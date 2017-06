Journal des Transferts : l'OM boucle Germain et négocie pour deux milieux, Pépé est Lillois, Lyon discute avec un Bleu... Romain Rigaux - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 21/06/2017 à 17h59 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: L'OM boucle Germain et négocie pour deux milieux, Pépé est Lillois, Lyon discute avec Mangala, le Barça retente Dembélé... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24h. Germain va signer pour 4 ans à l'OM Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Germain à Marseille, c'est bouclé ! Attendu depuis plusieurs jours, le transfert de Valère Germain à l'Olympique de Marseille est bouclé. RMC, L'Equipe et La Provence annoncent un accord entre l'OM et Monaco pour un transfert d'environ 8 millions d'euros, plus 2 millions d'euros de bonus. Attendu lundi à la Commanderie, l'attaquant monégasque devrait donc être la première recrue estivale marseillaise. 2. L'OM négocie pour deux milieux Alors que les noms se succèdent pour le mercato de l'Olympique de Marseille, deux nouvelles pistes sont évoquées au milieu de terrain. Selon plusieurs médias turcs, l'OM serait proche d'un accord avec Besiktas pour un transfert d'Oguzhan Ozyakup.Un montant de 12 millions d'euros est évoqué pour le transfert de l'international turc, arrivé à Besiktas en 2012 en provenance d'Arsenal et auteur de 7 passes décisives en championnat cette saison. Dans le même temps, A Bola annonce que le club phocéen a formulé une offre de 15 millions d'euros pour le milieu offensif de Benfica, Pizzi, auteur de 10 buts et 9 passes décisives en championnat cette saison. Une première proposition refusée par le club lisboète qui réclame entre 25 et 30 millions d'euros. Selon nos confrères de Foot Marseille, l'OM a toutefois prévu de revenir à la charge avec une offre de 20 millions d'euros. 3. Pépé est Lillois Longtemps courtisé par Marseille et Lyon, Nicolas Pépé rejoint, comme prévu, Lille. Le LOSC officialise ce mercredi l'arrivée de l'ailier d'Angers qui s'est engagé avec le club nordiste jusqu'en 2022. Dans ses premiers mots en tant que Dogue, l'international ivoirien assure que la venue de Marcelo Bielsa sur le banc a été un facteur déterminant. Le montant du transfert est estimé à 10 millions d'euros, bonus compris. 4. Mangala discute avec Lyon A la recherche d'un renfort en défense centrale, l'Olympique Lyonnais discute avec le défenseur de Manchester City, Eliaquim Mangala. Des discussions confirmées par le président de l'OL, Jean-Michel Aulas. «En défense centrale, plusieurs approches ont été faites avec 4-5 internationaux. Eliaquim Mangala en fait partie. Il est venu nous rencontrer, c'est une preuve d'intérêt manifeste quand un joueur prend l'initiative de venir voir le président du club dans lequel il veut jouer» , a déclaré JMA. Manchester City attend au moins 20 millions d'euros pour céder le Français. 5. Le Barça retente Ousmane Dembélé Déjà intéressé par Ousmane Dembélé l'été dernier, le FC Barcelone semble revenir à la charge. Selon les informations de France Football, le club catalan s'est mis d'accord avec son agent en vue d'un transfert. Problème, le Borussia Dortmund n'a pas l'intention de laisser filer si facilement sa pépite un an après son arrivée et réclame 90 millions d'euros. Un montant qui devrait refroidir les Blaugrana. On voit mal comment le club catalan pourrait débourser autant d'argent pour un joueur censé débarquer comme doublure de Neymar ou Lionel Messi sur un côté. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le mercredi 21 juin à 18h C'est officiel : - L'attaquant Jérémy Ménez a signé 3 ans à Antalyaspor (Turquie).

- Le gardien Hervé Koffi (ASEC Abidjan) a signé 5 ans à Lille.

- En fin de contrat au Havre, le défenseur central Steven Fortes s'est engagé pour 4 ans à Toulouse.

