Transfert : pour relancer Ben Arfa, Séville attend un coup de pouce du PSG

Sur le départ du Paris Saint-Germain, Hatem Ben Arfa pourrait filer du côté du FC Séville. Toujours intéressé par le milieu offensif, le club andalou espère néanmoins que son homologue français lui file un coup de pouce en libérant son joueur de sa dernière année de contrat. Ce qui est loin d'être gagné...

Ben Arfa garde toujours la cote.

Moins d'un an après son arrivée en provenance de Nice, Hatem Ben Arfa (30 ans) s'apprête déjà à quitter le Paris Saint-Germain. Barré par la concurrence, l'ancien Aiglon n'a jamais réussi à s'imposer chez le champion de France déchu et ne compte pas perdre plus de temps dans une équipe où il n'a plus aucune chance d'avoir un rôle important.

Séville tente sa chance pour Ben Arfa

Le moment venu pour le FC Séville de réactiver la piste menant à l'international tricolore. Doublé par le PSG l'été dernier, le récent 4e de Liga, à la recherche d'un remplaçant à Stevan Jovetic, retourné à l'Inter Milan après un prêt de six mois, aurait fait de Ben Arfa sa priorité.

En effet, le quotidien Sport assure que le quintuple vainqueur de la Ligue Europa est déjà entré en contact avec l'agent du joueur, Michel Ouazine. Le média catalan précise que Séville espère voir le natif de Clamart, dont l'intérêt est réciproque, être libéré de sa dernière année de contrat par le vice-champion de France afin de passer aux choses sérieuses.

Le PSG sera difficile à convaincre

Reste que le PSG, très déçu par le rendement de son joueur, ne compte pas le brader. En effet, Paris espère récupérer entre 3 et 5 millions d'euros avec une vente afin de limiter la casse pour un élément qui est certes arrivé libre l'été dernier mais qui bénéficie d'un salaire très important.

Un feuilleton qui risque de durer puisque le sextuple champion de France a tout son temps dans ce dossier. Surtout, l'intérêt de Galatasaray, qui a largement les moyens de payer la somme demandée par le PSG et de proposer des émoluments élevés à Ben Arfa, pourrait rendre la tâche plus compliquée à l'institution espagnole...

Que doit faire le PSG avec Ben Arfa ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.