Journal des Transferts : Paris zappe Aubameyang, Ranieri enfin à Nantes, ça se précise pour Lucas, MU tient son crack derrière.. Youcef Touaitia - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 15/06/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Le PSG laisse Aubameyang sur le carreau, Ranieri signe à Nantes, Lucas vers l'Inter, Manchester United tient son crack en défense, Belhanda et Gomis vers Galatasaray, Bielsa vise un talent turc... Voici le Top 6 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24h. Aubameyang ne viendra pas à Paris. Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 6 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Paris abandonne Aubameyang Un temps annoncé tout proche du Paris Saint-Germain, Pierre-Emerick Aubameyang semble désormais bien loin du club de la capitale. D'après le média allemand Bild, l'entraîneur francilien Unai Emery a abandonné cette piste et informé le buteur du Borussia Dortmund qu'il préférait recruter un attaquant de surface capable de suppléer Edinson Cavani. Même si plusieurs rebondissements ont déjà eu lieu dans ce dossier et que d'autres ne sont pas à exclure, la piste menant au Gabonais paraît effectivement à l'arrêt depuis plusieurs jours, le nouveau directeur sportif du PSG, Antero Henrique, se montrant lui aussi peu emballé par l'ancien Stéphanois. Alors que la piste Milan AC a aussi pris du plomb dans l'aile avec l'arrivée d'André Silva, les rumeurs envoyant la Panthère en Chine fleurissent à nouveau dans la presse allemande. 2. Ranieri signe à Nantes ! Quatre mois après son licenciement de Leicester, Claudio Ranieri a été officiellement nommé entraîneur du FC Nantes ! Alors que la commission juridique de la LFP a donné son feu vert mardi pour que l'Italien s'engage avec les Canaris malgré la limite d'âge atteinte (65 ans), l'ancien coach de Monaco (2012-2014), qui a été courtisé jusqu'au bout par Crystal Palace, a signé un contrat de deux ans. A Nantes, Ranieri touchera un salaire mensuel net de 300 000 euros. 3. Lucas très proche de l'Inter ? Malgré des statistiques plus qu'honorables cette saison, l'ailier Lucas pourrait bien quitter le Paris Saint-Germain. Selon les informations du Corriere dello Sport, l'Inter Milan aurait bien avancé dans ce dossier puisqu'un accord aurait été trouvé avec le joueur pour un contrat de quatre années avec à la clé, un salaire annuel de 4 millions d'euros. Pour le moment, le seul blocage se situe au niveau de l'indemnité du transfert. Alors que le vice-champion de France demande 30 millions d'euros, la formation lombarde propose pour le moment 25 millions d'euros. Nul doute qu'un terrain d'entente pourrait rapidement être trouvé pour finaliser cette transaction. 4. Lindelöf est enfin un Red Devil ! Son transfert ne faisait plus aucun doute. Après l'accord avec Benfica annoncé samedi, Manchester United a officialisé la signature de Victor Lindelöf. Le défenseur polyvalent, qui a coûté 35 millions d'euros (hors bonus), s'est engagé avec les Red Devils pour quatre ans. Un très joli coup du vainqueur de la Ligue Europa, qui a été le plus convaincant pour enrôler le Scandinave, malgré l'intérêt de Chelsea et du Paris Saint-Germain. La charnière défensive qu'il devrait former avec Eric Bailly promet énormément ! 5. Belhanda et Gomis vers Galatasaray Coup double pour Galatasaray ! D'après les informations du journaliste de Sky Sports Italia Gianluca Di Marzio, la formation turque vient de boucler les arrivées du milieu offensif du Dynamo Kiev Younès Belhanda et de l'attaquant de Swansea Bafétimbi Gomis. Respectivement prêtés à l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille la saison dernière, les deux hommes ont réussi à se relancer et ont tapé dans l'oeil de Galatasaray. Le club stambouliote aurait dépensé 8 millions d'euros pour s'offrir le Marocain, qui signerait un contrat de 4 ans. Dans le même temps, le montant de la transaction concernant le Français n'a pas été révélé, mais le buteur s'engagerait de son côté pour 3 années. Deux belles recrues pour Galatasaray et deux pertes pour la Ligue 1. 6. Bielsa lorgne une pépite turque Après avoir raté Enes Ünal, qui a préféré quitter Manchester City pour Villarreal, Marcelo Bielsa entend bien recruter l'autre valeur montante du football turc. Selon le président d'Istanbul Basaksehir, Mustafa Saral, Lille courtise son jeune milieu de terrain, Cenzig Ünder. «Lille nous a parlé directement du joueur et nous avons discuté avec d'autres clubs dont la presse a fait mention. Nous leur avons dit la même chose à tous : c'est un honneur pour nous de constater un tel intérêt pour notre joueur, mais nous aimerions le voir rester une saison de plus. Nous allons voir ce qui va se passer» , a confié le dirigeant stambouliote à Turkish-Football. Recruté pour 680 000 euros à Altinordu l'été dernier, Ünder a inscrit 9 buts et délivré 7 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le jeudi 15 juin à 18h C'est officiel : - Le milieu de terrain Corentin Tolisso quitte l'Olympique Lyonnais pour le Bayern Munich. Prix estimé : 41,5 millions d'euros plus 6 millions d'euros de bonus éventuels.