- Le latéral gauche d'Angers, Pablo Martinez, rejoint Strasbourg.

- Le jeune attaquant de Monaco, Brighton Labeau, a signé à Amiens. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France - Libre de tout contrat et annoncé proche du Paris SG, le défenseur central Pepe a assuré n'avoir aucun accord.

- Sous contrat jusqu'en juin 2018, le milieu du Paris SG, Blaise Matuidi, souhaiterait partir à la Juve. Un échange avec Juan Cuadrado est à l'étude.

- Le Paris SG privilégierait un transfert plutôt qu'un nouveau prêt de son gardien Alphonse Areola, qui ne souhaite pas rester numéro 2.

- Le Spartak Moscou cible le latéral droit Thomas Meunier. Un départ du Paris SG n'est pas du tout au programme.

- Ciblés par l'OM, les attaquants Stevan Jovetic (Inter) et Carlos Bacca (Milan AC) ont une préférence pour le FC Séville. L'agent du second laisse toutefois la porte ouverte à Marseille.

- Courtisé par l'OM, le milieu de la Real Sociedad, Sergio Canales, peut partir pour 3 M€.

- L'attaquant de Caen, Ivan Santini, a refusé l'Olympiakos et rêverait de rejoindre l'OM.

- Le milieu Rio Mavuba doit discuter avec Marcelo Bielsa en juillet pour être fixé sur son avenir à Lille.

- L'attaquant de Montpellier, Steve Mounié, est proche de rejoindre Huddersfield (Premier League) pour 13 M€.

- L'attaquant de Saint-Etienne, Nolan Roux, plaît à Dijon, Montpellier, Bordeaux et Strasbourg. A l'étranger - Malgré des rumeurs de départ, le Bayern Munich assure que son attaquant Robert Lewandowski veut rester et ne partira pas.

- Les dirigeants du Barça ont annoncé au milieu Ivan Rakitic qu'ils comptaient sur lui pour la prochaine saison.

- Arsenal a refusé une offre de 50 M€ du Barça pour son latéral droit Hector Bellerin.

- Le Barça aurait bouclé l'arrivée du milieu de Santos, Lucas Lima, pour janvier 2018. Le Brésilien sera en fin de contrat.

- Le Barça pourrait faire une offre pour le milieu du Guangzhou Evergrande, Paulinho.

- Sous contrat jusqu'en juin 2018 au Real Madrid, Zinedine Zidane va rempiler pour deux années supplémentaires dès son retour de vacances.

- Pour remplacer Douglas Costa, le Bayern Munich songe à Andriy Yarmolenko (Dynamo Kiev).

- Arsenal devrait prolonger son milieu Aaron Ramsey, sous contrat jusqu'en juin 2018.

- Le Real Madrid est prêt à céder son attaquant Mariano Diaz pour 15 M€, en intégrant une clause de rachat dans son futur contrat. Deux clubs français seraient intéressés.

- L'attaquant de Manchester City, Nolito, devrait rejoindre le FC Séville pour un prêt avec une option d'achat fixée entre 6 et 8 M€.

- Le Los Angeles Galaxy songe à débourser les 25 M€ de la clause libératoire de l'attaquant André-Pierre Gignac (Tigres).

- La Juve ne veut pas dépenser les 40 M€ demandés par le FC Séville pour le milieu Steven N'Zonzi.

- L'AS Rome veut recruter l'attaquant polyvalent de Sassuolo, Domenico Berardi, pour compenser le départ attendu de Mohamed Salah à Liverpool.

- L'attaquant Dieumerci Mbokani a été recalé lors de sa visite médicale avec l'Olympiakos.

- Paul Le Guen va s'engager pour deux ans, plus une année en option, avec le club turc de Bursaspor.

- Paul Le Guen va s'engager pour deux ans, plus une année en option, avec le club turc de Bursaspor. + Transferts : les tableaux mercato de Ligue 1 de Maxifoot. A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





