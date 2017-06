OM : Ivan Santini s'y verrait bien !

Annoncé dans les petits papiers de l'Olympique de Marseille, Ivan Santini rêverait de rejoindre la cité phocéenne. L'attaquant de Caen a repoussé une proposition de l'Olympiakos et attendrait de connaître les intentions de l'OM.

Santini attend un signe de l'OM

Si le dossier n'est pas encore bouclé, Valère Germain devrait bien être la première recrue de l'Olympique de Marseille, qui doit encore s'entendre avec Monaco sur l'indemnité de transfert. En parallèle, le club phocéen cherche un deuxième élément au poste d'avant-centre afin de compenser le départ probable de Bafétimbi Gomis. Si les cibles sont nombreuses, l'une d'elles est très intéressée !

Santini snobe l'Olympiakos car il espère l'OM

Selon les informations de France Football, Ivan Santini (28 ans) a répondu négativement à l'intérêt de l'Olympiakos. La raison ? L'attaquant de Caen se verrait bien à l'OM. Annoncé début juin, l'intérêt du club phocéen n'a pas échappé à l'ancien joueur du Standard de Liège, visiblement séduit par la perspective de rejoindre la cité phocéenne. Reste à savoir si son souhait peut devenir réalité.

A première vue, le Croate ne fait pas partie des priorités de Marseille. Pour accompagner Germain, les dirigeants marseillais recherchent un joueur plus reconnu sur la scène internationale (Jovetic, Bacca, Giroud). Autant dire que le Caennais n'est qu'une solution de secours pour l'OM. Mais il est toujours bon de savoir qu'une potentielle recrue est intéressée.

Caen ne le lâchera pas facilement

Du côté de Caen, le directeur sportif Xavier Gravelaine a récemment assuré que le SMC n'était pas vendeur, «même contre un gros chèque» . Mais on sait bien que le récent 17e de Ligue 1 ne pourra pas vraiment refuser une belle offre si elle se présentait. Auteur de 15 réalisations en championnat cette saison et 5e au classement des buteurs, Santini est estimé entre 6 et 7 millions d'euros et représente la meilleure valeur marchande du club.

L'OM est donc prévenu. Si les dirigeants olympiens décidaient de creuser la piste Santini, il ne sera visiblement pas difficile de convaincre le joueur. En revanche, ce sera plus compliqué avec Caen. Et on ne voit pas Marseille se lancer dans de longues et compliquées négociations pour le Croate, malgré ses belles prestations au sein d'une formation décevante cette saison. L'OM vise plus haut. A moins que toutes les pistes prioritaires échouent cet été...

