PSG : sa décision est prise, Ben Arfa met la pression...

Un peu moins d'un an après son arrivée, Hatem Ben Arfa veut quitter le Paris Saint-Germain, où il a peu joué cet été. Le milieu offensif souhaite être libéré de sa dernière année de contrat, mais le club de la capitale espère, pour le moment, une vente. Son entourage menace... En vain ?

Ben Arfa va partir après une seule saison au PSG

La saison d'Hatem Ben Arfa au Paris Saint-Germain a été une véritable déception. L'ancien Niçois n'est jamais entré dans les plans d'Unai Emery et un départ cet été est inéluctable. Si son entourage avait laissé entendre dans un premier temps que le natif de Clamart souhaitait rester, la décision de celui-ci est prise : il partira cet été.

En attendant de rencontrer le nouveau directeur sportif Antero Henrique, son entourage met la pression. Selon le quotidien Le Parisien, les conseillers de Ben Arfa veulent demander au Paris SG de lui régler sa dernière année de contrat et de le libérer, sinon le joueur refusera toutes les offres pour rester à Paris. L'objectif : se retrouver libre pour intéresser plus de clubs qui n'auront pas à négocier avec le PSG.

Libre ou non, Ben Arfa partira

Bien évidemment, Paris ne cédera pas si facilement puisque cela lui couterait 6 millions d'euros. De plus, le vice-champion de France espère toujours récupérer entre 3 et 5 millions d'euros avec une vente. Les dirigeants parisiens n'ont, pour le moment, aucune raison de s'asseoir sur une telle somme et de céder à la pression. Surtout, le PSG a tout son temps et a bien conscience que la menace n'est pas réelle.

Malgré la stratégie de ses conseillers, on n'imagine pas une seule seconde "HBA" rester à Paris car il n'aura pas été libéré. Cela n'a aucun intérêt pour lui. A 30 ans, il n'a pas de temps à perdre et la volonté des deux parties est de se séparer. Il n'y a aucun doute sur le fait que Ben Arfa partira, mais il lui faudra peut-être patienter un peu plus longtemps et attendre des offres de clubs, lui qui rêve de rejoindre le FC Séville alors que Galatasaray et Fenerbahçe tentent de le convaincre.

