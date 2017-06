Transfert : Imbula, le nouveau pari niçois !

Habitué à relancer des joueurs confirmés en difficulté, l'OGC Nice va se lancer dans un nouveau défi. Après Hatem Ben Arfa et Mario Balotelli, le Gym espère remettre en selle le milieu de Stoke City Giannelli Imbula, dont le prêt semble en bonne en voie.

Giannelli Imbula pourrait se relancer à Nice.

Jean-Victor Makengo, Adrien Tameze, Pierre Lees-Melou… Avec ces trois premières recrues, l'OGC Nice a parfaitement respecté sa politique basée sur de jeunes joueurs prometteurs.

Mais avant le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, on se doute que le club azuréen cible aussi des éléments plus expérimentés. Compte tenu de l'ambition du président Jean-Pierre Rivère, une nouvelle surprise n'est pas à exclure.

Un prêt en bonne voie

En effet, le spécialiste des paris audacieux au mercato pourrait récidiver cet été. Comme annoncé en mai dernier, le Gym travaille bien sur le dossier Giannelli Imbula (24 ans). Une opération en bonne voie si l'on en croit le journal L'Equipe. Apparemment, Nice et son directeur général Julien Fournier sont sur le point de finaliser un prêt, avec prise en charge partielle du salaire du milieu de Stoke City.

Le troisième de Ligue 1 espère boucler l'arrivée de l'ancien Marseillais dans les prochains jours, sachant pertinemment que les observateurs le suivront attentivement. Car après Hatem Ben Arfa et Mario Balotelli, c'est un autre joueur en difficulté qui tentera de se relancer à l'Allianz Riviera. Là encore, la tâche s'annonce complexe, Imbula n'ayant jamais confirmé depuis son départ de l'OM en 2015.

Imbula n'a plus le droit à l'erreur

En échec au FC Porto, la recrue la plus chère de l'histoire de Stoke City (24 M€) n'a pas fait beaucoup mieux en Angleterre (12 matchs en Premier League cette saison). Mais on le sait, le flop des Potters possède un potentiel indéniable. Loin d'être maladroit balle au pied, le natif de Vilvorde (Belgique) est doté d'un énorme volume de jeu et sait transpercer les lignes adverses grâce à sa puissance. Si Imbula retrouve ses sensations, on pourra parler d'un troisième gros coup pour Nice.

