Nantes : Kita passe à l'offensive pour l'énorme coup Ranieri !

Après le départ surprise de Sergio Conceiçao pour le FC Porto la semaine dernière, le FC Nantes recherche activement son successeur. Libre depuis son licenciement de Leicester, Claudio Ranieri a rencontré ce dimanche le président des Canaris Waldemar Kita.

«J'ai reçu une quarantaine de candidatures. Actuellement, on est sur 2 ou 3 noms. Je me suis renseigné sur Claude Puel, il part dans un autre club. Laurent Blanc ? Non. Un entraîneur portugais ? Il y en a un dans la short list.... Claudio Ranieri est peut-être dans la short list à partir d'aujourd'hui. Ça fait une semaine que je demande et j'ai reçu un message.»

Vendredi, le président du FC Nantes Waldemar Kita a fait le point sur le plateau de CNews sur ses recherches afin de remplacer Sergio Conceiçao, parti à la surprise générale au FC Porto la semaine dernière. Evoquée comme une possibilité un peu folle, la piste menant à Claudio Ranieri a pris du poids ce dimanche !

Kita a rencontré Ranieri !

En effet, d'après les informations du quotidien régional Ouest-France, Ranieri et Kita se sont rencontrés dans la journée dans un luxueux hôtel parisien. Si rien ne dit que l'Italien sera le successeur du technicien portugais, les discussions ont été courtoises entre les deux parties. A noter que l'ancien coach de Leicester a réalisé spécialement le déplacement de Rome pour discuter avec Kita, le signe de son intérêt pour la proposition nantaise.

Malgré tout, Nantes doit faire face à une grosse concurrence pour le Transalpin, également courtisé par Crystal Palace. Soucieux de réaliser le bon choix après son licenciement de Leicester en février dernier, l'ex-boss de l'AS Monaco aurait d'ores et déjà repoussé une proposition d'une formation de Ligue 1 et une offre impressionnante d'une équipe chinoise. Il sera donc difficile à convaincre.

Pour Nantes et la L1, ça serait un énorme coup

Sur le papier, il s'agirait pourtant d'un énorme coup pour le FC Nantes. Après la désillusion connue avec le départ de Conceiçao, les supporters nantais pourraient largement se consoler avec la venue d'un entraîneur aussi expérimenté que Ranieri. Même pour la compétitivité et l'attrait de la Ligue 1, le retour de l'homme de 65 ans représenterait une bonne nouvelle. Cela semblait impossible au moment de l'annonce de la fin de l'aventure du Portugais, mais Nantes pourrait même y gagner au change...

