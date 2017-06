Europe : Neymar le plus cher, Griezmann juste derrière Messi, Ronaldo hors du top 10, Mbappé proche des 100 M€... Romain Rigaux - Actu Transferts, Mise en ligne: le 12/06/2017 à 15h53 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: L'observatoire du football CIES (Centre international d'étude du sport) a publié ses nouvelles estimations des valeurs des joueurs évoluant dans les cinq principaux championnats européens. Neymar est considéré comme le joueur le plus cher et vaut plus de deux fois la valeur estimée de Kylian Mbappé. Neymar évalué plus cher que Messi par le CIES Ces dernières années, les montants des transferts ont grimpé en flèche. Autrefois considéré comme une pure folie, un transfert à 100 millions d'euros est aujourd'hui presque devenu une référence pour les joueurs les plus cotés sur le marché des transferts. Et ce prix sera sans doute régulièrement dépassé au cours des prochaines années. Mais quelle est la valeur actuelle des joueurs européens ? Ce lundi, l'observatoire du football CIES (Centre international d'étude du sport) a publié ses nouvelles estimations des valeurs des joueurs évoluant dans les cinq principaux championnats européens grâce à un algorithme mis au point par les chercheurs et s'appuyant sur presque 2000 transferts, mais aussi sur la performance des joueurs et de leurs équipes, le statut international, le contrat, l'âge et le poste. Neymar estimé à 210,7 M€ ! Cette étude révèle que Neymar (FC Barcelone) serait actuellement le joueur le plus cher avec une valeur estimée à 210,7 millions d'euros ! Le Brésilien devance très largement deux joueurs de Tottenham : Dele Alli (155,1 M€) et Harry Kane (153,6 M€). Lionel Messi (151,7 M€) et Antoine Griezmann (150,3 M€) complètent le Top 5. Le Français vaudrait donc seulement 1,4 M€ de moins que la superstar argentine. Les trois années de contrat de différence peuvent expliquer ce faible écart. En tout cas, il faut étonnement aller jusqu'à la 11e place pour retrouver Cristiano Ronaldo (112,4 M€). Le Ballon d'Or 2016 est devancé par Luis Suarez (140,8 M€), Paul Pogba (134,3 M€), Gonzalo Higuain (120,2 M€), Eden Hazard (117,2 M€) et Paulo Dybala (117,2 M€). Malgré ses 32 ans, il est tout de même surprenant de retrouver si loin celui qui a été sacré champion d'Espagne et d'Europe avec le Real Madrid cette saison... Mbappé, le joueur le plus cher de L1 Le troisième Français de ce classement se nomme Kylian Mbappé. Le nouveau chouchou du football français est évalué à 92,6 millions d'euros, soit le 18e joueur de ce classement. Le jeune Monégasque est en revanche évalué comme le joueur le plus cher de la Ligue 1, devant Edinson Cavani (82,8 M€), Thomas Lemar (62,9 M€), Fabinho (60,2 M€), Marquinhos (56,4 M€), Alexandre Lacazette (55,6 M€) et Marco Verratti (54,9 M€) Visiblement, les clubs intéressés par Mbappé sont prêts à le payer bien plus cher au vu des offres supérieures à 100 millions d'euros évoquées ces dernières semaines. Tout comme Verratti, pour lequel le Barça proposerait 100 M€. Rappelons que si ces chiffres peuvent donner une idée, ils ne représentent pas une réalité. D'autres critères entrent en compte dans un transfert, et notamment la concurrence ou le talent des clubs et des agents dans les négociations. Que pensez-vous de ces estimations du CIES ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS