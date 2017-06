Lyon : Genesio réclame le retour de Pléa

Confronté aux départs de Rachid Ghezzal (libre) et de Mathieu Valbuena (Fenerbahçe), sans compter l'incertitude autour d'Alexandre Lacazette, l'Olympique Lyonnais a besoin de renforts offensifs. L'entraîneur Bruno Genesio a proposé le nom de l'ancien de la maison, Alassane Pléa.

Alassane Pléa intéresse l'OL, son club formateur.

Alexandre Lacazette va-t-il quitter l'Olympique Lyonnais cet été ? Peu importe l'issue de ce dossier, le club rhodanien ne peut pas se contenter d'un seul avant-centre expérimenté.

De plus, les départs de Rachid Ghezzal en fin de contrat et de Mathieu Valbuena à Fenerbahçe ont laissé un vide dans le secteur offensif. Autant dire qu'un attaquant capable d'évoluer dans l'axe et sur les côtés serait le bienvenu.

Bertrand Traoré en approche, Pléa souhaité

Justement, la cellule de recrutement a déjà trouvé ce profil chez Bertrand Traoré (21 ans), le joueur de Chelsea qui vient de terminer son prêt à l'Ajax Amsterdam, et que l'on annonce proche de l'OL. De son côté, l'entraîneur Bruno Genesio a également proposé une idée à ses supérieurs. D'après Nice-Matin, le technicien a réclamé le retour d'Alassane Pléa (24 ans). Formé à Lyon, l'attaquant de l'OGC Nice réalisait une excellente saison (11 buts en L1) avant sa grave blessure à un genou en février dernier.

Reste à savoir si le Franco-Malien est prêt à retrouver son club formateur qui ne croyait plus en lui. Et si le Gym est lui prêt à le libérer au moment où le natif de Lille peut de nouveau s'entraîner normalement. A l'approche d'un troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, et même si Mario Balotelli (26 ans) est finalement parti pour rester, l'objectif du club azuréen n'est pas de s'affaiblir en perdant son meilleur buteur en première partie de saison.

Une clause très dissuasive

Et au cas où l'OL ne comprenait pas le message, Nice a l'argument imparable pour garder Pléa. En effet, le contrat de l'attaquant, prolongé jusqu'en 2021 en janvier dernier, est accompagné d'une clause de valorisation à 50 millions d'euros ! Malgré les gros moyens annoncés par le président Jean-Michel Aulas, il semble difficile d'exaucer le voeu de Genesio…

Que pensez-vous de l'intérêt de l'OL pour Alassane Pléa ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.