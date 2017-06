Monaco : pour son avenir, Mbappé a (presque) tout prévu

Alors que la presse espagnole annonce Kylian Mbappé désireux de rejoindre le Real Madrid, le club merengue fait bien partie des objectifs de l'attaquant de Monaco, tout comme le FC Barcelone. S'il compte rejoindre rapidement l'un des deux ogres espagnols, une courte étape intermédiaire est possible.

Mbappé quittera-t-il Monaco cet été ?

Où évoluera Kylian Mbappé (18 ans) la saison prochaine ? Pour le moment, impossible d'affirmer une future destination. Il y a quelques jours, Marca assurait que l'attaquant de Monaco souhaitait rejoindre le Real Madrid. Un transfert suivi d'un prêt d'une saison à l'ASM était évoqué. Si la formation espagnole fait bien partie des objectifs du jeune prodige monégasque, il faudra patienter pour connaître l'issue de ce dossier.

Le Real ou le Barça avant ses 22 ans

«Kylian est dans la réflexion. Soit il passe par un club intermédiaire, soit il part directement dans un grand club. Mais son objectif est très clair : signer dans l'un des deux plus grands clubs au monde, le Real et le Barça pour lui, avant d'avoir 22 ans» , assure un très proche du joueur au quotidien Le Parisien. Mbappé se donne donc encore trois saisons maximum pour rejoindre l'un des deux ogres espagnols, le Real semblant réellement posséder une longueur d'avance.

La question est désormais de savoir quel serait le club intermédiaire idéal. Rester à Monaco, en prêt ou non, est une éventualité. Le club de la Principauté a, pour le moment, décidé de repousser toutes les offres, même supérieures à 100 millions d'euros, et laisse son joueur décider. Si l'ASM s'affaiblissait avec les départs de nombreux joueurs cadres, Mbappé demandera certainement à partir dès cet été.

Paris sur le coup, Arsenal a l'atout Wenger

En cas de départ, le Paris Saint-Germain est une piste. Le club de la capitale souhaite s'offrir la nouvelle pépite du football français afin de frapper un grand coup sur le marché des transferts et se replacer parmi les acteurs majeurs du mercato. De plus, Mbappé jouit d'une belle cote auprès du public et les dirigeants parisiens sont conscients que sa venue serait un énorme plus pour l'image du club, explique Le Parisien. En revanche, l'ASM sera sans doute réticente à l'idée de renforcer un adversaire direct en Ligue 1.

C'est donc peut-être à l'étranger que Mbappé se tournera. Et il semble regarder en direction d'Arsenal. «Wenger, c'est un grand. Si demain Kylian signe à Arsenal, ce sera pour lui. Il sait façonner les jeunes et tout particulièrement les anciens attaquants de l'équipe de France, Thierry Henry et Nicolas Anelka. Ne disputer que la Ligue Europa n'est pas un obstacle en soi» , glisse un autre membre de son entourage très proche. Reste à savoir si des clubs comme le PSG et Arsenal sont prêts à dépenser plus de 100 millions d'euros pour un joueur qui a déjà d'autres projets dans un avenir assez proche.

Selon vous, quelle serait la destination idéale pour Mbappé ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...