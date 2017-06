Daniel Alves, Jorge Sampaoli, Cristiano Ronaldo... Maradona envoie à tout-va !

Légende du football argentin, Diego Maradona n'hésite jamais à trancher dans le vif lors de ses rares sorties médiatiques. S'il n'a pas hésité à découper Daniel Alves et Jorge Sampaoli, le Sud-Américain s'est en revanche montré bien plus complaisant à l'égard de Cristiano Ronaldo.

Maradona a toujours la langue bien pendue.

Considéré comme un des plus grands joueurs de tous les temps, Diego Maradona reste un personnage haut en couleurs. Fantasque sur le terrain durant sa brillante carrière de footballeur, l'Argentin l'est tout autant en dehors, lui qui dirige actuellement la modeste formation de Fujaïrah Sports Club, pensionnaire de deuxième division émiratie.

Cela ne l'empêche pas de suivre l'actualité du football en Europe et dans son pays, mais surtout d'avoir un avis très tranché sur certaines personnalités de son sport.

Maradona découpe Alves et Sampaoli

Première cible d'El Pibe de Oro, Daniel Alves. Quelques jours après les mots durs de Pelé à l'égard de Paulo Dybala, que le Brésilien ne considère pas comme un grand joueur, le latéral droit de la Juventus Turin a subi les foudres de la légende argentine. «C'est une merde. Il parle parce qu'il joue dans une zone du terrain où on ne joue pas au foot. On fait juste une passe à l'attaquant. Les vrais latéraux étaient Cafu, Maicon, lui sur 28 centres il en met quatre décents, le pauvre. Si on continue à parler de cet idiot, il vaut mieux que je parte» , a lâché Maradona au micro de TyC Sports.

Mais le champion du monde 1986 donne à manger à tout le monde. Et celui-ci n'épargne pas non plus ses compatriotes. En effet, Jorge Sampaoli, fraîchement nommé à la tête de l'Albiceleste, a reçu un accueil glacial de son prédécesseur. «Sampaoli n'est pas plus doué que Bauza, ça je peux te l'assurer. Je suis très énervé avec Sampaoli. En plus, je ne sais pas pourquoi il ramène 8 membres du staff avec lui. Qu'il reste à la maison alors. Il a l'air faux. Et ça me semble une absurdité de mettre une équipe de futsal en guise de staff technique» , a fait remarquer l'ancien Napolitain.

Maradona aime Messi... et Ronaldo

Malgré son ressentiment à l'égard d'Alves et de Sampaoli, Maradona sait également se montrer plus juste. Vainqueur de la Liga et de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, Cristiano Ronaldo a été encensé par l'Argentin, qui, s'il lui préfère Messi, n'a pas hésité à le comparer à une bête. «Je préfère Messi à Ronaldo, mais je dois reconnaître que ce dernier est un animal. Il est incroyable. J'aimerais qu'il soit Argentin. Il me fait beaucoup penser à Gabriel Batistuta. Dès qu'il touchait la balle, c'était un but» , a soutenu l'homme de 56 ans. Un bel hommage d'un des plus grands footballeurs du monde à un autre.

