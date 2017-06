OM : le transfert de Germain est bouclé

Annoncé chaque jour un peu plus proche de l'Olympique de Marseille, Valère Germain va bien rejoindre la cité phocéenne cet été. L'OM et Monaco ont trouvé un accord total pour un transfert et l'attaquant s'est entendu avec les dirigeants olympiens sur un contrat de quatre ans.

Germain va quitter Monaco pour Marseille

Voir Valère Germain (27 ans) rejoindre l'Olympique de Marseille cet été était devenu une quasi certitude. Ces derniers jours, l'attaquant de l'AS Monaco s'était sérieusement rapproché du club phocéen en trouvant un accord avec ce dernier. Mais l'OM devait encore s'entendre avec le champion de France. C'est chose faite !

RMC et L'Equipe annoncent que Marseille et Monaco ont trouvé un accord total mardi soir. Le montant du transfert s'élèvera à environ 8 millions d'euros, plus des bonus pouvant atteindre 2 millions d'euros. A un an du terme de son contrat avec l'ASM, Germain s'est lui déjà mis d'accord avec l'OM sur un bail de quatre ans.

Le joli coup de l'OM

Germain sera donc la première recrue estivale de l'OM. Il est attendu lundi à la Commanderie pour passer sa visite médicale avant de signer son nouveau contrat. «Déjà, je ne comprends pas trop pourquoi Monaco s'en sépare, car il est très efficace. Sans être titulaire à part entière, il a toujours mis le feu lorsqu'il entrait et il a mis des buts importants. C'est un super profil qui va offrir des solutions à Rudi Garcia» , confiait mardi Jean-Pierre Papin au site Le Phocéen.

Marseille réalise un joli coup en s'offrant un joueur auteur de 10 buts et 3 passes décisives en championnat la saison dernière. Capable d'évoluer seul en pointe ou en soutien d'un autre attaquant, le natif de la cité phocéenne offrira de nouvelles solutions à Rudi Garcia. Financièrement, l'OM s'en tire bien également en ne surpayant pas un joueur dont la valeur est estimée à 10 millions d'euros. Désormais, les dirigeants olympiens vont pouvoir se concentrer sur le recrutement d'un deuxième attaquant qui accompagnera Germain. De ce côté-là, c'est plus flou.

Que pensez-vous du recrutement de Germain à l'OM ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...