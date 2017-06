Journal des Transferts : Paris bombe le torse pour Verratti, Ronaldo sur les nerfs, Bertrand Traoré à un pas de Lyon... Youcef Touaitia - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 17/06/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Le PSG ne cède rien pour Verratti, Ronaldo voudrait bien quitter le Real Madrid, Bertrand Traoré tout proche de Lyon, Imbula pas loin de Nice, Meïté nouveau Monégasque... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24h. Paris tient énormément à Verratti. Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Paris recale encore le Barça pour Verratti Désireux de quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le FC Barcelone, le milieu de terrain Marco Verratti risque comme prévu de se heurter à un mur ! En effet, la Gazzetta dello Sport révèle que les dirigeants catalans ont pris contact par téléphone vendredi avec le directeur sportif du PSG, Antero Henrique, pour manifester leur intérêt concernant «Petit Hibou» . Mais, sans surprise, selon la même source, le dirigeant francilien s'est montré très clair en affirmant que l'Italien n'est pas à vendre. En dépit d'une offre de 100 millions d'euros de la part des Blaugrana, le club de la capitale n'a aucune intention de se séparer d'un cadre sous contrat jusqu'en 2021. Même s'il venait à entamer un bras de fer, rien n'indique que le natif de Pescara obtiendrait gain de cause. 2. Ronaldo voudrait vraiment quitter le Real C'est la rumeur qui agite l'Espagne ces dernières heures. D'après la presse portugaise, Cristiano Ronaldo souhaiterait quitter le Real Madrid en raison des poursuites engagées à son encontre par le parquet de Madrid pour fraude fiscale ! Côté espagnol, le quotidien Marca confirme cette information et avance même que le Lusitanien, actuellement rassemblé avec sa sélection pour la Coupe des Confédérations, aurait lancé à ses coéquipiers portugais : «Je m'en vais de Madrid, il n'y a plus de marche arrière !» . S'il n'est pas exclu que le quadruple Ballon d'Or ait prononcé cette phrase sous l'effet de la colère, une fois encore, il paraît impossible de voir l'ancien Red Devil quitter la Maison Blanche. Le Merengue a plusieurs fois annoncé sa volonté de terminer sa carrière au Real. D'ailleurs, les mêmes rumeurs ont circulé au sujet de Neymar et Lionel Messi suite à leurs soucis avec la justice. Pourtant, les deux stars sont toujours à Barcelone... 3. Bertrand Traoré se rapproche de Lyon ! Comme le président Jean-Michel Aulas l'a confirmé vendredi, l'Olympique Lyonnais a fait de l'attaquant de Chelsea, Bertrand Traoré, une de ses priorités offensives cet été. Et visiblement, les Gones sont tout près de parvenir à leurs fins pour le joueur qui sort d'une saison réussie en prêt à l'Ajax Amsterdam. D'après les informations du site Foot Mercato, les Blues, l'OL et le représentant du Burkinabé se sont tous mis d'accord ce vendredi soir. Le club londonien devrait toucher entre 17 et 20 millions d'euros dans la transaction, soit le montant qu'il souhaitait. L'Étalon s'engagera pour cinq ans dans le Rhône une fois les derniers détails finalisés. 4. Imbula bientôt à Nice ? Spécialiste des paris audacieux au mercato, l'OGC Nice pourrait récidiver cet été. Comme nous vous l'indiquions en mai dernier, le club azuréen essaye d'attirer le milieu de Stoke City Giannelli Imbula. Une opération en bonne voie si l'on en croit le journal L'Equipe. En effet, le Gym et son directeur général Julien Fournier seraient sur le point de finaliser un prêt, avec prise en charge partielle du salaire du joueur. Le troisième de Ligue 1 espère boucler l'arrivée de l'ancien Marseillais dans les prochains jours. Après Hatem Ben Arfa et Mario Balotelli, Nice tente sa chance avec un autre joueur en difficulté. Recruté pour 24 millions d'euros à l'hiver 2016, un record pour les Potters, le natif de Vilvorde (Belgique) n'a jamais confirmé depuis son départ de l'OM en 2015. Mais au vu du potentiel d'Imbula, on pourrait parler d'un gros coup de la part du président Jean-Pierre Rivère. 5. Monaco s'offre Meïté ! Après Youri Tielemans, Diego Bengalio et Jordy Gaspar, l'AS Monaco poursuit son début de mercato animé ! Ce samedi, le champion de France a annoncé la signature pour 5 ans du milieu de terrain Soualiho Meïté en provenance de Zulte Waregem. Formé à Auxerre, l'ancien Lillois sort d'une saison pleine en Belgique. Il aurait coûté 8 millions d'euros à son nouveau club. Le Français devrait a priori compenser le départ de Fabinho et/ou Tiémoué Bakayoko, amenés à partir cet été. A noter que 60% du montant de l'opération sera versé au LOSC. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 17 juin 2017 à 18h00. C'est officiel : - Le milieu droit de Monaco, Nabil Dirar, s'est engagé pour trois années avec Fenerbahçe. Prix du transfert : 4,5 millions d'euros.

- Le milieu de terrain de Zulte Waregem, Soualiho Meïté, s'est engagé pour 5 saisons avec Monaco. Un transfert qui a coûté 8 millions d'euros.

- Le gardien Paul Nardi, appartenant à Monaco, a de nouveau été prêté au Cercle Bruges.

- En fin de contrat, le latéral gauche Benoit Assou-Ekotto a prolongé d'une année supplémentaire avec Metz.

- Marcel Keizer succède à Peter Bosz sur le banc de l'Ajax Amsterdam. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Le Paris Saint-Germain aurait pris un retard considérable pour le milieu de terrain de Nice, Jean-Michaël Seri.

- L'Olympique de Marseille viserait le défenseur central du Barcelona SC, Dario Aimar.

- Désireux de quitter l'Olympique Lyonnais, l'attaquant Alexandre Lacazette plaît à Chelsea.

- A peine recruté par Monaco, le latéral droit Jordy Gaspar pourrait être prêté pour avoir du temps de jeu.

- Le latéral gauche du Havre, Ferland Mendy, se rapproche de l'Olympique Lyonnais.

- L'ailier du FC Barcelone, Jordi Mboula, se rapprocherait de Monaco.

- Nice aurait obtenu l'accord de l'attaquant du Bayer Leverkusen, Admir Mehmedi.

- En manque de temps de jeu, l'attaquant Wesley Saïd pourrait forcer son départ de Rennes.

- Nantes serait proche d'accueillir le défenseur central du Raja Casablanca, Jawad El Yamiq. A l'étranger : - Indésirable à Manchester City, le milieu offensif Samir Nasri intéresse Besiktas et Fenerbahçe.

- Manchester City pourrait prochainement accueillir le latéral droit de la Juventus Turin, Daniel Alves.

- Tottenham a fixé le prix de départ de son milieu de terrain, Eric Dier, à 60 millions d'euros.

- En fin de contrat au Real Madrid, le défenseur central Pepe intéresse le Zénith Saint-Pétersbourg. + Transferts : les tableaux mercato de Ligue 1 de Maxifoot. A lundi 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





