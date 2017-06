PSG : Verratti agace, le "pigeon" Al-Khelaïfi découpé... Le cas de l'Italien cristallise les critiques !

Déterminé à remporter la Ligue des Champions, le milieu de terrain Marco Verratti souhaiterait quitter le Paris Saint-Germain. L'attitude de l'Italien, mais aussi la gestion du président Nasser Al-Khelaïfi ont été vivement critiquées ce dimanche.

Nasser Al-Khelaïfi n'est pas épargné pour le cas Verratti.

C'est la bombe de la journée : Marco Verratti voudrait quitter le Paris Saint-Germain afin de remporter la Ligue des Champions. D'après les informations du quotidien L'Equipe, l'international italien a demandé son départ aux dirigeants parisiens et intéresse le FC Barcelone mais aussi le Bayern Munich.

Forcément, une telle nouvelle a fait énormément réagir ce dimanche, les supporters parisiens mais aussi les observateurs du football. Et visiblement, il y a un certain ras-le-bol concernant le feuilleton entourant le natif de Pescara...

Ménès montre la sortie à Verratti !

Déjà agacé par le passé par les nombreuses déclarations de l'agent du milieu, Donato Di Campli, qui a souvent taclé le PSG, Pierre Ménès n'a pas apprécié cette requête pour partir du Transalpin alors qu'il a prolongé l'été dernier jusqu'en juin 2021. «Et Verratti veut encore partir, mais qu'ils le vendent à la fin. Seri, Fabinho, Nainggolan», a énuméré le consultant de Canal + sur Twitter en proposant des éventuels remplaçants pour le PSG.

A l'inverse, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi serait déterminé à conserver Verratti, qu'il considère comme un élément indispensable du projet du PSG. Pour le retenir, le boss francilien serait même prêt à lui offrir un nouveau contrat avec une augmentation significative de ses émoluments, qui passeraient de 6 à 10 millions d'euros par an !

Riolo découpe Al-Khelaïfi...

Alors que certains supporters estiment la demande de Verratti, ainsi que les propos de son représentant, comme un manque de respect envers l'institution PSG, Daniel Riolo s'étonne vraiment de cette gestion de la part d'Al-Khelaïfi. «Au Qatar, l'animal roi, c'est le faucon. Nasser Al-Khelaifi, lui, préfère le pigeon. Plus les semaines passent, plus on se rend compte de son incompétence», a taclé l'éditorialiste de la radio RMC.

«Quatre ans qu'Al Khelaifi est perdu et que le PSG n'a plus de ligne directrice. Quatre ans que la République des Joueurs est en place ! En continuant comme ça, ce club va droit dans le mur», a-t-il déploré. Même chez les fans et malgré son talent, le cas Verratti divise... Le PSG doit-il céder à ce caprice et le vendre pour récupérer plus de 80 M€ ? Faut-il le retenir car c'est aussi la marque d'un grand club de savoir conserver ses meilleurs éléments ? C'est le premier dossier délicat pour Antero Henrique...

Que pensez-vous de la demande de Marco Verratti ? Que doit faire le Paris Saint-Germain ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...