- L'attaquant Niil de Pauw quitte Guingamp pour Zulte-Waregem. Prix du transfert : 350 000 euros.

- Rennes a payé 2,5 millions d'euros à Reims pour le latéral droit Hamari Traoré.

- L'ailier Joris Kayembe rejoint le FC Nantes en provenance du FC Porto. - Le défenseur polyvalent du Benfica Lisbonne, Victor Lindelöf, a rejoint Manchester United contre un chèque de 35 millions d'euros (hors bonus).

- Claude Puel a été licencié de son poste d'entraîneur par Southampton.

- L'attaquant Ricky van Wolfswinkel quitte le Vitesse Arnhem pour le FC Bâle, où il a signé jusqu'en juin 2020. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Unai Emery, n'a pas caché son admiration concernant l'attaquant de Monaco, Kylian Mbappé.

- Le gardien Kevin Trapp a réaffirmé son envie de poursuivre l'aventure avec le Paris Saint-Germain.

- Le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille se disputent le défenseur central de Chelsea, Fikayo Tomori.

- Le défenseur central Stéphane Sparagna pourrait résilier son contrat avec l'Olympique de Marseille et rejoindre Boavista.

- En échec du côté de l'Olympique Lyonnais, l'attaquant Jean-Philippe Mateta devrait être prêté en Ligue 2. Le Havre, Reims et Brest sont déjà sur les rangs.

- Le latéral polyvalent de Monaco, Djibril Sidibé, reste dans le viseur d'Arsenal, de Manchester City et de Tottenham.

- L'attaquant Mario Balotelli pourrait poursuivre l'aventure avec Nice.

- Le milieu de terrain de Nice Jean-Michaël Seri se rapprocherait de l'AS Rome.

- Nice a décidé de retenir son latéral gauche, Dalbert Henrique, malgré la pression continue de l'Inter Milan.

- Le milieu de terrain de Dijon, Pierre Lees-Melou, serait tout proche de rejoindre Nice.

- Les choses sérieuses ont débuté entre Bordeaux et Naples pour le milieu offensif Adam Ounas, estimé à 12 millions d'euros par ses dirigeants.

- L'ailier de Bordeaux, Malcom, intéresse le FC Porto. A l'étranger : - Arsenal pourrait proposer 20 millions d'euros pour recruter le milieu de terrain de la Juventus Turin, Mario Lemina.

- Tottenham vise le latéral droit du FC Porto passé par Nice, Ricardo Pereira.

- Crystal Palace pourrait miser sur Manuel Pellegrini plutôt que Christophe Galtier pour le poste d'entraîneur.

- Leicester va dépenser 20 millions d'euros pour recruter le défenseur central de Hull City, Harry Maguire.

- L'ailier Sofiane Feghouli ne devrait pas quitter West Ham cet été.

- Zinedine Zidane compte sur son latéral droit Danilo, qui va donc rester au Real Madrid.

- Le milieu offensif Arda Turan pourrait finalement rester au FC Barcelone.

- Le gardien Jan Oblak souhaite poursuivre l'aventure à l'Atletico Madrid. + Transferts : les tableaux mercato de Ligue 1 de Maxifoot. A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS