trapp doit définitivement s'imposer comme le numéro un au PSG.

Le billet d'humeur de Youcef Touaitia

Alors que le feuilleton Marco Verratti bat son plein, le mercato du Paris Saint-Germain est lui au point mort. Si des recrues de poids sont attendues, le poste de gardien fait lui débat. En effet, les dirigeants auraient dans l'idée de trouver la «perle rare» pour garder le but du club la saison prochaine. Une idée comme une autre. Sauf que le PSG dispose déjà d'un joueur de grand talent à ce poste : Kevin Trapp !

Sirigu ne lui a fait aucun cadeau !

A peine arrivé, l'Allemand a d'emblée plombé son image en multipliant les boulettes assez déconcertantes : contre Bordeaux, face au Real Madrid, à l'Olympique Lyonnais... Des bévues qui le suivent encore aujourd'hui et dont il a énormément de mal à se défaire. Comment justifier de telles bourdes ? Eh bien, il existe une explication simple à cela : son intégration très difficile au sein du vestiaire parisien.

Rejoindre un club où les joueurs se connaissent depuis plusieurs années n'est pas une mince affaire. Apparemment vexé d'apprendre durant ses vacances à l'été 2015 qu'un nouveau gardien allait lui chiper sa place, Salvatore Sirigu n'a évidemment rien fait pour faciliter la tâche à son nouveau concurrent. Poussé à trouver un autre club, le Sarde n'avait, avec son confortable salaire, pas forcément intérêt à quitter le PSG, où il pensait probablement inverser la tendance en mettant une pression incessante et insupportable sur son désormais ennemi. Jaloux, aigri, Sirigu n'a cessé de faire régner une atmosphère très pesante, voire asphyxiante. Pire encore, de nombreux joueurs du vestiaire qui avaient des liens très forts avec Sirigu, n'ont également rien fait pour aider la nouvelle recrue, qui a pourtant fait les efforts nécessaires pour s'intégrer rapidement en parlant français, par exemple, dès sa première interview.

On peut s'appeler Manuel Neuer ou Oliver Kahn, débuter une nouvelle aventure dans ces conditions est forcément difficile pour ne pas dire invivable ! Et pourtant, à force de travail et grâce à son gros mental, l'ancien joueur de l'Eintracht Francfort a parfaitement su franchir cet obstacle nauséabond en redressant rapidement la barre. Elu meilleur gardien de la phase de poules de la C1 pour sa première saison, il est aussi devenu le dernier rempart de la meilleure défense de l'histoire de Ligue 1 sur un exercice avec seulement 19 buts encaissés, jetant définitivement Sirigu aux oubliettes.

Emery ne l'a vraiment pas aidé...

Sorti renforcé de cette guerre des nerfs, Trapp a rapidement déchanté. Mis au placard par Unai Emery, l'Allemand a assisté impuissant au naufrage de son nouveau concurrent, Alphonse Areola. Catastrophique face à Arsenal, Ludogorets, Toulouse, Montpellier, Nice et Guingamp, le Français n'a pas su prendre la relève du Germanique. Aujourd'hui encore, j'ai du mal à comprendre pourquoi le Basque a effectué cette erreur monumentale de ne pas faire confiance à Trapp, qui dès son retour sur le devant de la scène, a lui répondu présent en apportant la sérénité que les défenseurs avaient perdu. Invincible à 13 reprises en 23 rencontres en 2017, Trapp est énorme depuis le début de l'année !

Les fans parisiens n'oublieront pas que sa blessure contre Monaco reste LE vrai tournant de la saison en Ligue 1 puisque sa sortie entraîne l'entrée d'Areola qui se troue lamentablement sur la frappe dans les derniers instants de Bernardo Silva. Avec Trapp dans le but depuis le début, le PSG aurait très certainement empêché l'ASM de filer aussi tranquillement vers le titre... Je vous vois venir. «Mais contre le Barça, il est bidon !» . Il est certes mauvais ce terrible soir de mars, mais il serait malhonnête de lui faire endosser la responsabilité de cet échec alors que l'ensemble de l'équipe a été en dessous de tout au Camp Nou !

