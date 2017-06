Transfert : ce que l'OM propose pour Jovetic et Bacca Romain Rigaux - Actu Transferts, Mise en ligne: le 14/06/2017 à 15h25 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: L'Olympique de Marseille continue de s'activer en coulisses pour son mercato. Si l'arrivée de Valère Germain semble quasiment acquise, l'OM travaille sur les pistes Stevan Jovetic et Carlos Bacca. De nouveaux éléments sont évoqués ce mercredi dans ces deux dossiers. Jovetic était prêté au FC Séville par l'Inter Milan Proche de boucler le transfert de Valère Germain, pour lequel une offre de 5 millions d'euros a été formulée à Monaco, l'Olympique de Marseille continue en parallèle de chercher une pointure en attaque pour accompagner le Monégasque. Si plusieurs noms ont déjà circulé, deux pistes semblent prendre de plus en plus de poids. La première est bien évidemment Stevan Jovetic (27 ans). L'OM négocie pour Jovetic Cela fait plusieurs jours que Marseille travaille sur ce dossier. Le montant de 13 millions d'euros réclamé par l'Inter Milan ne paraît pas insurmontable mais l'OM refuse, pour le moment, de céder aux exigences du Monténégrin qui souhaite garder un salaire de 3,5 millions d'euros par an. On ne sait pas encore si l'OM parviendra à ses fins, puisque rien ne dit que Jovetic fait du club phocéen sa priorité, mais ce dossier ne paraît pas impossible financièrement, contrairement à ce qu'annonçait la presse italienne. Selon le média espagnol El Desmarque, Marseille est prêt à faire un effort en lui proposant 3 millions d'euros par an. Autant dire qu'un rapprochement entre les deux parties est possible. Reste à savoir si cela sera suffisant pour le convaincre de venir en Ligue 1. En attendant, les dirigeants phocéens envoient un message : Marseille négociera sérieusement chaque transfert et ne compte pas dépenser son argent n'importe comment malgré ses nouveaux moyens. Une offre de 15 M€ pour Bacca ? Dans le même temps, un intérêt pour Carlos Bacca (30 ans) a fait son retour mardi. Alors que le directeur sportif marseillais Andoni Zubizarreta a déjà discuté à plusieurs reprises avec ses représentants, La Gazzetta dello Sport apporte de nouvelles informations ce mercredi. Selon le média italien, l'OM a déjà proposé un contrat de trois ans au Colombien, assorti d'un salaire annuel de 4 millions d'euros. Les dirigeants olympiens seraient aussi prêts à proposer 15 millions d'euros au Milan AC pour s'offrir l'ancien joueur du FC Séville, également courtisé par le FC Valence. Si la proposition peut convaincre le club lombard, qui souhaite s'en débarrasser, on ne sait pas encore si Bacca est intéressé par le challenge marseillais. En avril, il ne semblait pas très chaud. Deux ou trois attaquants ? A l'heure actuelle, il s'agit visiblement des deux principales pistes sur lesquelles l'OM avance. Cela ne veut pas dire que les deux joueurs viendront. D'abord parce que convaincre Jovetic et Bacca de rejoindre Marseille n'est pas une affaire gagnée alors qu'ils sont courtisés ailleurs. Ensuite parce que les Olympiens sont dans l'obligation d'avoir plusieurs options pour ne pas se retrouver en difficulté en cas d'échec. Enfin, Rudi Garcia n'a pas besoin de trois avants-centres pour son 4-3-3 actuel. Ces joueurs ne débarqueront pas pour faire banquette. A moins que l'entraîneur marseillais ne décide d'évoluer avec deux pointes. Dans ce cas-là, au moins trois attaquants sont nécessaires pour jouer sur les différents tableaux. Et pouvoir compter sur Bacca et Jovetic en plus de Germain, cela aurait de l'allure. Mais convaincre au moins l'un des deux attaquants serait déjà une belle affaire. Entre Jovetic et Bacca, avez-vous une préférence ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





