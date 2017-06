ASSE : avec Oscar Garcia, les Verts tentent un joli pari sur le banc (officiel)

Précédé d'une flatteuse réputation à la suite de ses deux doublés consécutifs Coupe-championnat réalisés avec le Red Bull Salzbourg, l'entraîneur Oscar Garcia s'est officiellement engagé jeudi pour deux ans en faveur de l'AS Saint-Etienne. L'Espagnol aura la lourde tâche de succéder à Christophe Galtier, qui était en poste depuis 2009.

Oscar Garcia succède à Christophe Galtier sur le banc stéphanois.

Antoine Kombouaré, Claude Puel, Patrick Vieira… Ces dernières semaines, le feuilleton pour la succession de Christophe Galtier n'a eu de cesse d'agiter l'actualité de l'AS Saint-Etienne. Et même si plusieurs rebondissements ont eu lieu, c'est sans surprise que le club forézien a officialisé la nomination d'Oscar Garcia ce jeudi !

Pas forcément très connu, l'Espagnol s'est engagé pour deux ans, en provenance du Red Bull Salzbourg où il a acquis une certaine réputation en permettant au cador autrichien de réaliser deux nouveaux doublés Coupe-championnat consécutifs en 2016 et 2017 après ceux déjà effectués en 2014 et 2015 avant son arrivée. Après une expérience à Watford qui a tourné court en 2014 pour des raisons de santé, l'ex-milieu offensif formé à la Masia va tenter de confirmer ces résultats prometteurs dans un championnat du Big Five.

Francophone et adepte du beau jeu

Marié à une française et donc francophone, le technicien de 44 ans est présenté comme un adepte du style offensif, ce qui devrait trancher avec l'ennui régulièrement éprouvé par les supporters stéphanois au stade Geoffroy-Guichard durant les dernières années de l'ère Galtier ! En Autriche, le Catalan sort en tout cas de deux saisons terminées avec la meilleure attaque (mais aussi la meilleure défense), notamment avec une moyenne de 2,05 buts par match en championnat en 2016-2017. Prometteur !

En permettant à son nouveau coach de venir avec trois adjoints, là où l'ASSE n'en souhaitait que deux, ce qui a ralenti les négociations sur la fin, le récent 8e de Ligue 1 espère se donner les moyens de repartir de l'avant après une saison achevée par la première non-qualification européenne depuis 4 ans (tours préliminaires inclus).

«Un coach de dimension internationale» pour Caïazzo

«Nombreux sont les clubs en Europe qui nous ont félicité pour avoir recruté Oscar Garcia. L'ASSE voulait un coach de dimension internationale capable de produire du beau jeu», s'est félicité le co-président Bernard Caïazzo sur le site du club. «Nous avons pris le temps de la réflexion pour choisir l'entraîneur capable de permettre au club de franchir un nouveau cap dans sa progression. (…) Oscar Garcia a le profil idéal. (…). C'est un homme de caractère qui a grandi dans la culture de la victoire et du beau jeu. Nous entamons un nouveau cycle de développement avec ambition et enthousiasme», a complété son homologue Roland Romeyer. Avec un mercato à bâtir et 11 fins de contrats à gérer d'ici 2018, Garcia va devoir trancher dans le vif d'entrée !