Oui, il manque d'autorité sur le premier but encaissé, mais bon sang, comment ses coéquipiers peuvent-ils le mettre en difficulté pendant 90 minutes en jouant dans sa surface ? Est-ce de sa faute si Marquinhos fait le guignol deux mètres devant lui sur le deuxième but ? Les deux penalties concédés, l'absence de marquage ahurissant sur le but de Sergi Roberto, peut-on honnêtement lui reprocher ? Est-il responsable de l'effondrement du PSG, qui n'enchaîne que trois passes dans les dix dernières minutes ? Non, non et non ! N'importe quel gardien aurait pris en pleine figure ce raz-de-marée délibérément voulu par les joueurs de champ, Thiago Silva le premier ! Rappelons qu'à l'aller, la troisième réalisation signée Angel Di Maria commence par une relance osée de sa part et qu'il a permis à son équipe de garder sa cage inviolée avec une intervention décisive devant André Gomes en première période. Deux actions qui permettent au PSG de se présenter à Barcelone à 4-0 !

Lloris, Oblak, Donnarumma, non.. Trapp, oui !

Surtout, qui pourrait le remplacer aujourd'hui ? Le marché des gardiens est complètement fermé ! Hugo Lloris ? Il n'a cessé de répéter qu'il ne voulait pas quitter Tottenham. Jan Oblak ? L'Atletico Madrid ne le vendra pas et lui ne veut pas bouger, d'autant plus que sa clause libératoire de 100 millions d'euros est bien trop importante. David De Gea ? Vraiment ? Quitter Manchester United pour le PSG alors qu'il attend une place au Real Madrid ? Thibaut Courtois qui s'éclate à Chelsea ? Qu'on se le dise, les très grands gardiens sont inaccessibles. Plus récemment, la rumeur Gianluigi Donnarumma, qui me fait doucement rire. Quel intérêt de payer une fortune pour un gamin de 18 ans qui n'offre aucune garantie ? Je veux bien qu'on en fasse la relève du grand Gianluigi Buffon, mais ce ne sont que des mots. Dans les faits, l'Italien, certes très talentueux, n'a aucune référence sérieuse ! Aucun match de Coupe d'Europe, 45 buts encaissés en 38 journées, il a largement le temps de mûrir mais pour un poste aussi important, il faut un joueur avec plus de bouteille, un gars qui a déjà quitté le cocon. Donnarumma n'a pas encore ce profil alors que Paris a besoin d'un gardien confirmé dès maintenant !

Et ce portier, c'est Trapp ! Bon sur sa ligne, dans les airs, impressionnant dans ses réflexes et excellent dans le jeu au pied, l'Allemand est l'homme de la situation à condition qu'on lui fasse entièrement confiance ! Qu'on lui fiche définitivement la paix, qu'on le mette dans les meilleures conditions pour briller et qu'on arrête de lui imposer une pseudo concurrence contre-productive. Sa marge de progression est énorme mais le PSG n'a pas réussi pour le moment à exploiter ses qualités évidentes. Laissons-le s'installer ! Après deux années à lui mettre des bâtons dans les roues, c'est le moment de lui dire «Kevin, on compte sur toi à 100%, fais nous rêver !» . A 26 ans, il va lui aussi devoir assumer son rôle. Devenir plus méchant, se faire entendre, mettre au placard la gentillesse qui le caractérise pour montrer qu'il est le patron dans sa surface. En bref, il doit sortir les crocs et élever la voix pour s'imposer une bonne fois pour toutes, car le digne successeur de Bernard Lama, c'est lui !

Selon vous, le PSG doit-il définitivement miser sur Trapp ? Si non, quel gardien pourrait éventuellement le remplacer ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.