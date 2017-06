Transferts : pas rassasié à gauche malgré Marçal, Lyon fonce sur Ferland Mendy !

En dépit de la signature de Fernando Marçal, l'Olympique Lyonnais souhaite encore se renforcer au poste de latéral gauche. La venue du prometteur Havrais Ferland Mendy s'annonce même en bonne voie.

Lyon en pole pour Ferland Mendy.

L'Olympique Lyonnais a décidé de s'engager dans un véritable chantier au poste de latéral gauche ! Et pour cause, titulaire la saison passée, Jérémy Morel doit être replacé dans l'axe par le staff cet été, tandis que sa doublure Maciej Rybus n'attend plus que de faire ses valises.

Pour s'adapter à ces évolutions, le récent 4e de Ligue 1 a réalisé un très joli coup en débauchant Fernando Marçal (28 ans) au Benfica pour 4,5 millions d'euros. Prêté à Guingamp en 2016-2017, le Brésilien sort d'une première saison en Ligue 1 prometteuse, en particulier dans l'apport offensif (7 passes décisives en 31 matchs). C'est donc tout naturellement que le Sud-Américain doit enfiler le costume de titulaire la saison prochaine. Mais l'OL ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Lille et l'OM recalés par Mendy

Ce samedi, le journal L'Equipe affirme ainsi que les Gones sont en pole pour attirer le Havrais Ferland Mendy. Très sollicité, le défenseur de 22 ans a fait savoir à l'Olympique de Marseille et à Lille qu'il ne les rejoindrait pas. Pendant ce temps-là, Bordeaux, pourtant très intéressé, est refroidi par la situation du joueur qui aurait signé un pré-contrat avec un club étranger cet hiver. A l'heure actuelle, c'est donc l'OL qui se retrouve le mieux placé pour accueillir le jeune talent.

Deux latéraux portés vers l'offensive

De son côté, Mendy se trouve encore dans la réflexion et on peut le comprendre puisque s'il rejoint le Rhône, il risque de devoir se contenter de jouer les numéros 2 pendant une ou deux saisons. Surtout que le Normand possède lui aussi un profil de latéral moderne, porté vers l'avant comme en attestent ses 2 buts et 5 passes décisives en 35 matchs de Ligue 2 cette saison.

Malgré tout, les Lyonnais ont des chances de parvenir à leurs fins dans ce dossier, à tel point que le HAC se montre optimiste sur l'évolution des négociations. A priori, le transfert pourrait se boucler autour de 4 M€. Un investissement acceptable, surtout qu'avec ces deux recrues, le couloir gauche de l'OL aurait vraiment fière allure la saison prochaine !

