Equipe de France : le duo Mbappé-Dembélé crève l'écran, Deschamps promet un "été studieux"

Titularisés ensemble, l'attaquant Kylian Mbappé et l'ailier Ousmane Dembélé ont affiché une belle complicité en équipe de France mardi lors du match amical face à l'Angleterre (3-2). Conscient des possibilités offertes par ces nouvelles options, le sélectionneur Didier Deschamps va passer un «été studieux» .

Dembélé et Mbappé ont marqué des points contre l'Angleterre.

La jeune garde a su saisir sa chance ! Alignés d'entrée mardi en match amical contre l'Angleterre (3-2), Thomas Lemar et Ousmane Dembélé sur les ailes et Kylian Mbappé en attaque ont tous marqué des points en équipe de France.

Un duo a attiré l'attention en particulier, celui composé de Mbappé et de Dembélé ! Tranchants individuellement avec leur panoplie de feintes, dribbles et accélérations dévastatrices, les deux joyaux ont aussi affiché une belle complémentarité, se trouvant à plusieurs reprises dans la surface, à l'image du dernier but où le Monégasque offre la passe décisive au feu follet du Borussia Dortmund pour sa première réalisation en Bleu !

«Une complicité naturelle» pour Mbappé

«Avec Ousmane, on est des amis. On a une complicité naturelle et on n'a pas besoin de jouer 10 fois ensemble pour se comprendre. C'est la première fois qu'on débute côte à côte. On se connaît par coeur», a expliqué Mbappé au micro d'Eurosport. «Je sais quand il va faire son crochet, il sait quand je vais faire le mien. Je sais quand il va tirer. C'est naturel avec lui.» Une version confirmée par l'ancien Rennais.

«On s'entend bien sur le terrain. Je joue sur ses qualités, la vitesse. À chaque fois que je lève la tête, il part en profondeur et j'essaye de lui mettre. On s'entend super bien», a souligné Dembélé. «Il y a une bonne équipe, un bon groupe. On se connaît bien sur le terrain et en dehors. On se lâche, on joue notre jeu comme en club.»

Maux de tête en vue pour Deschamps ?

Bien sûr, mieux vaut éviter de s'enflammer et cette association prometteuse doit encore confirmer sur la durée, surtout que l'arrière-garde anglaise, et John Stones en particulier, a affiché une fébrilité qui a bien aidé les jeunes pousses tricolores. D'ailleurs, si Dembélé dispose d'une vraie carte à jouer à droite, on voit mal Mbappé déloger Antoine Griezmann ou Olivier Giroud à court terme. Reste que le sélectionneur Didier Deschamps a prévu de poursuivre sa réflexion au cours des prochaines semaines.

«Je vais analyser les choses profondément avec mon staff. Je vais avoir un été studieux», a promis le champion du monde 1998 en conférence de presse. «Quand je donne du temps de jeu, les joueurs ont toujours intérêt à être performants. Ils l'ont été et ça nourrira ma réflexion par rapport à ce qui nous attend à la rentrée.» Critiqué pour ses options frileuses vendredi en Suède (1-2), le technicien aura sans doute des regrets après la prestation livrée par les jeunes Bleus mardi. En tout cas, on est curieux de connaître le onze de départ avec lequel le vice-champion d'Europe se présentera face aux Pays-Bas le 31 août prochain dans les éliminatoires du Mondial 2018 !

D'après vous, le duo Mbappé-Dembélé mérite-t-il une place de titulaire ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…