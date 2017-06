Monaco : Mbappé, le PSG se lance également à l'assaut

Véritable révélation de la saison 2016-2017, l'attaquant de l'AS Monaco Kylian Mbappé suscite les intérêts des plus grandes formations européennes. En retard sur ce dossier, le Paris Saint-Germain a réalisé une première approche concrète.

Kylian Mbappé plaît également au PSG.

A seulement 18 ans, Kylian Mbappé affole déjà tous les grands clubs européens ! Auteur d'une seconde partie de saison exceptionnelle sous les couleurs de l'AS Monaco, l'attaquant a contribué à la belle année du club de la Principauté avec notamment 26 buts marqués toutes compétitions confondues.

Ces dernières semaines, les rumeurs s'enchaînent pour l'international tricolore, annoncé dans le viseur du Real Madrid, d'Arsenal ou encore de Manchester City. Des cadors du Vieux Continent, tous prêts à débourser plus de 100 millions d'euros pour le natif de Bondy. Et à cette liste, on peut ajouter le Paris Saint-Germain.

Henrique passe à l'action pour Mbappé

Un temps incertain sur le dossier Mbappé, le PSG s'est décidé à passer à l'action selon les informations du quotidien sportif L'Equipe. Validée par le président parisien Nasser Al-Khelaïfi, cette piste a été ainsi creusée ces derniers jours par le nouveau directeur sportif du vice-champion de France Antero Henrique.

Convaincu par les qualités du Monégasque, le Portugais a contacté pour la première fois son entourage et espère désormais une rencontre en face à face avec ses représentants. Malheureusement pour Paris, le club a tardé à se positionner sur Mbappé et ses concurrents disposent d'une longueur d'avance.

Un dossier difficile pour le PSG...

Outre une lutte acharnée avec les plus grandes formations européennes, le PSG va également devoir s'entendre avec Monaco, qui souhaite en réalité prolonger son joueur. Et même dans l'hypothèse d'une vente de Mbappé cet été, on voit tout de même mal le champion de France laisser filer son jeune prodige chez son plus grand rival en Ligue 1. Surtout que les relations entre les dirigeants des deux équipes n'ont pas été très bonnes sur cette fin de saison...

De toute façon, on ne connait toujours pas les intentions du Tricolore pour son avenir. Assuré d'être titulaire à Monaco, Mbappé aura-t-il vraiment envie de partir à seulement un an de la Coupe du Monde 2018 ? Avec la tête sur les épaules, le jeune homme semble bien parti pour rester sur le Rocher afin de confirmer...

Que pensez-vous de la mise en action du Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...