Top Déclarations : le "boulet" Valbuena, Cantona accable Deschamps, Giggs tease sur Pogba, Mourinho pique Ramos... Romain Lantheaume - Top Declarations, Mise en ligne: le 17/06/2017 à 08h59 Valbuena vide son sac sur l'OL, Cantona s'en prend aux choix frileux de Deschamps, Giggs a vu du grand Pogba, Mourinho rafraîchit la mémoire de Sergio Ramos qui réplique… Découvrez les phrases choc de la semaine. Mathieu Valbuena a quitté l'OL en réglant ses comptes. Chaque samedi, Maxifoot vous propose de faire le tour des dix déclarations de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Du sérieux et du moins sérieux pour connaître le meilleur des petites phrases des acteurs du ballon rond. Découvrez le classement de toutes les déclarations qui ont fait les choux gras de la presse cette semaine. 1. Mathieu Valbuena - «L'Olympique Lyonnais est un club magnifique mais, à l'intérieur, il y a beaucoup de monde qui lui fait du mal en noircissant les choses. J'ai été, d'entrée, une proie facile. Que je sois bon ou pas, que je marque ou que je sois influent, j'étais toujours le joueur trop vieux qui plombait les finances du club avec son gros salaire. (…) J'ai eu l'impression d'être le boulet à un moment donné» (L'Equipe et RMC, les 14 et 15/06/2017) Transféré à Fenerbahçe, «Petit Vélo» va avoir l'occasion de tourner la page après son expérience compliquée dans le Rhône. 2. Eric Cantona sur Didier Deschamps – «Un grand entraîneur est jugé sur son habileté à trouver un système tactique où ses meilleurs joueurs peuvent s'exprimer tous ensemble. Mais vous n'aurez pas ça si vous êtes dirigé par un comptable grippe-sous plutôt qu'un visionnaire. Zizou, Zizou reviens. Ton pays a besoin de toi» (Eurosport, le 16/06/2017) Après ce nouveau tacle du King, concernant cette fois les choix frileux du sélectionneur, la relation entre les deux hommes ne risque pas de s'améliorer… 3. Ryan Giggs après France-Angleterre (3-2) – «Pogba... Si vous êtes supporters de Manchester United, vous devez être excités. Vous devez être impatients de voir s'il jouera comme ça la saison prochaine. Ce (mardi) soir, il a tout fait» (ITV, le 13/06/2017) Souvent critiqué pour ses prestations trop neutres aussi bien en Bleu qu'à Manchester United, l'ancien Turinois a mis tout le monde d'accord face aux Three Lions ! 4. José Mourinho, sur Sergio Ramos - «À mon arrivée au club en 2010, le capitaine du Real Madrid qui a soulevé sa troisième Ligue des Champions l'autre jour, n'avait jamais joué un quart de finale dans cette compétition» (Expresso, le 10/06/2017) Si le Special One a clairement permis au Real de se rapprocher à nouveau des sommets en Europe, c'est bien sous les ordres de Carlo Ancelotti (2014) et de Zinédine Zidane (2016, 2017) que les Merengue viennent de décrocher 3 des 4 dernières C1 ! 5. Sergio Ramos en réponse à Mourinho – «Lors des premières années, c'est vrai que quand il est arrivé, on a commencé à passer les 8es de finale. (…) Je n'enlève le mérite de personne. Dans ma carrière, j'ai appris de chaque entraîneur. De certains plus que d'autres» (Zone mixte, le 11/06/2017) Celle-là, l'actuel coach de Manchester United ne l'avait pas vu venir ! 6. Unai Emery, sur Kylian Mbappé - «Avec tout mon respect pour Monaco, il vient de Paris, il a sa famille à Paris. (…) S'il doit quitter Monaco, je dis : "quoi de mieux pour lui, pour la France, pour le PSG, qu'il y ait une union, une communion entre le joueur et sa ville ?"» (Forum à Bilbao, le 14/06/2017) Il sera dur d'attirer la jeune pépite, très courtisée, mais l'entraîneur du PSG n'a rien à perdre en tentant de prendre le natif de Bondy par les sentiments… 7. Daniel Riolo, chroniqueur sur RMC - «Au Qatar, l'animal roi, c'est le faucon. Nasser Al-Khelaifi, lui, préfère le pigeon. Plus les semaines passent, plus on se rend compte de son incompétence. Quatre ans qu'Al Khelaifi est perdu et que le PSG n'a plus de ligne directrice. Quatre ans que la République des Joueurs est en place ! En continuant comme ça, ce club va droit dans le mur» (RMC, le 11/06/2017) Pour l'éditorialiste, en exposant ses envies de départ, le «Petit Hibou» Marco Verratti cherche avant tout à plumer le PSG en obtenant une nouvelle augmentation ! 8. Paul Pogba, sur Zlatan Ibrahimovic - «C'est un joueur qui nous a énormément aidés d'un point de vue athlétique, mais aussi du côté mental sur et en dehors du terrain. C'est une personne incroyable, marrante. Je n'ai passé que des grands moments avec lui. Sur le terrain, c'est un vainqueur. Il a donné cette mentalité à l'équipe. (…) Il a gagné 3 trophées avec nous. Il sera toujours Zlatan» (Sky Sports, le 10/06/2017) Habitué à s'envoyer des fleurs, l'intéressé n'aurait pas dit mieux ! 9. Gianluigi Donnarumma, gardien du Milan AC – «Tout le monde sait que mon souhait est de rester à Milan. Je suis à la recherche d'une maison à Milan. Un grand appartement, où il y a de la place pour tous mes proches, dans le centre de Milan qui est beau. (…) Je suis très attaché à Milan» (GQ, le 13/06/2017) Mais, dans le football comme ailleurs, la vérité du jour n'est pas forcément celle du lendemain et 48 heures après cette déclaration d'amour, le jeune portier a exclu toute prolongation en faveur du club lombard ! 10. Rafael Van der Vaart sur son ex-coéquipier au Real, Cristiano Ronaldo - «Quand vous voyez ce qu'il fait à l'entraînement, vous réalisez qu'il est incroyable d'un point de vue physique. Mais je dois dire que je suis plus technique que lui» (Desportes Ziggo, le 14/06/2017) Preuve que la technique ne fait pas tout dans le football. Si la carrière du Néerlandais laisse un goût d'inachevé, celle du quadruple Ballon d'Or est un exemple. C'est sur cette déclaration que se termine le Top Déclarations de la semaine. Rendez-vous dès samedi prochain pour un nouveau numéro !





